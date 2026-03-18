Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

"مرحبًا بكم في الركب" .. صورة الوليد بن طلال مع سيموني إنزاجي تثير "تساؤلات نصراوية" قبل مواجهة الهلال والأهلي!

نجم النصر السابق أبدى اندهاشه من التوقيت

طرح فهد الهريفي لاعب النصر السعودي السابق، تساؤلًا بخصوص صورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل ساعات من مباراة الأهلي والهلال في كأس الملك.

الهلال الذي يعاني في دوري روشن السعودي مؤخرًا، وفقد الصدارة لصالح النصر، يستعد للعب مساء اليوم، الأربعاء، ضد الأهلي، في إطار نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

  • ما هي القصة؟

    الهريفي نشر صورة تجمه الأمير الوليد بن طلال، مع سيموني إنزاجي مدرب الهلال ورئيس النادي نواف بن سعد، وهو ما دفعه للتعجب من الأمر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

    وقال الهريفي:"صورة للتساؤلات، لماذا وليش وكيف وليه في هذا الوقت؟ مرحبًا بكم في الركب".


  • جدل مستمر

    العديد من المتابعين أعربوا عن غضبهم من الدعم الهائل الذي يتلقاه الهلال من الأمير بن طلال، خاصة بعد النشاط القوي للزعيم في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بالتعاقد مع مجموعة من اللاعبين المميزين وعلى رأسهم كريم بنزيما.

    وهو الأمر الذي أشعل الغضب لدى المنافسين، ودفع كريستيانو رونالدو مهاجم النصر يضرب عن المشاركة في المباريات، اعتراضًا على نشاط ناديه في السوق مقارنة بالهلال.

    وظهرت اتهامات حول أن الأمير يأتي دوره كستار يحجب مدى التفاوت في الدعم بين الهلال وباقي أندية صندوق الاستثمارات السعودي وهي النصر والاتحاد والأهلي.

  • مشوار الهلال في موسم 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 بشكل متذبذب في المستوى تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 19 انتصارًا مع 7 تعادلات في 26 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي، ليحتل وصافة الترتيب، بـ64 نقطة، فيما يستعد لملاقاة الأهلي، مساء اليوم، الأربعاء، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    أما على المستوى القاري، فقد نجح الهلال في إنهاء مرحلة الدوري، من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في الصدارة بـ22 نقطة من ثماني مباريات، ليضرب موعدًا مع السد القطري في دور الـ16.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي مع نتائج تاريخية مثل التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي.


  • الموقف في دوري روشن

    لعبة الكراسي الموسيقية ظهرت في سباق المنافسة هذا الموسم 2025/2026، حيث احتل النصر الصدارة لفترة قبل أن ينتزعها منه الهلال، ثم بعدها استعاد العالمي القمة.

    النصر يتصدر حاليًا جدول الترتيب بـ67 نقطة، يليه الهلال 64 في المركز الثاني، ويأتي الأهلي في المرتبة الثالث بـ62 نقطة، مقابل 60 للقادسية الرابع.



كأس خادم الحرمين الشريفين
