الأهلي ليس بمن حضر: كتيبة ماتياس يايسله تستعد للتفريط في "أسهل دوري".. وأعيدوا النظر في مستقبل رياض محرز

بينما كان عملاق جدة النادي الأهلي، ينتظر عزف سيمفونية الانتصار، لمواصلة الزحف نحو القمة؛ استيقظ عشاقه على وقع "صدمة برتقالية"، ضد فريق الفيحاء الأول لكرة القدم.

الأهلي سقط في فخ التعادُل الإيجابي (1-1) أمام الفيحاء، مساء يوم الأربعاء، في المباراة المقدمة من الجولة 29 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

وتقدّم الفريق الأهلاوي بهدف، عن طريق مهاجمه الإنجليزي إيفان توني في الدقيقة 36؛ قبل أن يُعادل الفيحاء النتيجة بواسطة الإسباني جاسون ريميسيرو، في الدقيقة 53.

وهذه النتيجة كانت بمثابة "الزلزال" داخل جدران البيت الأهلاوي؛ حيث زادت من تعقيد فرص الفريق في التتويج بلقب دوري روشن السعودي، ومنحت هدية جديدة إلى نادي النصر "المتصدر".

ووصل الأهلي إلى النقطة 66، في "وصافة" جدول ترتيب دوري روشن مؤقتًا؛ وبفارق 4 نقاط عن فريق النصر الأول لكرة القدم، الذي لعب لقاءً أقل.

ومن ناحيته.. وصل الفيحاء إلى نقطته الـ34، بعد تعادُله المثير مع الأهلي؛ ليحتل "المركز التاسع" في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد تعادُل الأهلي مع الفيحاء..