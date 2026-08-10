تخبط كبير يعيشه الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري ما بين الاستغناء عن نجوم الصف الأول بالفريق إلى التعثر في إبرام صفقات جديدة، حتى أتى الحديث عن إمكانية عودة لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه، ليزيد "الطين بلة".
"صفقة تدعو مسؤولي الأهلي للخجل من أنفسهم" .. شرط فرانك كيسييه للعودة إلى قلعة الكؤوس
ما القصة؟
بعد نهاية الموسم الماضي بنجاح الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للعام الثاني على التوالي، قررت شركة النادي الاستغناء عن أكثر من لاعب على رأسهم الجزائري رياض محرز وفرانك كيسييه.
رحيل الإيفواري بالتحديد جاء برغبة شبه مشتركة بين الطرفين، خاصةً وأن اللاعب يريد العودة إلى الدوري الإيطالي من بوابة يوفنتوس، لكن الأخير لم يقدم عرضًا مرضيًا.
والآن، يتصدر الحديث عن دراسة الأهلي لعودة كيسييه للفريق من جديد المشهد..
دراسة عودة كيسييه للأهلي
شبكة "سكاي سبورتس" فجرت مفاجأة في هذا الشأن، مؤكدة أن الأهلي لديه رغبة في إعادة فرانك كيسييه لصفوف الفريق مرة أخرى، حيث استفسر منه عن شروط إبرام عقد جديد معه.
وأكدت الشبكة أن كيسييه معجب بالفعل بمشروع الراقي، ما قد يسهل من مهمة مسؤولي النادي في إقناعه بالعودة، وإن كان الطرفان لم يتوصلا لاتفاق بعد.
شرط كيسييه للعودة
بالحديث عن شرط كيسييه المالي للعودة، فهناك فارق ثلاثة ملايين يورو بين ما يريده وما يعرضه الأهلي!
هذا الجانب كشفه الصحفي السعودي سامي القاضي، موضحًا أن الإيفواري يطلب الحصول على 12 مليون على مدار عامين، فيما يعرض الأهلي عليه تسعة ملايين فقط.
في المقابل، فعرض يوفنتوس 4.5 مليون يورو، بجانب مكافآت التوقيع.
وأشار القاضي إلى أن مسؤولي الأهلي مترددون في حسم التعاقد مع صاحب الـ29 عامًا، من ناحية "كيف نعيد لاعب قمنا بالاستغناء عنه قبل شهر واحد فقط وبعقد جديد؟"، لكنهم مضطرين لذلك في ظل محدودية الميزانية والتعاقد مع لاعب جديد تكلفته ستكون أكبر.
"عليهم الخجل من أنفسهم"
سامي القاضي اختتم حديثه بالتهكم على مسؤولي الأهلي، معلقًا: "الإدارات الشجاعة تتخذ القرارات ويرتفع طموحها بعد الإنجازات".
فيما عارض الصحفي الأهلاوي خالد الزهراني الصفقة أيضًا، فكتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "لمن أعاد المفاوضات مع كيسييه.. اخجل من نفسك".
مشوار فرانك كيسييه مع النادي الأهلي
النجم الإيفواري فرانك كيسييه البالغ من العمر 29 سنة، انضم إلى الأهلي صيف 2023؛ قادمًا من صفوف العملاق الإسباني برشلونة.
صفقة كيسييه كلفت خزينة الأهلي، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ12.5 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2026.
ومع الفريق الأهلاوي.. سجل كيسييه 26 هدفًا وصنع 15 آخرين، خلال 119 مباراة رسمية في مختلف المسابقات الرسمية؛ سواء محليًا، أو على المستوى القاري.
ولعب النجم الإيفواري دورًا كبيرًا للغاية، في تتويج الأهلي بلقبي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025 و2025-2026؛ إلى جانب كأس السوبر السعودي، مطلع الموسم الرياضي المنصرم.
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