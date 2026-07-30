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Al Ahli v Al Duhail: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
أحمد فرهود

اسم "احتياطي" قد يغضب الجمهور!.. خطة الأهلي الكاملة في ملف خليفة ماتياس يايسله

الأهلي
الاتحاد
ماتياس يايسله
تشافي هرنانديز
نونو سانتو
فيتور بيريرا
سيرجيو كونسيساو
آرني سلوت
دوري روشن السعودي
انتقالات

أسرار البيت الأهلاوي..

رسم عملاق جدة الأهلي خطته الكاملة، في ملف خليفة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، الذي "استقال" من منصبه رسميًا.

يايسله "استقال" من القيادة الفنية لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، صباح يوم الخميس؛ بعد 3 أعوام كتب فيهم التاريخ القاري، بالحصول على لقب دوري أبطال آسيا النخبة في آخر موسمين.

  • Matthias Jaissle Al AhliGetty Image/ Goal AR

    3 خيارات رئيسية لخلافة ماتياس يايسله في الأهلي

    وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية" في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، وضع مجلس إدارة عملاق جدة الأهلي "3 خيارات رئيسية"؛ من أجل خلافة الألماني الشاب ماتياس يايسله، على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

    هذه الخيارات التي حددتها الإدارة الأهلاوية، لخلافة يايسله بشكلٍ رسمي؛ هي:

    * 1/ المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز.

    * 2/ المدير الفني البرتغالي نونو سانتو.

    * 3/ المدير الفني البرتغالي فيتور بيريرا.

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    ثنائي بديل.. أحدهما قد يغضب جمهور الأهلي!

    واستكمالًا لخبرها.. أوضحت صحيفة "الرياضية" أن إدارة عملاق جدة الأهلي، وضعت اسمين تدريبين كـ"خطة بديلة"؛ وذلك حال فشل التعاقد مع المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز، أو البرتغاليين نونو سانتو وفيتور بيريرا.

    هذا الثنائي الذي تم وضعهما كـ"خطة بديلة"، من قِبل الإدارة الأهلاوية؛ هما:

    * 1/ البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

    * 2/ الهولندي أرني سلوت.

    خيار كونسيساو تحديدًا، قد يغضب جمهور الأهلي بشدة؛ خاصة أنهم كانوا يسخرون منه، بعد نتائجه المخيبة مع الغريم التاريخي الاتحاد.

  • Rui Pedro Braz Ahli GOAL ONLYGOAL AR

    مدير الأهلي الرياضي يتحرك سريعًا

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. صحيفة "الرياضية" أكدت أن البرتغالي روي بيدرو باراز، المدير الرياضي لعملاق جدة الأهلي؛ كثف من اتصالاته مع المرشحين لتولي القيادة الفنية للفريق الأول، خلال الساعات الماضية.

    وأشارت الصحيفة إلى أن روي بيدرو، شرح لكل من المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز والبرتغاليين نونو سانتو وفيتور بيريرا، مشروع الأهلي الرياضي؛ في انتظار ردهم بشكلٍ رسمي، لاختيار أحدهم لقيادة الفريق الأول.

    وإذا رفض هذا الثلاثي؛ سيقوم المدير الرياضي بالتواصل مع الهولندي أرني سلوت والبرتغالي سيرجيو كونسيساو، على أمل الاتفاق مع أحدهما.

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  • Matthias Jaissle Al AhliSocial gfx/ Goal Arabia

    في 5 نقاط.. مشوار ماتياس يايسله مع الأهلي

    على الجانب الآخر.. يُمكن تلخيص مسيرة المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، مع عملاق جدة الأهلي، في 5 نقاط رئيسية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: توقيع عقود تدريب الأهلي صيف 2023؛ ولمدة 3 مواسم كاملة حتى 30 يونيو 2026.

    * ثانيًا: التخبُط في الموسم الأول ونصف العام الرياضي الثاني؛ ما كاد أن يتسبب في إقالته من القيادة الفنية للأهلي.

    * ثالثًا: الانتفاضة القوية بعد تلبية طلباته السوقية في "يناير 2025"؛ حيث كانت النهاية بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة - لأول مرة في تاريخ الأهلي -.

    * رابعًا: تجديد عقده لمدة موسم رياضي آخر حتى 30 يونيو 2027؛ كـ"مكافأة" بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

    * خامسًا: الحفاظ على لقب النخبة الآسيوية مع التتويج بكأس السوبر السعودي؛ وذلك في الموسم الماضي 2025-2026.

    ومن ثم؛ جاءت المفاجأة الأكبر بـ"استقالة" يايسله من منصبه، وذلك قبل أيام قليلة من بداية الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

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