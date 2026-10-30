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Ahli Shabab (Goal Only)Goal AR
أحمد فرهود

لن نجمّل الحقيقة: عفوًا يا الأهلي.. إنه "إذلال كروي" جديد أمام الشباب!

فقرات ومقالات
مقالات رأي
الأهلي
مارينو بوسيتش
إدوارد سبيرتسيان
إدوارد ميندي
ياسين عدلي
الشباب ضد الأهلي
الشباب
دوري روشن السعودي

ليلة حزينة على الأهلي وجمهوره..

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الشباب

الشباب

في كرة القدم نسمع جملة "ليلة للنسيان"؛ في إشارة إلى السقوط في إحدى المباريات، وتقديم الفريق مستوى سيئًا على أرضية الملعب.

لكن.. هذه الجملة لا يمكن أن تنطبق على عملاق جدة الأهلي؛ وذلك بعد الخسارة أمام نادي الشباب، مساء اليوم الجمعة.

الأهلي خسر (1-6) أمام مضيفه الشباب؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

هذه الخسارة لن تُنسى أبدًا؛ حيث ستظل في ذاكرة فريق الأهلي الأول لكرة القدم وجمهوره، كما سيتفاخر بها الشبابيون لسنوات عديدة.

وجاءت سداسية الشباب التاريخية في الأهلي، بواسطة "يانيك كاراسكو (3 أهداف)، ريكاردو ماثياس (ثنائية)، وروجر مارتينيز"؛ بينما أحرز فراس البريكان هدف الأهلي الوحيد، في الدقيقة 40.

وبهذه النتيجة.. تجمد الأهلي عند النقطة 21، في "المركز السادس" بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين؛ في الوقت الذي وصل فيه الشباب إلى نقطته الرابعة عشرة، في "المركز العاشر".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد هزيمة الأهلي ضد الشباب..

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  • Al Shabab v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    عندما عاش الأهلي ليلة شبيهة بـ"الهبوط التاريخي"!

    لن نكذب إذا قلنا إن نادي الشباب جعل جمهور عملاق جدة الأهلي؛ يعيشون ليلة شبيهة بتلك التي هبط فيها فريقهم، إلى مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى.

    وبالطبع.. لا يمكن أن تضاهي أي هزيمة، شعور "الهبوط التاريخي للمرة الأولى"؛ وذلك بالنسبة إلى كيان رياضي عملاق كبير، مثل الأهلي.

    لكن التشابه الذي نقصده هنا؛ يتمثّل في "الإذلال الكروي" للفريق الأهلاوي، وأمام المنافس نفسه، وهو الشباب.

    ونحن نعلم أن كلمة "إذلال" قوية، ولا يصح أن نستخدمها في عالم الساحرة المستديرة؛ ولكن عزيزي القارئ.. الشباب تلاعب بالأهلي طوال الـ90 دقيقة، وبكل ما تحمله الكلمة من معانٍ.

    هذا التلاعب؛ قاد الشباب للفوز على الأهلي (6-1) مع الرأفة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

  • Al Shabab v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الشباب.. من الحضور في ليلة هبوط الأهلي إلى إذلال السداسية!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نشير إلى أن نادي الشباب، كان حاضرًا في ليلة هبوط عملاق جدة الأهلي "التاريخي" عام 2022.

    وقتها.. دخل الأهلي مباراة الشباب، في الجولة 30 "الأخيرة" من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين؛ وهو يستهدف تحقيق الانتصار، من أجل البقاء بين الكبار - وهو واحد منهم -.

    إلا أن الليث الشبابي كان له رأي آخر؛ حيث أجبر الفريق الأهلاوي على التعادل (0-0)، وبالتالي الهبوط لأول مرة في تاريخه.

    وبعد موسم واحد فقط في "الدرجة الأولى"؛ عاد الأهلي بين كبار دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث جاءت نتائجه ضد الشباب كالتالي:

    * مباريات: 6.

    * فوز: 3.

    * تعادل: 2.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 12.

    * أهداف مستقبلة: 9.

    هذا عزيزي القارئ؛ كان قبل مباراة ليلة 30 أكتوبر 2026، التي جمعت الأهلي والشباب في الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

    في هذه الليلة؛ حلت الكارثة الكروية على الفريق الأهلاوي، بالخسارة (1-6) أمام فريق الشباب الأول لكرة القدم.

    وبالتالي.. بعد ليلة الهبوط أمام الشباب في صيف 2022؛ ها هو الأهلي يعيش شعورًا مشابهًا في 2026، بالخسارة بستة أهداف مقابل هدف واحد.

