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Matthias Jaissle Al Ahli John Edward Zamalek Goal OnlyGoal AR
أحمد فرهود

بين بطلي آسيا ومصر: شعار الأهلي والزمالك.. "لنبيع أحلام جماهيرنا ونهدم المعبد فوق رؤوسنا"

فقرات ومقالات
الأهلي
الزمالك
ماتياس يايسله
دوري روشن السعودي
الدوري المصري الممتاز

فن هدم الذات..

قبل أن تنطلق صافرة بداية الموسم الرياضي الجديد 2026-2027، وتحديدًا في اللحظات التي يفترص فيها أن يجني البطل ثمار تتويجه؛ يقف قطبا الكرة العربية "الزمالك المصري والأهلي السعودي" أمام مرآة الحقيقة، وهي: "هل ما يحدث هدم متعمد للمكتسبات؟!".

نعم.. بين الزمالك بطل مصر في 2025-2026، والأهلي زعيم آسيا آخر موسمين، تكررت المعزوفة ذاتها؛ التي تتمثّل في صيف من القرارات الجدلية، وفرص ضائعة للاستقرار.

هذه القرارات الجدلية، التي شهدها صيف الزمالك والأهلي؛ حوّلت الرهان من إمكانية بداية حقبة جديدة مليئة بالمجد، إلى هدم المعبد على النفس.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا، كيف فرط بطلا مصر وآسيا في مكتسبات الموسم الماضي؛ لتصبح أحلام الجماهير معلقة على "جمر التخبُط"، قبل بداية معارك العام الرياضي الجديد..

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    جون إدوارد "مكسب الزمالك" الكبير

    في البداية.. لنتحدث عن العملاق المصري الزمالك؛ الذي يدفع ثمن التخبُطات الإدارية وصراع المصالح الشخصية، طوال تاريخه في عالم الساحرة المستديرة.

    هذه التخبُطات وصلت إلى مجلس الإدارة الحالي، برئاسة حسين لبيب؛ ليجد الزمالك نفسه "غارقًا"، وسط سيل من القضايا الدولية والأزمات المالية.

    ورغم ذلك.. هذا المجلس اتخذ واحدًا من أفضل القرارات على الإطلاق؛ وذلك عندما قرر تعيين جون إدوارد كـ"مدير رياضي" للنادي، في صيف 2025.

    إدوارد عمل في 4 اتجاهات، بعد تعيينه مديرًا رياضيًا للزمالك بشكلٍ رسمي؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: التعاقد مع صفقات جديدة تخدم الزمالك؛ بأقل الإمكانات المالية المتاحة.

    * ثانيًا: توفير رواتب اللاعبين بشكلٍ منتظم؛ لضمان تركيزهم داخل أرضية الملعب.

    * ثالثًا: وضع حد أقصى لرواتب لاعبي الفريق الأول؛ للسيطرة على سياسة الهدر المالي.

    * رابعًا: الإغلاق على الفريق الأول بشكلٍ كامل؛ لمنع تسريب الأخبار إلى وسائل الإعلام المصرية.

    وبالفعل.. نجح إدوارد في التعاقد مع لاعبين رائعين، وبأقل الإمكانات المالية الممكنة؛ أمثال "الجناح البرازيلي خوان بيزيرا، المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، النجم الإنجولي شيكو بانزا والمدافع المصري محمد إسماعيل"، بالإضافة إلى منع رحيل الظهير المغربي محمود بنتايج.

    أما بخصوص الرواتب؛ فقد تمكن إدوارد من تقليل الفجوات الكبيرة بين اللاعبين، ووضع حد أقصى لا يُمكن تجاوزه.

    كما قلل هذا المدير الرياضي أيضًا، من تسريب أخبار الزمالك لوسائل الإعلام؛ عكس ما كان يحدث في السنوات الماضية، مع هذا الكيان الرياضي الكبير.

    إلا أن أخطر مشكلة واجهت جون إدوارد، هي عدم قدرة مجلس الإدارة على سداد الرواتب بانتظام؛ ليقوم بتعويض ذلك بالحديث المقنع مع اللاعبين، ومطالبتهم بالصبر ومواصلة القتال فوق أرضية الملعب.

    ونتيجة للعمل الكبير الذي قام به إدوارد؛ عاد الزمالك للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز 2025-2026، مع وصافة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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    الزمالك يدفع ثمن "الخلافات الشخصية" غاليًا!

    الآن.. لننتقل إلى كيفية هدم مجلس إدارة نادي الزمالك، مكتسبات الموسم الرياضي الماضي؛ وذلك بمجموعة من القرارات المتخبطة، في صيف العام الحالي.

    القرارات المتخبطة من مجلس إدارة حسين لبيب، والتي ورطت الزمالك في صيف العام الحالي؛ تمثّلت في الآتي:

    * أولًا: تجاهُل تسوية بعض القضايا مع اللاعبين السابقين؛ ما أدى إلى قرار "تأديبي" نهائي، بمنع الزمالك من التعاقدات.

    * ثانيًا: عدم توفير ميزانية فريق الكرة؛ التي طالب بها المدير الرياضي جون إدوارد كثيرًا، طوال الفترات الماضية من عمله.

