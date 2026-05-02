"هل هذا مصدر سعادتكم؟" .. اتهام خطير من جالينو للنصر بسبب إصابته والمريسل ردًا عليه: مسكين وموهوم!

تغريدة أغضبت نجم الأهلي المصاب

خرج الناقد السعودي عبدالعزيز المريسل، من أجل الرد على ويندرسون جالينو لاعب الأهلي، بسبب صورة نشرها عبر حسابه على موقع "إنستجرام" وأدت إلى ضجة واسعة.

اللاعب تعرض لإصابة خطيرة خلال مباراة الأهلي مع النصر يوم الأربعاء الماضي، ووسط الجدل المثار حول هذا اللقاء، ظهر موقف جالينو لينضم إلى سلسلة من الأحداث المتوترة.

    ما هي القصة؟

    عاش عشاق النادي الأهلي ساعات من القلق؛ وذلك بعد إصابة النجم البرازيلي ويندرسون جالينو، في كلاسيكو المملكة الكبير ضد عملاق الرياض النصر.

    الأهلي خسر (0-2) ضد النصر، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، مساء الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وشهد الكلاسيكو إصابة جالينو في الدقيقة 59، بعد اصطدامه مع مواطنه البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس مرمى النصر؛ حيث خرج من أرضية الملعب على "نقالة"، وهو يبكي من شدة الآلام.

  • جالينو يتعجب

    النصر نشر بعض اللقطات من المباراة عبر حسابه الخاص على منصة "إكس"، ليقوم جالينو باقتباس صورته وهو مصابًا خلال المقطع المنشور، معربًا عن غضبه من وضع هذا المشهد.

    وقال اللاعب:"كيف يمكنكم نشر مثل هذه اللقطات عن إصابة خطيرة؟ هل كان ذلك مصدر سعادتكم؟".


  • رد المريسل

    ومن جانبه قال المريسل عبر حسابه على منصة "إكس":"مسكين جالينو، أوهموه أن النصر نشر إصابته ليتشفى به، عفوًا، من نقل لك ذلك غير صادق".

    وأضاف:"النصر وضع مقاطع للاعبيه وهم يبدعون في تقديم ما لديهم في المباراة".



    متى يعود جالينو؟

    نقل برنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، مساء الخميس الماضي، تصريحات حصرية من ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي للنادي الأهلي؛ شرح فيها وضع النجم البرازيلي ويندرسون جالينو، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

    الفهمي كشف عن أن الفحوصات المبدئية، أكدت "سلامة" ركبة جالينو من أي ضرر؛ وذلك بعد إصابته القوية في كلاسيكو الكرة السعودية، ضد عملاق الرياض النصر.

    وأشار الفهمي إلى أن الشكوك؛ هي إصابة النجم البرازيلي على مستوى الرباط الجانبي، بالإضافة إلى كدمة في الركبة.

    وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن اللاعب سيحتاج لبرنامج علاجي يصل من 8 إلى 10 أسابيع، وسط نقاشات مستمرة بين الجهازين الطبي والإدارة للوقوف على طريقة تعافي اللاعب، مع وجود معارضة نسبية لفكرة التدخل الجراحي.

