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Al Qadsiah vs Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

بعد رحيله عن النصر ورفض الأهلي له.. مارسيلو بروزوفيتش يتفق مع هذا النادي!

مارسيلو بروزوفيتش
النصر
الأهلي
السد
دوري نجوم بنك الدوحة
انتقالات

تطورات جديدة في مستقبل بروزوفيتش..

اقترب النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، من الاتفاق مع ناديه الجديد؛ وذلك بعد انتهاء عقده مع عملاق الرياض النصر، في 30 يونيو 2026.

وأساسًا.. بروزوفيتش ارتبط بأكثر من نادٍ سعودي، بعد انتهاء عقده مع النصر؛ خاصة عملاق جدة الأهلي، الذي توج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة" آخر موسمين.

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    سبب رفض الأهلي لـ"صفقة" مارسيلو بروزوفيتش

    عدد من الصحفيين المُقربين من عملاق جدة الأهلي، كشفوا عن أن النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش عُرِض على النادي بالفعل؛ ولكن تم رفضه من قِبل مجلس الإدارة، للأسباب التالية:

    * الصحفي خالد الزهراني: أكد أن الأهلي رفض بروزوفيتش؛ بسبب تقدمه في العمر "33 سنة"، مع توفير أموال صفقته للتعاقد مع نجوم يفيدون الفريق لسنواتٍ عديدة.

    * الصحفي عوض الرقعان: أوضح أن الأهلي رفض التعاقد مع بروزوفيتش؛ بسبب التأكُد من معاناة اللاعب من إصابة مزمنة، وعدم قدرته على لعب مباراتين أو ثلاث متتالية.

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  • imago-sport-1066454005.jpgAnadolu Agency

    مارسيلو بروزوفيتش يقترب من هذا النادي!

    بعد رفض الأهلي له؛ كشف موقع "winwin" مساء اليوم الجمعة، عن اقتراب انتقال النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش إلى نادي السد القطري.

    الموقع أشار إلى أن المفاوضات بين السد وبروزفيتش، وصلت إلى مراحل متقدمة للغاية؛ حيث يستعد اللاعب للسفر إلى قطر، من أجل إجراء الفحوصات الطبية.

    ولفت الموقع إلى أن النجم الكرواتي البالغ من العمر 33 سنة، لا يزال يتواجد في العاصمة السعودية الرياض - حتى الآن -؛ ولكنه سيُسافر إلى قطر خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبل، بعد اتفاقه المبدئي مع السد.

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    تفاصيل اتفاق مارسيلو بروزوفيتش مع السد

    واستكمالًا لخبره.. تحدث موقع "winwin" مساء اليوم الجمعة، عن تفاصيل العقد المرتقب للنجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، مع نادي السد القطري.

    وأعلن الموقع أن بروزوفيتش؛ سيوقع عقدًا لمدة موسم رياضي واحدة فقط، مع فريق السد الأول لكرة القدم.

    إلا أن العقد - حسب نفس الموقع -؛ سيتضمن بندًا يسمح بـ"التجديد" مع النجم الكرواتي لموسم آخر، حتى 30 يونيو 2028.

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  • imago-sport-1067232453.jpgSOPA Images

    أرقام مارسيلو بروزوفيتش مع نادي النصر

    النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش البالغ من العمر 33 سنة، انتقل إلى الملاعب السعودية صيف 2023؛ وتحديدًا عندما انضم إلى نادي النصر، قادمًا من العملاق الإيطالي إنتر.

    ومع النصر؛ لعب بروزوفيتش 124 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مسجلًا خلالها 8 أهداف مع صناعة 23 آخرين لزملائه.

    وتوّج النجم الكرواتي بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم الرياضي الماضي 2025-2026، مع فريق النصر الأول لكرة القدم؛ ليعيد هذا الكيان الرياضي الكبير إلى العرش المحلي مجددًا، بعد غياب 7 سنواتٍ كاملة.

    وفي 30 يونيو 2026، انتهى عقد مارسيلو بروزوفيتش مع الفريق النصراوي، دون أن يتم تجديده؛ ليرحل اللاعب عن قلعة العالمي بعد 3 مواسم، بشكلٍ رسمي.