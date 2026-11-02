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زهيرة عادل

عدو الأهلي "المتضخم" أكبر من مارينو بوسيتش .. السد دفع ثمن "عُقدة" رازفان لوشيسكو وكيف تبدل حال روبرتو فيرمينو لهذه الدرجة؟!

فقرات ومقالات
السد ضد الأهلي
السد
الأهلي
دوري أبطال آسيا النخبة
مارينو بوسيتش
رازفان لوسيسكو
روبرتو فيرمينو
A. Kinteh

أبرز ملامح قمة السد والأهلي..

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بينما توقعنا أن تكون قمة على صفيح ساخن، قدم السد القطري والأهلي السعودي واحدة من أكثر المباريات مللًا، في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.

الراقي اقتنص نقطة التعادل (0-0) من أرض الزعيم القطري، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بالنخبة الآسيوية.

هذا التعادل رفع رصيد الفريق السعودي للنقطة الثامنة في المركز الثالث، فيما أصبح رصيد نظيره القطري نقطتين في المركز الـ15 (قبل الأخير)، في جدول ترتيب دوري الغرب بالبطولة القارية.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة الأهلي والسد، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..

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    رازفان لوشيسكو .. السد دفع ثمن تاريخ مدربه!

    قبل بداية قمة الليلة، الجميع توقع أن السد سيهيمن على المباراة لعدة أسباب؛ لعل أهمها الحالة المعنوية التي يمر بها الراقي بعد هزيمته الأخيرة في الدوري السعودي أمام الشباب (1-6)، بجانب اهتزاز مدربه مارينو بوسيتش؛ المهدد بالإقالة، ناهيك عن الحالة البدنية للاعبين، وعاملي الأرض والجمهور.

    ضف على كل ذلك، حاجة الزعيم القطري لانتفاضة حقيقية في النخبة الآسيوية، نظرًا لحصده نقطة وحيدة في الثلاث جولات الماضية.

    لكن المفاجأة أن الفريقين قدما لنا واحدة من أكثر المباريات مللًا على كافة الأصعدة، مع هجمات تُعد على أصابع اليد الواحدة.

    الملام الأول في حالة الملل والتحفظ التي شاهدناها في المباراة هو السد بالطبع، نظرًا لأفضليته في عدة أمور – كما ذكرنا سلفًا – لكن بالنظر لحالة مدرب الزعيم رازفان لوشيسكو وتاريخه ستدرك أن ما ظهر به الليلة ليس مفاجأة..

    لوشيسكو ليس بغريب على الأهلي، حيث واجهه لسنوات خلال فترة قيادته للهلال في الدوري السعودي .. فمع الأزرق واجه الروماني الراقي خمس مرات، لم يحقق الفوز سوى مرتين، وتلقى هزيمتين مع تعادل وحيد.

    تلك الإحصائية المخيبة للوشيسكو أتت رغم هيمنة الهلال في تلك الفترة، حيث مواسم (2018-19، 2019-20، و2020-21) .. فحتى في موسم هبوط الأهلي لدوري الدرجة الأولى، لم يحقق لوشيسكو الفوز، بل اكتفى حينها بالتعادل!

    هذا كان حالة مع الهلال في فترة من فترات هيمنته، فماذا عساه أن يكون حاله والسد يعاني بالفعل؟

    بالمختصر، لم يرأف لوشيسكو الليلة بحال الأهلي بتحفظه، ولم يحترمه أكثر من اللازم، إنما رأف بحال تاريخه أولًا قبل كل شيء.

  • روبرتو فيرمينو .. كيف تبدل حاله لهذه الدرجة!

    بالحديث عن مهاجم السد؛ البرازيلي روبرتو فيرمينو، فهو لم يهدر فرصة سهلة الليلة فقط، بل حتى حرم زميله أكرم عفيف من هز شباك الراقي!

    مع بداية الشوط الثاني، أخطأ دفاع الأهلي في تشتيت كرة داخل منطقة الجزاء، لتصل إلى "بوبي" المنفرد تمامًا بزميله السابق الحارس السنغالي إدوارد ميندي، لكن قرر التسديد في جسد الأخير.

    وفي النصف الثاني من الشوط نفسه، وقف فيرمينو بجسده أمام تسديدة زميله أكرم عفيف من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء الراقي، بينما كانت في طريقها إلى شباك ميندي بنسبة كبيرة.

    صيام البرازيلي عن التهديف أمام الأهلي الليلة ما هو إلا استمرار لحصيلته الصفرية منذ بداية النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.

