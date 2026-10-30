مباراة بذكريات الأهلي: رياض محرز "أهدافك لا تخفي مؤشرات الموسم الكارثي مع الشمال".. ومهمة ثأر روبرتو فيرمينو اكتملت!

"مباراة برائحة عملاق جدة الأهلي".. نعم؛ هكذا كان شعار قمة الجولة الثامنة من مسابقة دوري نجوم قطر 2026-2027، بين ناديي السد والشمال.

السبب يعرفه جمهور الأهلي أكثر من غيره؛ وهو تواجد النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو مع السد، والساحر الجزائري رياض محرز في صفوف الشمال.

وعندما نذكر اسم فيرمينو ومحرز؛ فهنا نحن نتحدث عن اثنين من أفضل الأجانب الذين مروا على فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عبر تاريخه.

ومعًا.. حصل هذا الثنائي الكبير مع الفريق الأهلاوي، على لقب دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025؛ قبل أن يرحل فيرمينو إلى السد بعدها مباشرة، ثم محرز إلى الشمال في أكتوبر 2026.

وفي أول مواجهة بينهما في مسابقة دوري نجوم قطر؛ ها هو النجم البرازيلي يقود السد للفوز (4-1) على زملاء الساحر الجزائري، مساء اليوم الجمعة.

رباعية السد في المباراة، جاءت عن طريق "جيوفاني دا سيلفا، محمد كمارا، أكرم عفيف، وفيرمينو"، في الدقائق 11 و62 و68 و80؛ بينما سجل محرز هدف الشمال الوحيد، في الدقيقة 45+7.

وبهذه النتيجة.. ارتقى السد إلى "الصدارة" مؤقتًا، برصيد 18 نقطة من 8 مباريات؛ في الوقت الذي تجمد فيه رصيد الشمال الذي لعب الشوط الثاني بنقص عددي بعد طرد نجمه محمد علي بن رمضان، عند النقطة التاسعة.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور محرز وفيرمينو في قمة السد والشمال..