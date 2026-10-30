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Riyad Mahrez Roberto Firmino Shamal Sadd (Goal Only)Goal AR
أحمد فرهود

مباراة بذكريات الأهلي: رياض محرز "أهدافك لا تخفي مؤشرات الموسم الكارثي مع الشمال".. ومهمة ثأر روبرتو فيرمينو اكتملت!

فقرات ومقالات
رياض محرز
روبرتو فيرمينو
الأهلي
السد ضد الشمال
السد
الشمال
دوري نجوم بنك الدوحة

إثارة كبيرة في الملاعب القطرية..

"مباراة برائحة عملاق جدة الأهلي".. نعم؛ هكذا كان شعار قمة الجولة الثامنة من مسابقة دوري نجوم قطر 2026-2027، بين ناديي السد والشمال.

السبب يعرفه جمهور الأهلي أكثر من غيره؛ وهو تواجد النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو مع السد، والساحر الجزائري رياض محرز في صفوف الشمال.

وعندما نذكر اسم فيرمينو ومحرز؛ فهنا نحن نتحدث عن اثنين من أفضل الأجانب الذين مروا على فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عبر تاريخه.

ومعًا.. حصل هذا الثنائي الكبير مع الفريق الأهلاوي، على لقب دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025؛ قبل أن يرحل فيرمينو إلى السد بعدها مباشرة، ثم محرز إلى الشمال في أكتوبر 2026.

وفي أول مواجهة بينهما في مسابقة دوري نجوم قطر؛ ها هو النجم البرازيلي يقود السد للفوز (4-1) على زملاء الساحر الجزائري، مساء اليوم الجمعة.

رباعية السد في المباراة، جاءت عن طريق "جيوفاني دا سيلفا، محمد كمارا، أكرم عفيف، وفيرمينو"، في الدقائق 11 و62 و68 و80؛ بينما سجل محرز هدف الشمال الوحيد، في الدقيقة 45+7.

وبهذه النتيجة.. ارتقى السد إلى "الصدارة" مؤقتًا، برصيد 18 نقطة من 8 مباريات؛ في الوقت الذي تجمد فيه رصيد الشمال الذي لعب الشوط الثاني بنقص عددي بعد طرد نجمه محمد علي بن رمضان، عند النقطة التاسعة.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور محرز وفيرمينو في قمة السد والشمال..

  • رياض محرز.. بداية رائعة فرديًا وصادمة جماعيًا

    واصل الساحر الجزائري رياض محرز بدايته الرائعة مع نادي الشمال القطري، على مستوى الأرقام الفردية؛ رغم النتائج غير الجيدة جماعيًا، في مسابقة الدوري المحلي تحديدًا.

    نعم عزيزي القارئ؛ محرز الذي انضم إلى الشمال في أكتوبر 2026، سجل هدفًا جديدًا في مسابقة الدوري القطري.

    هدف محرز هذه المرة؛ جاء في المباراة المثيرة بين الشمال ونادي السد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري نجوم قطر 2026-2027.

    وهذا الهدف الثاني للساحر الجزائري، في مباراته الثالثة بمسابقة الدوري القطري؛ مع امتلاكه تمريرتين حاسمتين أيضًا، جاءتا ضد عملاق الرياض الهلال في دوري أبطال آسيا "النخبة".

    وصنع محرز هدفين آنذاك؛ ليقود الشمال لفوز تاريخي (3-1) ضد الهلال، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    * أرقام رياض محرز مع الشمال:

    - مباريات: 4.

    - دقائق: 282.

    - مساهمات تهديفية: 4.

    - أهداف: 2.

    - تمريرات حاسمة: 2.

    لكن أيضًا؛ الشمال اكتفى بتعادل مقابل هزيمتين في 3 مباريات "دورية"، منذ التعاقد مع محرز في صفقة انتقال حر مؤخرًا.

    والمثير في الأمر أن هزيمة الشمال الثانية مع محرز، والتي جاءت ضد السد مساء اليوم الجمعة؛ كانت بعد أيام قليلة جدًا من الأداء المبهر الذي قدمه الفريق القطري أمام الهلال، بمسابقة النخبة الآسيوية.

