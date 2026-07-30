اسم "احتياطي" قد يغضب الجمهور!.. خطة الأهلي الكاملة في ملف خليفة ماتياس يايسله

رسم عملاق جدة الأهلي خطته الكاملة، في ملف خليفة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، الذي "استقال" من منصبه رسميًا.

يايسله "استقال" من القيادة الفنية لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، صباح يوم الخميس؛ بعد 3 أعوام كتب فيهم التاريخ القاري، بالحصول على لقب دوري أبطال آسيا النخبة في آخر موسمين.