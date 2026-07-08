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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
أحمد فرهود

الأهلي يشعل الميركاتو.. رصد صفقة مغربية كبيرة بعد طلب ماتياس يايسله

الأهلي
عز الدين أوناحي
المغرب
جيرونا
ماتياس يايسله
دوري روشن السعودي
الدوري الإسباني
انتقالات

جديد ميركاتو الأهلي الصيفي..

يواصل مجلس إدارة عملاق جدة الأهلي، تحركاته المكثفة في الميركاتو الصيفي الحالي؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

الأهلي يرغب في المنافسة بقوة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال العام الرياضي القادم؛ وذلك بعدما سيطر على بطولة النخبة الآسيوية، في آخر موسمين.

  • Al Ahli v Johor Darul Ta'zim: AFC Champions EliteGetty Images Sport

    ماتياس يايسله يرغب في تعويض فرانك كيسييه سريعًا

    وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "عكاظ" مساء اليوم الأربعاء، عن رغبة قوية من الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني لعملاق جدة الأهلي، في تدعيم مركز خط الوسط.

    الصحيفة أشارت إلى أن رغبة يايسله، في تدعيم مركز خط الوسط؛ يأتي بعد تأكُد رحيل النجم الإيفواري فرانك كيسييه، بشكلٍ رسمي.

    كيسييه رحل عن صفوف الراقي؛ وذلك بعد نهاية عقده مع الفريق الأول رسميًا، في 30 يونيو 2026.

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    الأهلي يرصد صفقة مغربية كبيرة في الصيف الحالي

    واستكمالًا لخبرها.. أكدت صحيفة "عكاظ" مساء اليوم الأربعاء، أن مجلس إدارة النادي الأهلي رصد صفقة مغربية كبيرة؛ من أجل تلبية رغبة الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

    وأعلنت الصحيفة وضع الإدارة الأهلاوية، النجم المغربي عز الدين أوناحي على رأس أولوياتها؛ لتدعيم مركز خط الوسط، في الميركاتو الصيفي الحالي.

    وشددت على أن الأهلي سيحاول إقناع أوناحي، بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول؛ مع رفض جميع العروض المقدمة إليه، بعد تألُقه في بطولة كأس العالم 2026.

  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    عز الدين أوناحي مع جيرونا والمنتخب المغربي

    النجم المغربي عز الدين أوناحي يبلغ من العمر 26 سنة، وينشط في صفوف نادي جيرونا الإسباني؛ وذلك منذ الانضمام إليه صيف 2025، قادمًا من العملاق الفرنسي مارسيليا.

    وتألق أوناحي مع جيرونا، في الموسم الرياضي المنصرم 2025-2026؛ حيث سجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين، خلال 24 مباراة رسمية.

    لكن رغم ذلك؛ بات النجم المغربي مرشحًا قويًا للرحيل في الصيف الحالي، بعد "هبوط" جيرونا إلى دوري الدرجة الثانية الإسبانية.

    وحاليًا.. يخوض أوناحي منافسات بطولة كأس العالم 2026، مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم؛ حيث ساهم في إيصال "أسود الأطلس" إلى دور ربع النهائي، بشكلٍ رسمي.

    وسجل عز الدين أوناحي هدفين، خلال 5 مباريات في النسخة المونديالية الحالية؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

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  • Ahli Franck Kessie Ivan ToneyGetty

    ميركاتو الأهلي الصيفي في 2026

    عملاق جدة الأهلي دخل الميركاتو الصيفي الحالي بقوة؛ سواء فيما يتعلق بالنجوم الراحلين، أو الصفقات القادمة لصفوف الفريق الأول لكرة القدم.

    وأعلن الأهلي الاستغناء عن متوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسييه، بعد نهاية عقده بشكلٍ رسمي؛ بالإضافة إلى الجناح الجزائري رياض محرز، بدفع قيمه الشرط الجزائي له "15 مليون يورو".

    أما فيما يتعلق بالصفقات؛ فقد تعاقد الأهلي مع المدافع الجامبي أبوبكر سيدي كينتيه من نادي ترومسو النرويجي، ومشعل المطيري من فريق أبها.

    أيضًا.. حسم الأهلي في الساعات الماضية، تعاقده مع صانع الألعاب الأرميني إدوارد سيبرتسيان، قادمًا من نادي كراسنودار الروسي؛ وذلك بعقدٍ يمتد لـ4 سنوات قادمة، حتى 30 يونيو 2030.