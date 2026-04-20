ضربة لكبرياء الأهلي والهلال: عندما جمع القدر بين الزمالك والنصر في نفس الألم والأمل.. و"ليفل الفيل" بدأ الآن!

الزمالك والنصر.. عملاقان يصارعان الأزمات لكتابة المجد

في كرة القدم.. ليست "الصدفة" دائمًا مجرد عشوائية؛ بل أحيانًا تكون مرآة تعكس واقع كيانين، كُتِب عليهما أن يواجها المصير ذاته.

وحين ننظر إلى خريطة الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ سنجد أن خيطًا خفيًا يربط بين "ميت عقبة" في القاهرة، و"الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض.

هذا الخيط ينسج حكاية الزمالك والنصر، في موسم لم يكن مجرد ماراثون كروي فحسب؛ وإنما اختبار لصمود كيانين عملاقين، أمام كافة التحديات.

نعم.. النصر في أسوأ حالاته، يظل وضعه "المالي" و"الفني" أفضل من الزمالك؛ ولكننا نتحدث هُنا عن التحديات بصفةٍ عامة، بالإضافة إلى سيناريو المُنافسة محليًا وقاريًا.

واليوم وبينما تلوح في الأفق لحظات الحسم؛ يُطرح السؤال نفسه: "هل يصمُد الزمالك والنصر ويكملان (ملحمة العودة).. أم يتعرضان للانهيار في النهاية؟!".

  • Zamalek v RSB Berkane - CAF Confederation Cup FinalGetty Images Sport

    "لا أموال للصفقات" وسط قضايا وأزمات خطيرة!

    في البداية.. يجب الإشارة إلى أن ناديي الزمالك والنصر، واجها أزمات اقتصادية كبيرة، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ جعلتهما يرددان نفس الجملة: "لا مال للصفقات".

    صرخة الزمالك والنصر بعدم وجود "مال" للصفقات؛ جاءت بالتزامن مع تدعيم مُنافسي الناديين في مصر والسعودية لصفوفهم، بنجوم من العيار الثقيل.

    أي أنه عندما كان الهلال في السعودية، والأهلي وبيراميدز في مصر، يصرفون الملايين على الصفقات؛ كان كل من الزمالك والنصر كـ"المتفرجين"، لا يستطيعان التحرك في السوق بحرية.

    ليس هذا فقط.. عملاقا مصر والسعودية تعرضا لصعوبات "مكتبية" عنيفة؛ وذلك على النحو التالي:

    * الزمالك: أكثر من 14 قضية أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ أدت إلى حرمان الفريق من التعاقدات، لحين الدفع.

    * النصر: فرض "الرقابة المالية المشددة" عليه؛ ما يحد من تحركاته في سوق الميركاتو، ويهدده بخصم النقاط مستقبلًا.

    إلا أن قدرات النصر المالية، تظل أعلى بكثير من الزمالك؛ لذلك.. فالعالمي قادر على حل مشاكله من هذه الناحية بسهولة، عكس العملاق المصري الكبير.

    • إعلان
  • FBL-KSA-PRO LEAGUE-NASSR-ETTIFAQAFP

    انقلاب جماهيري على الإدارة الرياضية والتنفيذية.. ولكن!

    بالتزامن مع المشاكل المالية وبعض التعثرات في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ انقلب جمهور الزمالك والنصر، على الإدارة الرياضية والتنفيذية في الناديين.

    الانقلاب الجماهيري؛ وصل إلى حد المطالبة بـ"إقالة" مسؤولين كبار في الزمالك والنصر، وذلك على النحو التالي:

    * الزمالك: المطالبة بـ"إقالة" المدير الرياضي جون إدوارد.

    * النصر: المطالبة بـ"رحيل" الثنائي البرتغالي خوسيه سيميدو "الرئيس التنفيذي" وسيماو كوتينيو "المدير الرياضي".

    وبالفعل.. كانت هُناك تحركات للاستغناء عن هؤلاء المسؤولين؛ قبل أن يتغيّر الحال بمرور الأسابيع، داخل عملاقي مصر والسعودية.

    بقاء إدوارد مع الزمالك؛ جاء في أعقاب رهانه على المدير الفني الوطني معتمد جمال، ومن ثم تحسُن النتائج التي جعلت الجماهير تشيد به.

    أما بخصوص النصر فالوضع مختلف نوعًا ما، حيث كل التقارير المحلية أجمعت أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم؛ هو من تدخل للإبقاء على سيميدو وكوتينيو، نظرًا للعلاقة القوية التي تجمعه معهما.

    لكن أيضًا تحسُن النتائج مؤخرًا، أعاد الاستقرار إلى البيت النصراوي؛ مع نسيان أخطاء الثنائي البرتغالي، التي حدثت بداية الموسم الحالي.

  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    المدربان.. "كلمة السر" في الزمالك والنصر خلال الموسم الحالي!

    رغم تألُق عدد كبير من نجوم الزمالك والنصر، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ إلا أن هُناك شخصين خطفا دور البطولة في الناديين، على النحو التالي:

    * الزمالك: المدير الفني الوطني معتمد جمال.

    * النصر: المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس.

    جيسوس بدأ مهمته مع النصر، منذ بداية الموسم الرياضي 2025-2026؛ بينما تولى معتمد المسؤولية في الزمالك، مطلع العام الحالي.

