أحمد فرهود

لغز الأهلي: 3 قرارات تحيّر الجماهير.. بين مؤشر لأزمة مالية خطيرة وتخطيط لـ"ولادة فريق مرعب"!

الأهلي يبدأ التخطيط للموسم الجديد وسط الكثير من الجدل..

بينما تعيش جماهير عملاق جدة الأهلي نشوة لا تنتهي، بتحقيق لقبين متتاليين في مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، وحجز مقعد في بطولة كأس العالم للأندية 2029 بـ"النظام الجديد"؛ تقوم الإدارة بدراسة أو اتخاذ بعض القرارات المثيرة للجدل، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

نعم.. الإدارة الأهلاوية بدأت من الآن، التخطيط للموسم الرياضي الجديد؛ والذي ينتظر عشاق هذا الكيان الرياضي الكبير، أن يكون أفضل من سابقيه.

ويريد جمهور الأهلي أن يعود فريقهم، لاعتلاء منصة التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بعد أن سيطر على النخبة الآسيوية، في 2024-2025 و2025-2026.

ومن أجل تحقيق ذلك؛ سيكون لزامًا على إدارة الأهلي الحفاظ على أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم، مع ضم صفقات عالمية جديدة.

لكن وسط هذه الأحلام، تفاجأ الجمهور الأهلاوي ببعض القرارات "المثيرة للجدل"؛ التي يتم دراستها حاليًا، وهو ما سنحاول استعراضه في السطور القادمة..

    القرار الأول.. جدل إلغاء الألعاب الأخرى في الأهلي

    صحيفة "عكاظ" فجّرت مفاجأة من العيار الثقيل، في الساعات القليلة الماضية؛ عندما أعلنت دراسة مجلس إدارة عملاق جدة الأهلي "مقترحًا تاريخيًا"، لإلغاء جميع الألعاب الرياضية في النادي.

    وبالتالي.. سيكون الأهلي ناديًا لكرة القدم فقط، بمختلف فئاتها السنية؛ حيث أرجع الإعلامي الرياضي خالد الزهراني هذا القرار المرتقب، إلى الرغبة في تقنين الصرف.

    إلغاء الألعاب الرياضية المختلفة في الأهلي - إذا حدث -، سيجعلنا أمام حقيقتين مهمتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تضحية الأهلي بتاريخه العريق في الألعاب الرياضية المختلفة؛ والتي توج فيها بأكثر من 1.300 لقبًا.

    * ثانيًا: توجيه الإنفاق بالكامل في النادي؛ لتدعيم فريق كرة القدم الأول والفئات السنية.

    والبعض قد يعتبر هذا القرار "كارثيًا"، باعتبار أن الأهلي يضحي بإرثه من أجل المال؛ بينما آخرون قد يرون أن ذلك سيسمح بتطوير قاعدة الناشئين، مع تدعيم الفريق الأول بصفقات عالمية ضخمة.

    لكن بعيدًا عن هذه الآراء المختلفة؛ يجب التساؤل: "ألم تكن هُناك ميزانية ضخمة مرصودة للأهلي أساسًا؟!".

    وحسب الكثير من التقارير المحلية، سيتحصل الأهلي على أعلى دعم من بين جميع أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، في موسم 2026-2027؛ وذلك لأنه لم يستنزف ميزانيته في الأعوام الماضية، عكس باقي المُنافسين.

    لذا فإن اتجاه الأهلي لإلغاء الألعاب الرياضية المختلفة؛ سيقودنا ربما إلى عدم صحة أخبار الميزانية الضخمة المرصودة للأهلي، ووجود أزمة مالية ما في النادي.

    أيضًا.. قد تكون الإدارة الأهلاوية اختارت الطريق السهل للنجاح؛ وذلك بتوجيه المجهود "المالي والإداري" بالكامل لفريق كرة القدم، بدلًا من التخطيط لأكثر من لعبة وتوزيع مصادر الدخل عليها.

    القرار الثاني.. جدل دراسة مستقبل رياض محرز مع الأهلي

    على جانب آخر.. تحدث الإعلامي الرياضي دباس الدوسري عن "مستقبل" الساحر الجزائري رياض محرز، جناح عملاق جدة الأهلي؛ والذي ينتهي عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، في 30 يونيو 2027.

    الدوسري أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن هُناك تفكيرين داخل الأهلي، بخصوص مستقبل محرز؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: استمراره حتى نهاية عقده؛ وذلك حفاظًا على استقرار غرفة الملابس.

    * ثانيًا: تفعيل بند فسخ عقده مقابل 15 مليون يورو؛ من أجل توفير فارق الـ20 مليونًا من قيمة راتبه في الميركاتو.

