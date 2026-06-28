الأهلي أرسل مبعوثيه إلى إيطاليا بالفعل .. روما يفتح طريق السعودية أمام نجمه ولكن!

ماذا لو عاد ماتياس سولي في النهاية؟ هذه الفرضية الجديدة، المثيرة للجدل إلى حد ما، بشأن صفقات التعاقدات الجديدة ليوفنتوس، نشرتها صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت».

فوفقاً للصحيفة، من بين الأسماء العديدة التي يقيّمها جيوفاني كارنيفالي، يوجد أيضاً اسم اللاعب الأرجنتيني، الذي يُتوقع رحيله عن روما.

باختصار، لا ينبغي أن يكون إقناع «الجيالوري» بالتخلي عنه أمراً صعباً، خاصة وأن روما بحاجة إلى بيع لاعبين لتمويل الصفقات التي يطلبها جاسبيريني.

لكن لماذا يعود يوفنتوس للتفكير في سولي؟ كيف كان أداءه في تجربته الأولى مع «البيانكونيري»؟ هل سيكون حقاً الخيار المناسب لسباليتي؟