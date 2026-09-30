مواجهة مرتقبة ضد الأهلي.. رياض محرز "يتفق" مع فريق مفاجئ!

وفي هذا السياق.. أعلن موقع "dzfoot" مساء يوم الأربعاء، اتفاق النجم الجزائري رياض محرز مع نادي الشمال القطري؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بشكلٍ رسمي.

الموقع أشار إلى أن محرز، الذي يتواجد في مدينة دبي الإماراتية، خلال الفترة الحالية؛ أصبح على وشك توقيع عقوده مع الفريق القطري، بالفعل.

ويتدرب النجم الجزائري البالغ من العمر 35 سنة، بشكلٍ منفرد في مدينة دبي؛ وذلك للحفاظ على لياقته البدنية، لحين الانضمام لناديه الجديد.