    ودراسة مثل هذا القرار يثير الكثير من الجدل أيضًا؛ فالتخلي عن لاعب بحجم محرز إذا كان من أجل توفير راتبه فقط، فهذا بالتأكيد دليل على وجود أزمة مالية ما.

    بمعنى.. إذا كان الأهلي لا يُعاني من مشاكل مالية، ويستطيع جلب لاعب آخر بأريحية شديدة؛ يجب أن تكون دراسة جدوى بقاء محرز من عدمه، بناء على مستواه وليس راتبه.

    إلا أن الحقيقة التي يجب عدم التغافل عنها؛ هو أن الأهلي قد يستغل فارق راتب محرز للتعاقد مع لاعب أصغر منه في السن، يستطيع خدمة النادي حتى بطولة كأس العالم للأندية 2029.

    التعاقد مع لاعب أصغر سنًا وأكثر حيوية من محرز، إذا جاء بطلب من المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، وبدون إرهاق الميزانية؛ سيكون ضربة إدارية رائعة، تُحسب للمسؤولين الحاليين.

    القرار الثالث.. جدل تجديد الأهلي لإعارة زكريا هوساوي

    لم ينتهِ الأمر عند ما ذكرناه في السطور الماضية؛ فقد أعلنت صحيفة "الرياضية" مساء اليوم الثلاثاء، عن خبر آخر بخصوص ميركاتو عملاق جدة الأهلي.

    هذا الخبر أفاد بتجديد الأهلي "إعارة" الظهير الأيسر زكريا هوساوي، بدلًا من تفعيل بند شراءه نهائيًا؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الإعارة ستكون حتى نهاية عقد هوساوي مع نادي الرائد، في 30 يونيو 2027.

    * ثانيًا: في صيف عام 2027؛ سيتفاوض الأهلي مع هوساوي على ضمه نهائيًا.

    كل ذلك قد يقودنا إلى حقيقة مهمة؛ وهي إما أن الأهلي لا يريد تحميل شراء عقد هوساوي الآن على ميزانية الموسم الرياضي الجديد، أو أن النادي لا يزال ليس لديه ثقة كاملة في ثبات مستوى اللاعب - رغم تألُقه مؤخرًا -.

    وحال كان الأمر مُتعلقًا بالميزانية؛ فهذا يثير الشك بشأن الوضع المالي للأهلي، مثلما تحدثنا بخصوص الساحر الجزائري رياض محرز وإلغاء الألعاب الأخرى في النادي.

    ومن الناحية الأخرى.. إذا كان الأمر مُتعلقًا بمستوى هوساوي، فإن عدم توريط النادي بعقدٍ طويل الأجل حتى التأكُد من ثبات مستواه، هو ضربة معلم بالفعل؛ لكن هذا يتطلب وجود تفاهم مع اللاعب بخصوص ذلك، حتى لا يواصل تألُقه ثم يخون النادي في الصيف القادم.

    كلمة أخيرة.. قرارات الأهلي بين الجوانب السلبية والإيجابية

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية، هو أن قرارات عملاق جدة الأهلي "المرتقبة"؛ قد تكون نتاج جوانب سلبية، أو أخرى إيجابية.

    الجوانب السلبية؛ إذا كانت تتعلق بوجود أزمة مالية في الأهلي، رغم مكاسب التتويج بلقب النخبة الآسيوية عامين متتاليين.

    ومن المفترض أن الأهلي انتعش ماليًا؛ بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، في 2024-2025 و2025-2026.

    كما أن مشاركة الأهلي في بطولة "الإنتركونتيننتال"، أو كأس القارات للأندية؛ يسفر عنها مبالغ مالية كبيرة.

    لذا بعد كل هذا، لو كان التفكير في "إلغاء الألعاب المختلفة، وفسخ عقد الساحر الجزائري رياض محرز، وتأجيل شراء زكريا هوساوي نهائيًا"، من أجل تقنين الصرف المالي؛ فإن هذا سيكون مؤشرًا خطيرًا للغاية.

    لكن إذا كان الأمر يتعلق بصناعة فريق كرة قدم مرعب، وتطوير المنشآت وبناء قاعدة ناشئين - كما شرحنا -، من خلال تجديد الدماء وتوجيه الدعم بالكامل لهذه اللعبة؛ فهذا قد يكون أمرًا مقبولًا عند الكثيرين، رغم أنه يضحي بإرث تاريخي للنادي أيضًا.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لمعرفة ما ستسفر عنه دراسة هذه القرارات داخل البيت الأهلاوي، ومن ثم مبررات الإدارة بخصوصها.