"الإيطالي تفاجأ بما قيل على لسانه" .. كواليس الكذبة التي أفشلت محاولات الأهلي لتعيين باولو مالديني مديرًا رياضيًا

الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أعلن بشكل رسمي تعيين باولو مالديني مديرًا فنيًا له، بعد تجربته في ميلان، أملًا في النهوض بالمنتخب الوطني من جديد بعد فشله في التأهل لكأس العالم 2026 للمرة الثالثة على التوالي.

بالتزامن مع هذا الإعلان، كشف وليد الشهري؛ المرشح السابق لرئاسة نادي الاتحاد، وصاحب العلاقات الواسعة بعدد من مسؤولي الأندية الأوروبية ونجومها، عن محاولة سابقة من الأهلي للتعاقد مع مالديني.

الشهري لم يكشف عن توقيع مساعي الأهلي بالتحديد، وما إذا كان قبل لي كونجرتون أو بعده، قبل روي بيدرو، لكنه كشف عن المزيد من التفاصيل في هذا الشأن..



