بعدما أغلق الأهلي أبوابه .. نادٍ إيطالي يصدم رياض محرز رسميًا: لسنا مهتمين بك!

إبان مشاركة محرز مع المنتخب الجزائري في كأس العالم 2026، صدمه الأهلي السعودي بقرار فسخ عقده بشكل مفاجئ، رغم امتداده حتى نهاية يونيو 2027.

تلك الخطوة أتت رغم الاتفاق مع اللاعب على تمديد العقد لموسم آخر قبل الذهاب للولايات المتحدة الأمريكية، فقوبلت بانتقادات واسعة من الصحافة الجزائرية، كونه إدارة قلعة الكؤوس لم تراعي أهمية الحدث العالمي بالنسبة لمحارب الصحراء.

والآن صاحب الـ35 أصبح لاعب حر، وسط تقارير تتحدث عن اهتمام نادي كومو الإيطالي بالتعاقد معه، لكن تلك المزاعم تم نفيها بشكل رسمي..



