Al Ahli v Al Najmah: Saudi Pro League
فيديو | "قد تصل للإيقاف والشطب" .. العقوبات المتوقعة على حكم مباراة الأهلي والفيحاء بعد أزمة توني

الجدل مستمر حول أزمة المباراة المقدمة من الجولة 29 بدوري روشن

أبدى الناقد الرياضي محمد الشيخ، رأيه في القرارات المتوقعة في أزمة الأهلي والفيحاء، بعد الأحداث التي جرت في المباراة الأخيرة بين الطرفين.

الأهلي سقط في فخ التعادل (1-1) أمام الفيحاء، في المباراة المقدمة من الجولة 29 من بطولة الدوري، وهي المواجهة التي تبعتها الكثير من الأحداث المثيرة.

وشهدت المباراة جدلًا كبيرًا للغاية؛ حيث تم حرمان الأهلي من 3 ركلات جزاء - حسب المُختصين -، مع مزاعم بأن الحكم الرابع عبدالرحمن السلطان طالب نجوم الفريق بـ"التركيز على الآسيوية بدلًا من الدوري"، وهو ما كشف عنه إيفان توني مهاجم الأهلي.


    الأهلي يتقدم بشكوى رسمية

    كشفت صحيفة "الرياضية" مساء أمس، الجمعة، عن توجيه مجلس إدارة عملاق جدة الأهلي، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وذلك بعد أحداث مباراة نادي الفيحاء، ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين 2025-2026.

    الصحيفة أشارت إلى أن الأهلي، طلب في خطابه الرسمي إلى اتحاد الكرة؛ التحقيق مع طاقم تحكيم مباراة الفريق ضد الفيحاء، بقيادة حكم الساحة محمد السماعيل.

    كما قام الأهلي بإرفاق مجموعة من مقاطع الفيديو، مع الخطاب الموجه إلى اتحاد الكرة السعودي؛ والتي تظهر نقاش الحكم الرابع عبدالرحمن السلطان، مع عددٍ من نجوم الفريق وأعضاء الجهازين الفني والإداري.

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. مجلس إدارة النادي الأهلي، وجه طلبًا آخر إلى اتحاد الكرة السعودي؛ وذلك على خلفية أحداث مباراة نادي الفيحاء، المقدمة من الجولة 29 بمسابقة دوري روشن للمحترفين 2025-2026.

    وأكدت صحيفة "الرياضية" أن الأهلي، طلب الحصول على نسخة من التسجيلات؛ الخاصة بأحاديث الطاقم التحكيمي بمباراة الفيحاء، والتي لُعِبت مساء الأربعاء.

    ومن جانبه أعلن الاتحاد السعودي في بيان رسمي، التحقيق بشكل كامل في القضية، من أجل التوصل لقرار نهائي لفض النزاع بين كافة الأطراف.


  • القرارات المتوقعة

    محمد الشيخ قال عبر برنامج "أكشن مع وليد":"يجب علينا حماية الحكم عبدالرحمن السلطان حتى هذه اللحظة، مع الانتظار لما ستسفر عنه التحقيقات، بعدها نحسم الأمر سواء بإدانته أو نعلن براءته من التهم الموجهة له".

    وأضاف:"الأمر ينطبق كذلك على لاعبي الأهلي، هل افتروا على الحكم أم أنه بالفعل قال الأشياء التي تحدثوا عنها، لكن العقوبات تعتمد على عدة أمور، مثل وجود أخطاء سابقة على الحكم من هذا النوع يمكن النظر لها".

    وتابع:"الحكم عبدالرحمن السلطان سبق أن تم إيقافه وسحب الشارة الدولية منه في 2018 وابتعد عن التحكيم، هذه الأمور يجب النظر لها".

    وأوضح:"أخف العقوبات تصل إلى إنذار أو لفت نظر، أما إذا ارتقت بشكل أكبر يتم الإيقاف أو النزول لدرجة أدنى من التحكيم، ولكن لو كان للحدث توابع ضخمة قد يتم شطب الحكم، وهو أمر لا أتوقعه".


  • تطبيق المادة 85

    ومن جانبه قال توفيق تونسي:"إذا ثبت الخطأ على حكم المباراة، يتم تطبيق المادة 85 من التجاوزات اللفظية، والمادة 72 التي لا أتوقع الوصول لها لأنها متعلقة بالتمييز العنصري".

    وتابع:"سيتم تطبيق مادة واحدة منهما، وهناك قرارات متوقعة من لجنة الحكام، والتي يمكنها اتخاذ إجراءات تخصها سواء إيقاف أن نزوله إلى درجة أدنى أو أمور أخرى".

    وأنهى حديثه:"لجنة الحكام لا تعلن قراراتها، وأما بالنسبة للانضباط ستقوم بمحاسبة المسؤول عن المباراة".




    مسيرة الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 20 مباراة مقابل 6 تعادلات وهزيمتين، في 28 لقاءً.

    وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

    وجمع الأهلي 17 نقطة، من 5 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة فقط؛ ليقف خلف فريق الهلال الأول لكرة القدم "المتصدر"، صاحب الـ22 نقطة.

    وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

