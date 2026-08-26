الأهلي محطة مهمة: من اتفاقية 2007 إلى حمزة عبدالكريم وعقد الطيران.. برشلونة يعيد "بناء جسوره" مع مصر!

لم تعد العلاقة بين العملاق الكتالوني برشلونة وجمهورية مصر العربية، مجرد ارتباط وجداني يقوده ملايين المشجعين الشغوفين بالكرة الجميلة؛ بل شراكة استراتيجية وتجارية غير مسبوقة.

نعم.. في العامين الأخيرين تحديدًا، أعاد برشلونة "بناء جسوره" مع مصر بقوة؛ سواء كان ذلك على المستوى الرياضي، أو بعقود تجارية تفيد الطرفين.

وأثناء بناء هذه الجسور بين برشلونة ومصر؛ كان العملاق القاهري النادي الأهلي، بمثابة "المحطة المهمة" لتحقيق ذلك.

الأهلي ذلك الكيان الرياضي الكبير، على المستوى المحلي والقاري وحتى العالمي، ارتبط بعلاقات قوية للغاية مع برشلونة؛ بداية من عام 2007، وحتى وقتنا هذا.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ كيف أعاد برشلونة "بناء جسوره" مع مصر، من جديد..