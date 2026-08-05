الأهلي السعودي يلاحق "بطل البريميرليج" .. ويتصدى لمحاولات خطف روجر إيبانيز!

كشف الصحفي الموثوق بن جاكوبس، عن اهتمام كبير وجاد من جانب إدارة النادي الأهلي السعودي للتعاقد مع الدولي البرازيلي جابرييل جيسوس، مهاجم نادي آرسنال.

وتأتي هذه الرغبة الأهلاوية ضمن خطة شاملة لتدعيم مركز الهجوم، حيث أكد جاكوبس أن الأهلي السعودي مهتم جدًا بالتعاقد مع جيسوس، والذي لا يدخل ضمن حسابات الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب الجانرز خلال الموسم الجديد، وفقًا لتقارير صحفية.

ويرغب النادي الأهلي في تعزيز هجومه قبل انطلاق الموسم 2026-2027، خصوصًا بعدما فقد عنصرين أساسيين في تشكيلته وهما الجزائري رياض محرز والإيفواري فرانك كيسييه، كذلك مع تردد أنباء حول رغبة الإنجليزي إيفان توني في الرحيل خلال الانتقالات الصيفية الجاري.