مستجدات الأهلي: أولي فيرنر يحسم قراره.. واتفاق جديد مع نيوكاسل يونايتد في صفقة ماتياس يايسله

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "بيلد" اليوم الثلاثاء، عن قرار المدير الفني الألماني أولي فيرنر؛ بعد تلقيه "عرضًا مغريًا" لقيادة عملاق جدة الأهلي، خلفًا لمواطنه ماتياس يايسله.

الصحيفة أعلنت رفض فيرنر، عرض الأهلي المغري؛ والذي وصل إلى 11 مليون يورو، في الموسم الرياضي الواحد.

وأشارت الصحيفة إلى أن العرض الأهلاوي؛ يساوي "3 أضعاف" ما كان يتحصل عليه فيرنر، مع ناديه الألماني السابق الألماني.