شجاعة الأهلي تنهار أمام ذكاء النصر .. أهلًا بكم في كلاسيكو يليق بـ"حملة التشكيك في نزاهة الدوري السعودي"!

الكلاسيكو انتهى لصالح العالمي، واللقب يقترب أكثر من كتيبة جورج جيسوس..

خطى ثابتة يخطوها النصر نحو لقب دوري روشن السعودي، لن تتعطل حتى أمام بطل دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، والحلم يقترب!

النصر يوم الأربعاء، نجح في اقتناص ثلاث نقاط ثمينة أمام الأهلي بالفوز بثنائية نظيفة، على استاد الأول بارك في الرياض، ضمن الجولة الـ30 من دوري روشن.

الثنائية سجلها البرتغالي كريستيانو رونالدو من رأسية بعد متابعة عرضية من ضربة ركنية في الدقيقة 76، والفرنسي كينجسلي كومان من تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90.

هذا الفوز رفع رصيد العالمي للنقطة 79 في صدارة جدول ترتيب دوري روشن، متفوقًا بثماني نقاط على الهلال "الوصيف"، و13 نقطة على الأهلي "الثالث"، لكن الثنائي الأخير خاض مباراة أقل.


وللتعمق أكثر في أبرز ملامح انتصار النصر أمام الأهلي، دعونا نستطرد في السطور التالية..

  • كلاسيكو يليق بحملة "التشكيك في نزاهة الدوري"

    شحن كبير سبق هذا الكلاسيكو سواء من جماهير النصر أو حتى من لاعبي الراقي عبر منصات التواصل الاجتماعي وعبر الشاشات التليفزيونية.

    ربما كان أشهرها تصريحات ثنائي الراقي إيفان توني وجالينو المشككة في "نزاهة" الدوري السعودي، والسعي لتوجيه اللقب نحو النصر تكريمًا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

    كل هذا الشحن انفجر بالمباراة في صورة "التحامات بدنية قوية"، إذ لم يكن اللعب على الكرة هو المسيطر في المواجهات الثنائية بقدر التدخلات العنيفة والمسك من القمصان ومن ثم إيقاف متكرر للعب، لكن صبر الحكم البلجيكي إريك لامبرختس كان أكبر من إشهار البطاقات الحمراء لأي من لاعبي الفريقين، خاصةً مدافع النصر عبدالإله العمري ولاعب وسط الأهلي الفرنسي فالنتين أتانجانا، واكتفى بسبعة كروت صفراء.


    وبعيدًا عن نتيجة المباراة، ربما النصر هو من فاز الليلة لخروجه بصفر إصابات، فيما خسر الأهلي بإصابة جناحه جالينو في التحام قوي مع الحارس البرازيلي بينتو؛ محترف النصر.

    وبخلاف الالتحامات البدنية القوية، رد لاعبو النصر على استفزازات لاعبي الأهلي قبل المباراة بطريقتهم الخاصة، حيث احتفل الجناح الفرنسي كينجسلي كومان بهدفه في الكلاسيكو بارتداء "نظارة شمسية" في إسقاط على هبوط الراقي لدوري يلو للدرجة الأولى في موسم 2022-2023 أينما كانت تقام مبارياته عصرًا، كذلك استفز ظهير العالمي نواف بوشل جمهور قلعة الكؤوس باستعراض مهارته بالكرة برأسه أثناء إجراء التبديلات.

    ناهيك عن الاشتباكات التي وقعت عقب نهاية المباراة بين الجانبين، في نهاية بعيدة تمامًا عن الروح الرياضية، لكنها تليق بالشد والجذب والتشكيك الذي يشهده الموسم الجاري من الدوري السعودي.


  • لعبها النصر بـ"ذكاء" فتغلب على "شجاعة" الأهلي

    "كل انتصار يبدأ من العقل" .. مقولة كُتبت في غرف خلع ملابس النصر قبل كلاسيكو الأهلي الليلة، وطبقها البرتغالي جورج جيسوس ولاعبوه داخل المستطيل الأخضر بالفعل..