    ونجح معتمد بعد توليه مسؤولية الزمالك، في إعادة الفريق للمنافسة محليًا وقاريًا؛ حيث تغلب على النقص العددي الكبير في أوقاتٍ مؤثرة من الموسم - بسبب الإصابات والإيقافات -، وحافظ على استقرار غرفة الملابس - رغم المشاكل الإدارية والمالية -.

    نفس الحال ينطبق على جيسوس؛ فهو "العنصر الأهم" في إعادة النصر إلى المنافسة محليًا وقاريًا، وهو ما يتضح في الآتي:

    * أولًا: وضع منظومة لعب ثابتة؛ بعد أن كان النصر يتخبط فنيًا لسنواتٍ عديدة.

    * ثانيًا: تحقيق انتصارات مهمة للغاية؛ رغم غياب بعض اللاعبين المؤثرين.

    * ثالثًا: الحفاظ على تركيز غرفة الملابس؛ حتى في أوقات الشك والمشاكل.

    كل ذلك ساهم في إيصال النصر، للمرحلة الأخيرة من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وهو يُنافس بقوة، عكس السنوات الماضية.

  • Al-Ahly-FC-vs-Zamalek-SC-Final-NBE-Egyptian-Super-Cup-2025AFP

    الأقدار تتشابه.. نفس "النتائج الكروية" تجمع الزمالك والنصر

    الآن.. لنصل إلى النقطة الرياضية "المُتشابهة" بين الزمالك والنصر، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ سواء على المستوى المحلي، أو قاريًا.

    الزمالك والنصر دخلا الموسم الرياضي الحالي، وهما ينافسان على عدد من البطولات؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: كأس السوبر المصري "الزمالك" - كأس السوبر السعودي "النصر".

    * ثانيًا: كأس مصر "الزمالك" - كأس خادم الحرمين الشريفين "النصر".

    * ثالثًا: الدوري المصري "الزمالك" - دوري روشن السعودي للمحترفين "النصر".

    * رابعًا: كأس الكونفدرالية الإفريقية "الزمالك" - دوري أبطال آسيا (2) "النصر".

    أي أن الناديين دخلا الموسم الحالي، وهما يُنافسان على الثلاثية المحلية؛ إلى جانب البطولة القارية "الثانية"، وليس المسابقة "الرئيسية" - دوري الأبطال -.

    والمثير للاهتمام أن الزمالك والنصر، حققا نفس النتائج تقريبًا في 2025-2026، بجميع هذه المسابقات سالفة الذكر؛ كالتالي:

    * السوبر: الزمالك والنصر خسرا النهائي؛ بعد الفوز في المربع الذهبي.

    * الكأس: الزمالك والنصر ودعا المسابقتين؛ وذلك بالخسارة في دور ثمن النهائي.

    * الدوري: الزمالك والنصر يتصدران جدول الترتيب؛ حتى وقتنا هذا على الأقل.

    * قاريًا: الزمالك وصل إلى المباراة النهائية حيث سيواجه اتحاد العاصمة الجزائري؛ بينما النصر صعد إلى المربع الذهبي ليتقابل مع الأهلي القطري.

    والغريب أيضًا أنه لدى الزمالك والنصر، مباراتين حاسمتين مع المنافسين المُباشرين على لقب الدوري؛ حيث أن الفوز فيهما، يعني التتويج باللقب تقريبًا.

    وسيضرب الزمالك موعدًا مع بيراميدز "الوصيف" ثم الأهلي القاهري "الثالث"؛ في الوقت الذي سيلعب فيه النصر مع أهلي جدة "الثالث"، وبعده الهلال "الثاني".

  • FBL-KSA-PRO LEAGUE-NASSR-ETTIFAQAFP

    كلمة أخيرة.. هل يصمد الزمالك والنصر في "ليفل الفيل"؟

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أن الزمالك والنصر أمام اختبار "الصمود" في الوقت الحالي، خاصة مع مواجهة المنافسين المُباشرين.

    ومن المعروف عن الزمالك والنصر في السنوات الأخيرة، أنهما لا يملكان النفس الطويل، حيث يسقطان في مراحل الحسم المهمة؛ وهو ما يُعرف بمصطلح "الفيل فوق الشجرة"، في إشارة إلى عدم تحمل الضغوط والشكوك حول استمرار الصدارة.

    ولم يتوّج الزمالك بلقب الدوري المصري منذ عام 2022؛ بينما تعود آخر بطولة دوري حققه النصر، إلى موسم 2018-2019.

    وإذا نجح الزمالك والنصر في العودة إلى منصة التتويج، وسط كل هذه المشاكل الإدارية والمالية؛ فإنهما سيوجهان ضربة لكبرياء الأهلي القاهري وعملاق الرياض الهلال، اللذين صرفا الملايين لتدعيم صفوهما.

    الأهلي والهلال فشلا قاريًا بالفعل، في الموسم الرياضي الحالي؛ وإذا حدث نفس الأمر محليًا - أمام ناديين تضربهما المشاكل -، فإنها ستكون سقطة لا تُغتفر أمام جماهيريهما.

    وبصفةٍ عامة.. كرة القدم أثبتت حتى الآن على الأقل؛ أنها تعطي لمن يبذل الجهد والعرق فوق أرضية المستطيل الأخضر، بعيدًا عن السطوة المالية.


