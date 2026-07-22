الأهلي السعودي يصارع مانشستر يونايتد على جوهرة روما .. ويدق أبواب برشلونة من أجل مارك كاسادو

بدأت إدارة نادي الأهلي السعودي خطوات ملموسة لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم، حيث تواصل "الراقي" بشكل مباشر مع نادي روما الإيطالي للاستفسار عن المتطلبات المالية والشروط اللازمة لإتمام التعاقد مع مانيو كونيه.

ويأتي هذا الاهتمام بعد الأداء اللافت الذي قدمه اللاعب الفرنسي خلال منافسات كأس العالم 2026، حيث نجح في لفت الأنظار بفضل قدراته البدنية العالية ورؤيته المميزة في وسط الملعب.

ومع فتح خطوط التواصل مع روما من أجل كونيه، تتحدث إدارة الأهلي أيضًا مع نظيرتها في برشلونة من أجل ضم مارك كاسادو، حيث يطمح بطل آسيا لتكوين فريق قوي قادر على المنافسة على الألقاب المحلية.