    في الـ45 دقيقة الأولى من الكلاسيكو، ترك النصر للأهلي السيطرة من ناحية الرقابة اللصيقة والركض داخل الملعب في كل مكان، خاصةً في وسط الملعب، الذي أحكم ثنائي الراقي فالنتين أتانجانا وزياد الجهني سيطرتهما عليه، معطلين به تحركات مارسيلو بروزوفيتش وجواو فيليكس، وكذلك فعل الظهيران علي مجرشي وزياد هوساوي مع ساديو ماني وكينجسلي كومان.

    لكن الخطة النصراوية كانت تراهن في الأساس على الـ45 دقيقة الثانية، ونقص معدل اللياقة البدنية للاعبي الراقي، كونهم قادمين حديثًا من منافسة قوية بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، محققين اللقب في النهاية.

    وهو ما حدث بالفعل، إذ تفكك عقد الأهلي في الشوط الثاني بصورة كبيرة، وسط إجهاد لاعبيه، حتى وإن حاولوا إدراك التعادل حتى اللحظات الأخيرة، لكن الإرهاق ظهر في التفاصيل البسيطة التي مكّنت لاعبي النصر من الوصول للشباك.

    وهذا تحديدًا ما خذل لاعبو الأهلي جماهيرهم به، فقد اعتادنا منهم على تقديم شوط ثاني أفضل بدنيًا من الأول بكثير، لكن تلك القاعدة انكسرت مع تحقيق لقب النخبة الآسيوية .. في الأخير عُذر مقبول بعض الشيء!

    جالينو "نقطة التحول" الأكبر

    بخلاف الجانب البدني الذي خان لاعبي الأهلي أمام النصر، وبالعودة للحديث عن خسارة الراقي بعيدًا عن الثلاث نقاط، فقد هُزم في اللحظة التي أصيب بها جناحه البرازيلي جالينو..

    البرازيلي الذي كان يومًا ما يوصف بـ"العالة" على الأهلي، والذي كان تأثيره يقتصر فقط على النخبة الآسيوية، ها هو يُظهر أهميته في هجوم الأهلي أمام فريق بحجم النصر.

    مع خروج جالينو مصابًا في الدقيقة 63 ونزول فراس البريكان بدلًا منه، قُتل نشاط الراقي بالكامل على أطراف الملعب، خاصةً وأن رياض محرز لم يفلح في مجاراة رتم المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز على الطرف الأيمن.

    مشكلة الأهلي الآن لم تعد خسارة ثلاث نقاط فقط أمام النصر، بل "هل سينجح ماتيوس جونسالفيش أو صالح أبو الشامات في تعويض غياب جالينو الذي يبدو أنه سيكون طويلًا؟".

    جورج جيسوس .. كسر عقدة عام كامل رغم لوم الجماهير

    قبل الكلاسيكو وكما هي العادة في أي مباراة يغيب عنها لاعب الوسط أنجيلو، لام جمهور النصر المدرب البرتغالي جورج جيسوس، كونه أكثر لاعبي الفريق قدرة على نقل الكرة لمناطق الخطورة للخصم، بدلًا من ظهور المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منعزلًا.

    لكن ومع تفضيل جيسوس لعبدالله الخيبري على أنجيلو الليلة أمام الأهلي، بحثًا عن تأمين دفاعي أكبر في وسط الملعب، نجح البرتغالي في كسر عقدة شخصية له أمام الراقي استمرت أكثر من عام..

    جيسوس واجه الأهلي تسع مرات من قبل – بخلاف كلاسيكو الليلة – سواء وقتما كان مدربًا للهلال أو حاليًا مع النصر، وقد انتصر في خمس مرات، وخسر أربعة لقاءات أخرى.

    الأربع مباريات التي خسرها البرتغالي أمام الراقي كانت متتالية قبل لقاء الليلة، بواقع اثنتين مع الزعيم ومثلهما مع العالمي؛ كانت بدايتها في 28 فبراير 2025 حيث الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.

    والليلة حقق صاحب الـ71 انتصاره السادس أمام الراقي، والذي يقربه كثيرًا من التتويج بطلًا لدوري روشن.

