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Matthias Jaissle ahliSocial GFX
أحمد فرهود

"عُدنا من أكبر نكسة".. الأهلي يوجه رسالة لجمهوره ويكشف حقيقة ضياع شرط ماتياس يايسله "الجزائي"

الأهلي
ماتياس يايسله
نيوكاسل يونايتد
دوري روشن السعودي
الدوري الإنجليزي الممتاز

ماذا قال متحدث الأهلي؟!..

كشف ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي لعملاق جدة الأهلي، عن حقيقة عدم أحقية ناديه، في الحصول على قيمة "الشرط الجزائي" في عقد المدير الفني الألماني ماتياس يايسله.

يايسله فسخ عقده مع الأهلي، في صيف العام الحالي؛ وذلك للانتقال إلى صفوف نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بشكلٍ رسمي.

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  • Matthias Jaissle Al AhliGetty Image/ Goal AR

    جدل "الشرط الجزائي" في عقد ماتياس يايسله

    عقد المدير الفني الألماني ماتياس يايسله مع عملاق جدة الأهلي، كان يتضمن "شرطًا جزائيًا"؛ حيث تضاربت الأنباء بشأن المبلغ، ولكنه يتراوح بين 11 و13 مليون يورو عامة.

    وقيل إن يايسله مُلزم بدفع هذا "الشرط" إلى الأهلي، في مدة قانونية محددة، بعد فسخ عقده بشكلٍ رسمي.

    إلا أن الصحفي الرياضي سعود الصرامي، فجّر مفاجأة من العيار الثقيل؛ عندما صرح في برنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، أن الأهلي لن يحصل على قيمة "الشرط الجزائي" في عقد المدير الفني الألماني الشاب.

    الصرامي أكد أن هذه المعلومة، تحصل عليها من داخل الرابطة السعودية المحترفة؛ حيث تفيد أن الأهلي مديونًا لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بمبلغ 16 مليون يورو، باقي قيمة صفقة النجم الفرنسي آلان سانت ماكسيمين.

    وأوضح الصرامي أن نيوكاسل؛ سيخصم قيمة "الشرط الجزائي" في عقد يايسله، من مديونية الأهلي في صفقة ماكسيمين.

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  • Matthias JaissleGetty

    حقيقة عدم أحقية الأهلي في الحصول على "شرط يايسله الجزائي"!

    وفي هذا السياق.. نفى ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي لعملاق جدة الأهلي، كل الأخبار التي تفيد بأن ناديه لن يتحصل على قيمة "الشرط الجزائي"، في عقد المدير الفني الألماني ماتياس يايسله؛ بسبب مديونات صفقة النجم الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، لمصلحة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

    وأعلن الفهمي في تصريحات مع "روتانا سبورت مع وليد"، حصول الأهلي على "الشرط الجزائي" في عقد يايسله، في المدة القانونية المحددة.

    وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه المدة؛ هي 30 يومًا تقريبًا "شهر"، منذ فسخ العقد.

    واتهم ماجد الفهمي مروّجي الشائعات عن الأهلي؛ بأن هدفهم التأثير على مسيرة النادي، ليس أكثر.

  • رسالة طمأنينة إلى الجماهير على مستقبل الأهلي

    وعلى جانب آخر.. طمأن ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي لعملاق جدة الأهلي، الجماهير العاشقة لهذا الكيان، على مستقبل ناديهم.

    وعن ذلك يقول الفهمي: "الأهلي النادي الوحيد الذي مر بأزمات حقيقية، وعاد من أكبر نكسة في تاريخه"؛ في إشارة إلى هبوطه إلى دوري يلو، موسم 2022-2023.

    وتابع: "لقد عاد الفريق من هذه النكسة؛ وتربع على عرش القارة الآسيوية (عامين متتاليين).. وبتكاتف الجميع سنواصل الإنجازات، ونحقق البطولات الخمس التي ننافس عليها في الموسم الحالي".

    وختامًا.. أكد الفهمي أن البرتغالي روي بيدرو باراز، المدير الرياضي للنادي الأهلي؛ لديه رؤساء ومجلس إدارة، يتمتعون بكافة الصلاحيات.

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  • Matthias Jaissle Al AhliSocial gfx/ Goal Arabia

    في 5 نقاط.. مشوار ماتياس يايسله مع الأهلي

    على الجانب الآخر.. يُمكن تلخيص مسيرة المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، مع عملاق جدة الأهلي، في 5 نقاط رئيسية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: توقيع عقود تدريب الأهلي صيف 2023؛ ولمدة 3 مواسم كاملة حتى 30 يونيو 2026.

    * ثانيًا: التخبُط في الموسم الأول ونصف العام الرياضي الثاني؛ ما كاد أن يتسبب في إقالته من القيادة الفنية للأهلي.

    * ثالثًا: الانتفاضة القوية بعد تلبية طلباته السوقية في "يناير 2025"؛ حيث كانت النهاية بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة - لأول مرة في تاريخ الأهلي -.

    * رابعًا: تجديد عقده لمدة موسم رياضي آخر حتى 30 يونيو 2027؛ كـ"مكافأة" بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

    * خامسًا: الحفاظ على لقب النخبة الآسيوية مع التتويج بكأس السوبر السعودي؛ وذلك في الموسم الماضي 2025-2026.

    ومن ثم؛ جاءت المفاجأة الأكبر بـ"استقالة" يايسله من منصبه، وذلك قبل أيام قليلة من بداية الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

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