لعبة الميكروفون والنية: اثبتوا "إدانة" حكم الأهلي والفيحاء إن استطعتم.. وكريستيانو رونالدو من يدفع الثمن دائمًا!

كرة القدم السعودية تُعيش ثورة حقيقية اليوم؛ وذلك بعد الدعم الحكومي الضخم للقطاع الرياضي في البلاد، والذي بدأ عام 2023.

هذا الدعم أسفر عن صفقات عالمية ضخمة، توزعت على أندية دوري روشن السعودي المُختلفة؛ بداية من النصر والهلال، ووصولًا إلى عملاقي جدة الاتحاد والأهلي.

وبدأت الصفقات العالمية؛ بانضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى صفوف فريق النصر الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي "يناير 2023".

إلا أنه وسط هذه الثورة الكروية في الملاعب السعودية؛ يشتعل جدل تحكيمي كبير دائمًا، مع تصريحات مثيرة تُشكك في نزاهة المُنافسة.

آخر هذا الجدل؛ جاء في مباراة الأهلي ضد نادي الفيحاء، المقدمة من الجولة 29 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

مباراة الأهلي والفيحاء التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا؛ أعقبه تسريبات ضد الحكم الرابع عبدالرحمن السلطان، بالإضافة لتصريحات تورط رونالدو.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد جدل مباراة الأهلي والفيحاء الدورية..