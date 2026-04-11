فيديو | "قد تصل للإيقاف والشطب" .. العقوبات المتوقعة على حكم مباراة الأهلي والفيحاء بعد أزمة توني

كشفت صحيفة "الرياضية" مساء أمس، الجمعة، عن توجيه مجلس إدارة عملاق جدة الأهلي، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وذلك بعد أحداث مباراة نادي الفيحاء، ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين 2025-2026.

الصحيفة أشارت إلى أن الأهلي، طلب في خطابه الرسمي إلى اتحاد الكرة؛ التحقيق مع طاقم تحكيم مباراة الفريق ضد الفيحاء، بقيادة حكم الساحة محمد السماعيل.

كما قام الأهلي بإرفاق مجموعة من مقاطع الفيديو، مع الخطاب الموجه إلى اتحاد الكرة السعودي؛ والتي تظهر نقاش الحكم الرابع عبدالرحمن السلطان، مع عددٍ من نجوم الفريق وأعضاء الجهازين الفني والإداري.

لم ينتهِ الأمر هُنا.. مجلس إدارة النادي الأهلي، وجه طلبًا آخر إلى اتحاد الكرة السعودي؛ وذلك على خلفية أحداث مباراة نادي الفيحاء، المقدمة من الجولة 29 بمسابقة دوري روشن للمحترفين 2025-2026.

وأكدت صحيفة "الرياضية" أن الأهلي، طلب الحصول على نسخة من التسجيلات؛ الخاصة بأحاديث الطاقم التحكيمي بمباراة الفيحاء، والتي لُعِبت مساء الأربعاء.

ومن جانبه أعلن الاتحاد السعودي في بيان رسمي، التحقيق بشكل كامل في القضية، من أجل التوصل لقرار نهائي لفض النزاع بين كافة الأطراف.



