Vissel Kobe v Al-Ahli : AFC Champions EliteGetty Images Sport
"طابور الانتظار أكثر من مليون" .. واقعة غريبة تثير الشكوك حول تذاكر نهائي الأهلي وماتشيدا زيلفيا!

غضب جماهيري قبل المواجهة المرتقبة

قبل انطلاق مباراة الأهلي مع ماتشيدا زيلفيا الياباني غدًا، السبت، في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، ظهرت حالة من الجدل حول تذاكر حضور اللقاء.

الأهلي يستعد لمواجهة خصمه العنيد طمحًا في الحصول على اللقب الثاني له على التوالي تحت قيادة المدرب ماتياس يايسله، في موقعة يحتاج فيها الراقي إلى دعم جماهيره بأقصى شكل ممكن.

  • طابور طويل في الانتظار

    الإعلامي السعودي مشعل العتيبي أثار نقطة هامة عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، بخصوص نفاد تذاكر اللقاء الهام بين الأهلي وماتشيدا في نهائي النخبة.

    وقال العتيبي:"بالرغم من إعلان منصة اهلاً عن نفاد جميع التذاكر ، طابور الانتظار الآن يصل لأكثر من مليون، الله يكون بعون المشجعين و اللي صار أمر غريب جدًا".


    اعتراض جماهيري

    في ظل ما تحدث عنه العتيبي، ظهرت العديد من الشكاوى لدى جماهير الأهلي من عدم الحصول على تذاكر نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وسط تكهنات حول قيام بعض الشركات بشراء أعداد ضخمة من التذاكر.

    وهو الأمر الذي جعل البعض يتوقع ظهور المزيد من التذاكر في الساعات القليلة القادمة بالسوق السوداء، من أجل بيعها بأسعار مرتفعة، للاستفادة من الإقبال الجماهيري الهائل.

  • طلبان مرفوضان من الأهلي

    وفي سياق متصل قبل إقامة المباراة النهائية بين الأهلي وماتشيدا الياباني غدًا، السبت، في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، قامت اللجنة المنظمة للقاء برفض طلبين من رئيس الراقي خالد العيسى.

    وقالت صحيفة "عكاظ" إن العيسى تقدم بطلبين بشراء تذاكر المباراة، ولكن اللجنة المسؤولة عن هذا الأمر قامت برفضهما، بحجة أن أغلبية التذاكر تم بيعها بالفعل عبر القناة الرسمية.

    ويأتي ذلك بعدما شددت التوجيهات الأخيرة على حصر بيع تذاكر المباريات عبر تطبيق "أهلًا"، ومنع تداولها عبر أي قنوات أخرى، وسط إقبال شديد من جماهير الأهلي على حضور المباراة، طمحًا في حصد اللقب للمرة الثانية على التوالي.



    مسيرة الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 20 مباراة مقابل 6 تعادلات وهزيمتين، في 28 لقاءً.

    وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد فوزه على نادي الدحيل القطري ثم جوهور دار التعظيم الماليزي وفيسيل كوبي الياباني، في الأدوار الإقصائية.

    وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

