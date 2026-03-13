فيديو | "عندما أشاهد الأهلي يلعب أتذكر ليفربول في حقبة يورجن كلوب"!

الإعلامي السعودي خالد الشنيف، قال عبر برنامجه "دورينا غير":"وأنا أشاهد الأهلي أتذكر نسخة ليفربول مع يورجن كلوب، هناك تشابهات بين الفريقين بشكل كبير".

وأضاف:"أرى في الأهلي نفس طريقة التحولات والتحضير المباشر والضغط العكسي، نفس الأفكار متواجدة مع ماتياس يايسله هذا الموسم".

وخلال المناقشة خلال البرنامج، تلقى يايسله إشادة أخرى بتحليه بالواقعية وقراءة الخصوم جيدًا، واستغلال الكرات الثابتة وعدم خسارة الكرة في أماكن خطيرة.