    تلك الحالة المتواضعة التي يظهر بها بوبي قاريًا مغايرة تمامًا لتلك التي كان يقدمها مع الأهلي في نسخة 2024-25 سواء فنيًا بشكل عام أو بمساهماته التهديفية (13 خلال 12 مباراة)، الأمر ذاته ينطبق على نسخته مع السد في النسخة الماضية (2025-26)، حيث ساهم في سبعة أهداف خلال تسع مباريات.

  • عدو الأهلي أكبر من بوسيتش

    بالانتقال للحديث عن الأهلي، فالفريق الذي كان من المفترض أن ينتفض دفاعًا عن هيبته بعد الخسارة الثقيلة قبل 72 ساعة تقريبًا أمام الشباب (1-6)، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي 2026-27، كان حملًا وديعًا أمام السد.

    لاعبو الراقي وصلوا لمرمى مشعل برشم؛ حارس الزعيم القطري، لكن الأخير تألق بتصديين أكثر من رائعين مع تعاطف القائم والعارضة معه في فرصتين أخرتين، لكن هذا لا يعني أن شراسة الأهلي الهجومية كانت حاضرة، بل على العكس تمامًا، فجميعها محاولات على استحياء.

    الحديث عن فنيات الأهلي تحت قيادة مارينو بوسيتش قُتل بحثًا، سواء لسوء المدرب أو حتى لضعف الجودة لدى صفقاته الصيفية مقارنة بالمغادرين كرياض محرز وفرانك كيسييه وغيرهما.

    لكن حتى وإن أُقيل بوسيتش الليلة وتعاقد الأهلي مع نجوم العالم، فربما المشكلة تظل قائمة، في ظل الحالة البدنية المزرية التي يظهر بها اللاعبون مباراة تلو الأخرى، حتى أصبحت العدو الحقيقي لبطل آسيا!

    أصيب أمام السد اليوم: فالنتين أتانجانا، محمد سليمان بكر، وكلاهما غادر الملعب، بجانب روجر إيبانيز الذي أكمل اللقاء مصابًا .. المشكلة ليست في قوة الاحتكاكات بل في ضعف حالة اللاعبين، وهذا عيب واضح منذ بداية الموسم الجاري، فمستشفى الفريق لم تخل قط تقريبًا.

    حتى من لم يصاب من لاعبي الراقي لم يظهر بحالة جيدة، فنجوم الأهلي في الموسم الماضي في أسوأ حالاتهم وحالات مدربهم ماتياس يايسله، كانوا قادرين على إحداث الفارق دائمًا بقدرات فردية، لكن سوء الإعداد البدني يتكاتف ضدهم بالموسم الجاري!

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  • أبو بكر سيدي .. نجى من ورطة وسط بوادر جيدة

    استمرارًا مع الحديث عن الجانب البدني، فربما المكسب الوحيد للأهلي في لقاء الليلة هو المدافع الجامبي أبو بكر سيدي كينتيه..

    صاحب الـ19 عامًا ظهر للمرة الأولى مع الأهلي أمام السد، بعد غياب طويل، على إثر معاناته من إصابة في معسكر الإعداد في بداية الموسم الجاري، بعد التعاقد معه قادمًا من الدوري النرويجي.

    رؤية كينتيه في التشكيل الأساسي للوهلة الأولى بدى وكأنه "مجازفة" خطيرة بلاعب عائد حديثًا من الإصابة، خاصةً وأنه كان من المتوقع أن يكشر السد عن أنيابه الهجومية ويضغط بقوة على دفاع الراقي.

    لكن الحقيقة أن الجامبي الذي شارك الليلة كظهير أيسر، استفاد من تحفظ السد الهجومي، ولم يتعرض لخطورة حقيقية على الجبهة اليسرى، في ظل تواضع ثنائي السد جيوفاني ويونس العناش.

    ربما تواضع جيوفاني والعناش نجى بأبو بكر سيدي من التعرض لإصابة عضلية على غرار أتانجانا ومحمد بكر وإيبانيز، في ظل حاجة العائد للملاعب حديثًا من رتم بطيء أو متوسط، وهو المطلب الذي حققه السد له بالفعل.

    أما عن البوادر الأولى لمستواه من ظهوره الأول، فميزته الأكبر هي قدرته على الخروج بالكرة لبناء هجمات مع ثقته في تشتيت الكرة من مناطق الخطورة للأهلي، وإن كان عابه في الدقائق الأخيرة من المباراة الوقوع في خطأين ارتدا بهجمات على الأهلي، لكن التقييم عطفًا على مواجهة السد، لن يكون منصفًا لدرجة كبيرة، لذا نؤجله لقادم المباريات.

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