  • رياض محرز.. محطة هجومية وثغرة دفاعية

    بعيدًا عن لغة الأرقام؛ لنركز على ما قدمه الساحر الجزائري رياض محرز في مباراة نادي الشمال ضد فريق السد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري نجوم قطر 2026-2027.

    وبصفة عامة؛ يمكن تلخيص أداء محرز في مجموعة من النقاط السريعة، وهي:

    * أولًا: استلام مبهر معتاد للكرة؛ مع بناء الهجمات من الجناح إلى العمق.

    * ثانيًا: ثغرة دفاعية خطيرة على الطرف الأيمن؛ استغلها السد بشكل مثالي.

    بمعنى.. نجوم الشمال كانوا يقومون بإرسال الكرات الطولية السريعة إلى محرز؛ الذي بدوره كان يستلمها بشكل مبهر، ثم يعمل على بناء اللعب بتمريراته بين الطرف والعمق.

    إلا أنه في المقابل؛ كان السد يستغل عن طريق نجمه الرائع أكرم عفيف، عدم عودة محرز لأداء الأدوار الدفاعية، لتشكيل الخطورة وشن هجمات متتالية من هذا الجانب.

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    رياض محرز.. مؤشرات موسم محلي "كارثي"!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه عن الساحر الجزائري رياض محرز؛ هي أن هذا اللاعب يبدو أنه سيعاني كثيرًا مع نادي الشمال في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، على النحو التالي:

    * أولًا: التنافس للابتعاد عن مراكز المؤخرة؛ حيث يتواجد الشمال في المركز السابع مؤقتًا بجدول ترتيب الدوري القطري، برصيد 9 نقاط بعد 8 مباريات.

    * ثانيًا: عدم وجود من يحميه في الخط الخلفي؛ حيث سيكون مطالبًا ببذل مجهود أكبر بدنيًا، في مباريات الشمال.

    وحتى لا يكون هذا الموسم كابوسًا حقيقيًا في مسيرة محرز الكروية؛ سيكون على الشمال أن يكمل بدايته الرائعة في دوري أبطال آسيا "النخبة"، أو انتزاع إحدى بطولات الكأس.

    أما بالوضع الذي نشاهده في الدوري، فالأمور ستكون صعبة للغاية؛ خاصة بعد الخسارة (1-4) ضد نادي السد، في الجولة الثامنة من مسابقة دوري نجوم قطر 2026-2027.

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    روبرتو فيرمينو.. الانتقام من محرز بأفضل طريقة!

    أخيرًا.. لا يمكن أن نختم تقريرنا، دون الحديث عن البرازيلي روبرتو فيرمينو، نجم نادي السد؛ وذلك بعد مواجهة فريق الشمال القطري مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري نجوم قطر 2026-2027.

    فيرمينو قدم مباراة كبيرة ضد الشمال؛ وهو ما يمكن أن نلخصه في بعض النقاط السريعة، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تسجيل هدف في شباك الشمال في الدقيقة 80.

    * ثانيًا: تشكيل خطورة كبيرة بتقدمه من الخلف إلى داخل منطقة الـ18.

    * ثالثًا: الربط الرائع مع زملائه في صفوف فريق السد الأول لكرة القدم.

    وكاد أن يخرج فيرمينو بأكثر من هدف؛ حيث لا يمكن نسيان الكرة التي أبعدها ظهير الشمال عبدالكريم حسن، وهي في طريقها إلى داخل الشباك.

    وبصفةٍ عامة.. يبدو أن فيرمينو أخذ بثأره من محرز؛ وذلك بعدما خسر أمامه (1-2) في مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، الموسم الرياضي الماضي.

    آنذاك.. محرز كان لاعبًا في النادي الأهلي، وفيرمينو يرتدي قميص السد؛ حيث كانت المواجهة الأولى بينهما، عقب رحيل النجم البرازيلي عن العملاق الجدّاوي.