    * ثالثًا: التأخُر في تأسيس شركة الكرة بالزمالك؛ والتي تعتبر سلاحًا مهمًا للغاية، لمنافسة العملاق القاهري الأهلي ونادي بيراميدز.

    كل ذلك أشعل خلافات عنيفة بين إدوارد وإدارة الزمالك؛ انتهت بتقديم المدير الرياضي لاستقالته من منصبه، بشكلٍ رسمي.

    وبدلًا من إيجاد حل لإنهاء الخلافات، والحفاظ على أهم عنصر في منظومة الزمالك الموسم الماضي، وجدنا إدارة النادي تسرب أخبار تتهم فيها إدوارد؛ بأنه أراد منح شركة الكرة إلى مستثمرين مقربين منه، وبسعر زهيد للغاية.

    وقد لا يكون رحيل إدوارد هو النهاية؛ حيث يخشى جمهور الزمالك من التفريط في عددٍ من النجوم الكبار، أمثال البرازيلي خوان بيزيرا والمغربي محمود بنتايج.

    ووسائل الإعلام المصرية تؤكد تلقي الزمالك، عروضًا خليجية ضخمة للتعاقد مع بيزيرا وبنتايج؛ حيث يميل بعض أعضاء مجلس الإدارة لبيعهما أو أحدهما، لحل الأزمة المالية في النادي.

    لكن يبدو أن هؤلاء يتناسون، أن الزمالك سيخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا 2026-2027، بعد غياب طويل؛ كما أنه لن يستطيع تعويض أي لاعب يرحل، بسبب عقوبة الإيقاف التأديبي.

    لذا.. يبدو أن الإدارة الزمالكاوية التي لم تستطع توفير موارد مالية، طوال السنوات الماضية؛ تتخذ القرارات السهلة دائمًا مثل "بيع اللاعبين والتخلي عن من يخالفها الرأي"، بدلًا من الحفاظ على المكتسبات والبناء عليها.

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    ماتياس يايسله و"مشروع الأهلي" الناجح

    وعلى الجانب الآخر.. عملاق جدة الأهلي قرر المغامرة في صيف عام 2023؛ وذلك بالتعاقد مع مدير فني شاب، هو الألماني ماتياس يايسله.

    يايسله وضع مشروعًا طويل الأمد في الأهلي؛ خاصة أنه استلم المهمة بعد حقبة كارثية، انتهت بهبوط الفريق الأول لكرة القدم موسم 2022-2023.

    نعم.. الأهلي لعب في دوري يلو - للمرة الأولى في تاريخه -، موسم 2022-2023؛ قبل أن يعود بين الكبار مجددًا، بعدها بعامٍ واحد فقط.

    المهم أن الأهلي بدأ يجني ثمار مشروع يايسله الطويل، وبشكلٍ أسرع من المتوقع؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: التتويج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025، لأول مرة في تاريخ الأهلي.

    * ثانيًا: حفاظ الأهلي على لقب النخبة لآسيوية 2025-2026، مع التتويج بكأس السوبر السعودي.

    وجاءت هذه البطولات الثلاث، بـ"منظومة لعب واضحة" من يايسله؛ ليبدأ العمل على الخطوة التالية، وهي التتويج بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    ووضع الأهلي التتويج بلقب دوري روشن السعودي، وحتى بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ كـ"هدف أول ورئيس" في الموسم الرياضي الجديد 2026-2027، وذلك بعد كتابة المجد الآسيوي في آخر عامين.

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    هدم مكتسبات الأهلي والبدء من الصفر مجددًا!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. نستطيع القول إنه وسط تطلعات جمهور عملاق جدة الأهلي الكبيرة، للموسم الرياضي الجديد 2026-2027؛ تلقوا مجموعة من الصدمات القوية، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: رحيل الثنائي الجزائري رياض محرز والإيفواري فرانك كيسييه، عن صفوف فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    * ثانيًا: إعلان خالد الغامدي رحيله عن رئاسة مجلس إدارة شركة النادي الأهلي، بشكلٍ رسمي.

    * ثالثًا: استقالة الألماني الشاب ماتياس يايسله من منصبه، كمدير فني لفريق الأهلي الأول.

    وإذا كان رحيل محرز وكيسييه، يُمكن تبريره بتقدمهما في العمر، وحاجة الفريق لـ"الإحلال والتجديد"، لضمان مواصلة التتويج بالألقاب؛ فإنه من غير المفهوم رحيل الغامدي ويايسله، بعد نجاحاتهما في الموسمين الأخيرين.

    والبعض اتهم يايسله أساسًا بـ"الخيانة" والبحث عن مصالحه الشخصية، بسبب رحيله المفاجئ عن الفريق الأهلاوي؛ بينما يزعم آخرون أن هُناك مؤامرة ضد قلعة الراقي من ممثلي صندوق الاستثمارات السعودية، وذلك بنقل المدرب الألماني إلى نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي - المملوك لنفس الجهة -.

    وسواء كان يايسله المخطئ أو الجهة المالكة للأهلي، فإن النتيجة واحدة في النهاية؛ وهي أن هذا الكيان الرياضي الكبير يدفع ثمن حرب المصالح، بالفعل.

    والأزمة الأكبر أن الأهلي، بدلًا من أن يُحافظ على مكتسباته؛ سيضطر للبدء من "نقطة الصفر"، مع رئيس جديد ومدير فني آخر.

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