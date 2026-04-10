Goal.com
مباشر
أحمد فرهود

لعبة الميكروفون والنية: اثبتوا "إدانة" حكم الأهلي والفيحاء إن استطعتم.. وكريستيانو رونالدو من يدفع الثمن دائمًا!

فقرات ومقالات
الأهلي
الهلال
النصر
كريستيانو رونالدو
الفيحاء
إيفان توني
دوري روشن السعودي

أحداث مثيرة تشهدها الملاعب السعودية..

كرة القدم السعودية تُعيش ثورة حقيقية اليوم؛ وذلك بعد الدعم الحكومي الضخم للقطاع الرياضي في البلاد، والذي بدأ عام 2023.

هذا الدعم أسفر عن صفقات عالمية ضخمة، توزعت على أندية دوري روشن السعودي المُختلفة؛ بداية من النصر والهلال، ووصولًا إلى عملاقي جدة الاتحاد والأهلي.

وبدأت الصفقات العالمية؛ بانضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى صفوف فريق النصر الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي "يناير 2023".

إلا أنه وسط هذه الثورة الكروية في الملاعب السعودية؛ يشتعل جدل تحكيمي كبير دائمًا، مع تصريحات مثيرة تُشكك في نزاهة المُنافسة.

آخر هذا الجدل؛ جاء في مباراة الأهلي ضد نادي الفيحاء، المقدمة من الجولة 29 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

مباراة الأهلي والفيحاء التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا؛ أعقبه تسريبات ضد الحكم الرابع عبدالرحمن السلطان، بالإضافة لتصريحات تورط رونالدو.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد جدل مباراة الأهلي والفيحاء الدورية..

  Al Ahli SFC v Al Fayha - Saudi Pro League

    عبدالرحمن السلطان.. نحن أمام تهمة خطيرة للغاية

    شهدت مباراة عملاق جدة الأهلي ضد نادي الفيحاء، المقدمة من الجولة 29 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ تواجد السعودي عبدالرحمن السلطان، كـ"حكم رابع".

    ورغم أخطاء حكم الساحة محمد السماعيل ومساعديه في غرفة تقنية الفيديو "فار"، خلال مجريات مباراة الأهلي والفيحاء؛ إلا أن السلطان هو الذي خطف الأنظار كلها، في النهاية.

    السلطان خطف الأنظار في مباراة الأهلي والفيحاء سالفة الذكر؛ لـ3 أسباب رئيسية، على النحو التالي:

    * أولًا: "مشادته" مع نجوم الأهلي.

    * ثانيًا: طلبه "طرد" حارس الأهلي عبدالرحمن الصانبي.

    * ثالثًا: مزاعم نجوم الأهلي بأنه قال لهم: "ركزوا على الآسيوية".

    وبالطبع.. النقطة الثالثة تحديدًا، هي التي سببت كل الجدل في الشارع الرياضي السعودي؛ حيث أصبحت هُناك اتهامات مباشرة للحكام السعوديين والمسؤولين عن اللعبة في البلاد، بأنهم يريدون منح لقب دوري روشن السعودي إلى عملاق الرياض النصر "المتصدر".

    أي أنه يتم مطالبة الأندية المُنافسة، بالتركيز على البطولات الأخرى التي لا يُشارك فيها النصر؛ لأن لقب الدوري 2025-2026، موجه لقلعة العالمي.

    • إعلان
  Al Ahli SFC v Al Fayha - Saudi Pro League

    معضلة إدانة حكم مباراة الأهلي والفيحاء

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنتحدث الآن عن معضلة حقيقية لإثبات إدانة عبدالرحمن السلطان، الحكم الرابع في مباراة عملاق جدة الأهلي ضد نادي الفيحاء.

    هذه المعضلة لإثبات إدانة السلطان، تتمثّل في نقطتين مهمتين للغاية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تسجيل حديث السلطان؛ الذي طالب فيه نجوم الأهلي بـ"التركيز على الآسيوية".

    * ثانيًا: نية السلطان؛ عندما طالب نجوم الأهلي بـ"التركيز على الآسيوية".

    وبخصوص النقطة الأولى؛ أكد الناقد الرياضي محمد الشيخ في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد"، أن "ميكروفون" الحكم الرابع لا يعمل إلا إذا فتحه هو.

    وأشار الشيخ إلى أن "ميكروفون" حكم الساحة ومساعديه الأول والثاني، يكون مفتوحًا طوال المباراة؛ لأنهم يتواصلون مع بعضهم، بشكلٍ دائم.

    ويختلف الأمر مع الحكم الرابع؛ حيث يغلق "الميكروفون" أثناء المباراة، ولا يفتحه إلا إذا أراد إخبار حكم الساحة بشيء ما.

    وبالتالي.. كلمات السلطان من الممكن أنها لم تُسجل أساسًا؛ وهو ما تأكد في خبر صحيفة "الرياضية" خلال الساعات الماضية، والذي أفاد بأن "لجنة الحكام لم تجد أي شيء في التسجيلات يثبت صحة اتهامات نجوم الأهلي".

