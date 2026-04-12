"انتظروا الخروج من النخبة وكان الله في عون جماهير الأهلي" .. النصر يجلب الهجوم على الراقي بسبب "تغريدة تشكيك" مزعومة

الأسبوع الماضي، تعادل الأهلي أمام الفيحاء (1-1)، في اللقاء المقدم من الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

عقب هذه المباراة، خرج عدد من لاعبي الأهلي، على رأسهم المهاجم الإنجليزي إيفان توني، مدعيًا أن دوري روشن "موجه" لصالح فريق معين، قائلًا: "تعرفون من نلاحق"، في تصريحات فُسرت أن النصر هو المقصود، بحكم أنه متصدر جدول الترتيب.

كذلك زميله الجناح البرازيلي جالينو، علق: "يريدون منح الدوري لشخص واحد"، ما فسره البعض أن المقصود هو البرتغالي كريستيانو رونالدو، كونه لم يحقق أي بطولة مع النصر منذ التعاقد معه في شتاء 2023.

تلك التصريحات، تلاها شكوى من قبل النصر ضد الأهلي ولاعبيه، بتهمة إثارة الرأي العام والتشكيك في نزاهة المسابقة، بحسب ما زعمت عدد من التقارير الصحفية.