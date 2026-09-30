مواجهة مرتقبة ضد الأهلي.. رياض محرز "يتفق" مع فريق مفاجئ!

المثير في الأمر أن انضمام النجم الجزائري رياض محرز، إلى نادي الشمال القطري - إذا تم رسميًا -؛ سيجعله يواجه عملاق جدة الأهلي، وهو فريقه السابق.
الشمال يشارك في مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ حيث من المقرر أن يواجه الأهلي يوم 23 نوفمبر القادم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.
وحسب لوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يحق لأي نادٍ إضافة أو استبدال 3 لاعبين في قائمته بمسابقة النخبة؛ وذلك حتى تاريخ 31 أكتوبر 2026.
وأساسًا.. فريق الشمال بدأ منافسات النخبة الآسيوية، في الموسم الرياضي الحالي؛ بالتعادل الإيجابي (1-1) مع عملاق جدة الآخر الاتحاد، في الجولة الأولى.
أما في الدوري القطري؛ فقد حقق الفريق انتصارين وتعادلين خلال أول 4 مباريات، دون أي هزيمة.