    لكن المثير في الأمر أيضًا، أن هذه ليست المرة الأولى التي يخسر فيها الأهلي (1-6) ضد الشباب؛ حيث نتذكر ليلة 18 أبريل 2008 الشهيرة، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    آنذاك، عاش الأهلي واحدة من أغرب الليالي في تاريخ الكرة السعودية؛ فبعد التأخر بنتيجة (1-6) أمام الشباب، خرج أربعة لاعبين في صفوف "الراقي" من أرضية الملعب في أوقات متفرقة، بداعي عدم القدرة على استكمال المباراة بسبب الإصابة، وذلك بالإضافة إلى طرد حارس المرمى ياسر المسيليم في الدقيقة 64.

    وبناءً على ذلك.. لم يتبقَّ داخل الملعب العدد القانوني اللازم لاستمرار المباراة، والمحدد بسبعة لاعبين على الأقل لكل فريق؛ ليقرر الحكم عبدالرحمن العمري إنهاء اللقاء في الدقيقة 89، قبل انتهاء وقته الأصلي.

    والأغرب أن اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم لم تعتمد خسارة الأهلي اعتباريًا (0-3)، بل قررت تثبيت النتيجة الفعلية (6-1)؛ استنادًا إلى المادة "22/9" من لائحة المسابقات والعقوبات، التي تنص على اعتماد النتيجة المسجلة إذا كانت أكبر من نتيجة الخسارة الاعتبارية.

    وهكذا.. لم تكن سداسية الشباب مجرد هزيمة ثقيلة للأهلي؛ بل تحولت إلى واقعة تاريخية لا تزال حاضرة في ذاكرة الكرة السعودية، واشتهرت جماهيريًا باسم "مباراة تسدحي تبطحي".

  • Al Shabab v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    من المتهم في هزيمة الأهلي المذلة ضد نادي الشباب؟

    الآن.. لنتحدث عزيزي القارئ عن المتهم الأول، في هزيمة عملاق جدة الأهلي (1-6) ضد نادي الشباب، في الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    المشكلة الكبيرة هي أنه لا يوجد متهم واحد، يمكن الإشارة إليه في هذه الهزيمة؛ بل الجميع متورط في فريق الأهلي الأول لكرة القدم، على النحو التالي:

    * أولًا: المدير الفني الهولندي مارينو بوسيتش.

    * ثانيًا: اللاعبون فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    بوسيتش ارتكب أخطاءً بالجملة؛ بداية من استبعاد الحارس السنغالي إدوارد ميندي من القائمة رغم الحديث عن شفائه، بالإضافة إلى إجلاس النجم الأرميني إدوارد سبيرتسيان على "دكة البدلاء"، وفتح الملعب أمام الشباب.

    أما اللاعبون؛ فقد كانوا يرتكبون أخطاءً ساذجة بشكل غريب، منها "طرد" الحارس عبدالرحمن الصانبي، والتسبب في 3 "ركلات جزاء".

    تخيل عزيزي القارئ؛ الصانبي يخرج من منطقة الـ18 ويتصدى للكرة بيده، بينما مدافعو الأهلي يتدخلون بتهور بكل الأشكال على نجوم الشباب.

    هذه الحالة تقودنا مباشرة للتساؤل: "ما سبب هذا التوهان الغريب لنجوم الأهلي.. وما الذي يقودهم لارتكاب مثل هذه الأخطاء التي لا يقع فيها أطفال مبتدئون؟!".

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  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    قمة الدوري بين إقالة مارينو بوسيتش ومولد ياسين عدلي!

    أخيرًا.. لا يمكن أن نختم تقريرنا عن قمة الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027، بين نادي الشباب وعملاق جدة الأهلي؛ دون طرح نقطتين سريعتين، هما:

    * أولًا: المدير الفني الهولندي مارينو بوسيتش؛ تمّت إقالته "إكلينيكيًا" أثناء المباراة.

    * ثانيًا: مولد نجم وسط رائع في دوري روشن السعودي؛ وهو الفرنسي ياسين عدلي.

    وبالنسبة للنقطة الأولى؛ نحن نقصد أن مباراة الليلة كفيلة وحدها بأن تجعل إدارة الأهلي تصدر قرار إقالة بوسيتش، وأي شيء غير ذلك سيكون مفاجأة كبيرة.

    وأساسًا.. بوسيتش كان كمن تمت إقالته في المباراة نفسها؛ حيث لم يستطع أن يسيطر على لاعبيه، من أجل إيقاف الأخطاء الكارثية وتهدئة رتم اللعب.

    أما عدلي فهو لاعب جيد معروف؛ لكن نحن نقصد أن المعزوفة الكروية التي قدمها ضد الأهلي، وتحكمه في خط الوسط، ستجعل كل الأنظار عليه في المباريات القادمة.

    نعم؛ عدلي قدم كل فنون كرة القدم في خط وسط فريق الشباب الأول لكرة القدم، وكان سببًا رئيسيًا للفوز الكبير والتاريخي (6-1) على الأهلي.

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دوري أبطال آسيا النخبة

02 نوفمبر 2026

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الأهلي

أبها

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الشباب

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