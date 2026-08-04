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أحمد فرهود

مستجدات الأهلي: أولي فيرنر يحسم قراره.. واتفاق جديد مع نيوكاسل يونايتد في صفقة ماتياس يايسله

الأهلي
ماتياس يايسله
أولي فيرنر
نيوكاسل يونايتد
دوري روشن السعودي
الدوري الإنجليزي الممتاز
انتقالات

كواليس مثيرة من داخل البيت الأهلاوي..

شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات مثيرة داخل عملاق جدة الأهلي؛ وذلك في ملف المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، وخليفته المرتقب.

يايسله قدّم استقالته من منصبه في الأهلي، صباح يوم الخميس الماضي؛ وذلك بعدما توصل إلى اتفاق مع نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

  • OLE WERNER LEIPZIG Getty Images

    موقف أولي فيرنر من تدريب الأهلي

    وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "بيلد" اليوم الثلاثاء، عن قرار المدير الفني الألماني أولي فيرنر؛ بعد تلقيه "عرضًا مغريًا" لقيادة عملاق جدة الأهلي، خلفًا لمواطنه ماتياس يايسله.

    الصحيفة أعلنت رفض فيرنر، عرض الأهلي المغري؛ والذي وصل إلى 11 مليون يورو، في الموسم الرياضي الواحد.

    وأشارت الصحيفة إلى أن العرض الأهلاوي؛ يساوي "3 أضعاف" ما كان يتحصل عليه فيرنر، مع ناديه الألماني السابق الألماني.

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  • Ole WernerGetty Images

    سبب رفض أولي فيرنر تدريب الأهلي

    واستكمالًا لخبرها.. تحدثت صحيفة "بيلد" عن سبب رفض المدير الفني الألماني أولي فيرنر، عرض عملاق جدة الأهلي؛ وذلك رغم الإغراءات المالية التي قدّمت إليه، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

    وأكدت الصحيفة أن فيرنر، يرى أن الوقت حان لأخذ قسط من الراحة؛ وذلك بعد تجارب تدريبية متواصلة، انتهت بـ"إقالته" من نادي لايبزيج الألماني في صيف العام الحالي.

    وأشرف فيرنر على تدريب نادي هولشتاين كيل، في الفترة من 2019 إلى 2021؛ ثم مواطنه فيردر بريمن حتى 2025، ولايبزيج في الموسم الرياضي الماضي.

  • لهذا تأخر إعلان نيوكاسل عن صفقة يايسله!

    وعلى جانب آخر.. كشف الصحفي الرياضي خالد الزهراني، عن سبب تأخُر نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في الإعلان عن صفقة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، حتى الآن.

    الزهراني أوضح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، أن عدم إعلان نيوكاسل عن صفقة يايسله؛ جاء بطلب من عملاق جدة الأهلي، الذي أشرف المدير الفني الألماني على قيادته من 2023 إلى 2026.

    وطلب الأهلي من نيوكاسل، عدم الإعلان عن صفقة يايسله؛ حتى تعاقده هو - أي الراقي - مع مدير فني جديد، حسب الزهراني دائمًا.

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  • Matthias Jaissle Al AhliSocial gfx/ Goal Arabia

    في 5 نقاط.. مشوار ماتياس يايسله مع النادي الأهلي

    على الجانب الآخر.. يُمكن تلخيص مسيرة المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، مع عملاق جدة الأهلي، في 5 نقاط رئيسية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: توقيع عقود تدريب الأهلي صيف 2023؛ ولمدة 3 مواسم كاملة حتى 30 يونيو 2026.

    * ثانيًا: التخبُط في الموسم الأول ونصف العام الرياضي الثاني؛ ما كاد أن يتسبب في إقالته من القيادة الفنية للأهلي.

    * ثالثًا: الانتفاضة القوية بعد تلبية طلباته السوقية في "يناير 2025"؛ حيث كانت النهاية بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة - لأول مرة في تاريخ الأهلي -.

    * رابعًا: تجديد عقده لمدة موسم رياضي آخر حتى 30 يونيو 2027؛ كـ"مكافأة" بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

    * خامسًا: الحفاظ على لقب النخبة الآسيوية مع التتويج بكأس السوبر السعودي؛ وذلك في الموسم الماضي 2025-2026.

    ومن ثم؛ جاءت المفاجأة الأكبر بـ"استقالة" يايسله من منصبه، وذلك قبل أيام قليلة من بداية الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

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