    حتى أن الفيديو الحديث الذي تم تداوله في الساعات الماضية، ويظهر مترجم الأهلي وهو يسأل الحكم الرابع: "هل ما تقوله مسجل؟.. عندما تقول لنا (ركزوا على الآسيوية) هل هو مسجل؟!"؛ قد لا يكون دليلًا كافيًا لإدانة السلطان، لأنه يظهر إدعاءات من المترجم وليس الحكم نفسه.

    أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية.. نحن سنكون أمام ضرورة مُلحة، لمعرفة السياق الذي تم فيه الحديث؛ حال قال السلطان هذه الكلمات بالفعل، إلى نجوم النادي الأهلي.

    بمعنى: "هل عبدالرحمن السلطان قال هذا الشيء في إطار أن الدوري موجه بالفعل.. أم أن هُناك نية أخرى في سياق الحديث الذي لم يظهر للرأي العام بعد؟".

  FBL-KSA-NASSR-NAJMA

    كريستيانو رونالدو يدفع الثمن دائمًا

    الآن.. لننتقل بحديثنا إلى كيفية "توريط" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر؛ وذلك باستغلال أحاديث المسؤولين، وحتى الإعلاميين والنقاد الرياضيين.

    أبرز هذه الأحاديث، التي تم توريط رونالدو فيها، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ جاءت على النحو التالي:

    * أولًا: حديث الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن أن الموسم الرياضي الحالي سيكون بـ"اللون الأصفر"؛ وهو ما تم استغلاله للتأكيد على أن دوري روشن السعودي، موجه لرونالدو بالفعل.

    * ثانيًا: حديث الأسطورة الإنجليزية ريو فيرديناند أثناء تحليله إحدى مباريات النصر عبر الناقل الرسمي، عن أن رونالدو سيموت إذا أنهى مشواره في السعودية بدون تحقيق الدوري؛ وهو ما تم استغلاله مرة أخرى، للتأكيد على أن اللقب موجه له.

    * ثالثًا: المطالب المزعومة من الحكم الرابع عبدالرحمن السلطان لنجوم الأهلي، بضرورة التركيز على البطولة الآسيوية بدلًا من الدوري؛ وهو ما استغله أسماء عالمية في الراقي مثل "المهاجم الإنجليزي إيفان توني والجناح البرازيلي ويندرسون جالينو"، للتأكيد على أن اللقب موجه للأسطورة البرتغالية.

    ولا ننسى أنه في الموسمين الماضيين أيضًا، كان يُقال دائمًا أن المسؤولين عن كرة القدم في السعودية، يرغبون في منح لقب الدوري إلى رونالدو؛ وهو ما ظهر عدم صحته في كل مرة، بخروج فريق النصر الأول لكرة القدم بـ"0 ألقاب".

    لكن.. أحيانًا ما يقوم الأسطورة البرتغالية بتوريط نفسه أساسًا؛ مثلما فعل عندما دخل في "إضراب" عن خوض المباريات، للمطالبة بالمساواة في الصفقات مع الغريم التاريخي الهلال.

    تصرف رونالدو سالف الذكر؛ لا يُمكن وصفه إلا أنه ضغط "غير مشروع" على المسؤولين السعوديين، لتلبية مطالبه وشروطه.

  Nassr Ahli Fayha GFX GOAL ONLY

    كلمة أخيرة بعد جدل مباراة الأهلي والفيحاء

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية، أننا أمام أزمة متعددة الأطراف، بعد مباراة عملاق جدة الأهلي ضد نادي الفيحاء، المقدمة من الجولة 29 بمسابقة دوري روشن السعودي؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: حقيقة تصريحات عبدالرحمن السلطان، الحكم الرابع لمباراة الأهلي والفيحاء.

    * ثانيًا: حقيقة إدعاءات نجوم الأهلي وخاصة الإنجليزي إيفان توني، ضد السلطان.

    * ثالثًا: الزج باسم النصر والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو دائمًا، مع تجاهُل الهلال.

    وإذا ركزنا على النقطة الأولى والثانية؛ فنحن نقصد هُنا ضرورة التأكُد من مدى صحة واقعة السلطان وكذلك اتهامات نجوم الأهلي، قبل إصدار القرارات على أي من الطرفين.

    أما بخصوص النقطة الثالثة.. نحن لا نحرض هُنا للهجوم على الهلال أبدًا؛ ولكننا نُشير إلى جزئية تعمُد نجوم الأهلي "توريط" رونالدو تحديدًا، رغم أن الزعيم قد يستفيد هو في النهاية من كل هذه الأخطاء.

    الهلال مُنافس شرس للنصر والأهلي، على لقب دوري روشن السعودي 2025-2026، كما أنه لديّه مواجهة مباشرة ضد العالمي؛ وهو الأمر الذي قد يجعله يخطف "الصدارة"، في النهاية.

    لذلك.. من الأفضل القول إن الأخطاء التحكيمية "جزء من اللعبة"، والجميع يتضرر ويستفيد في السعودية؛ بدلًا من محاولة توريط رونالدو والنصر بالذات، وتجاهُل منافسين آخرين - والعكس -.