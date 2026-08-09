تغييرات كبرى قد تسعد جمهور الأهلي قريبًا .. وأندية تقود "مقاطعة" الاجتماعات بعد ممارسات غير احترافية في الدوري السعودي

خمسة أيام تقريبًا متبقة على انطلاق موسم 2026/2027 من دوري روشن السعودي، لكن الرباعي الكبير يعاني من عدم استقرار، خاصةً فنيًا، في ظل تعثر إبرام عديد الصفقات المهمة.

الثلاثي النصر، الاتحاد والأهلي قام مؤخرًا بتغيير أجهزته الفنية، لكنه يعاني من عوائق مالية تحول بينه وبين إبرام بعض الصفقات.

في المقابل، يعاني الهلال من عدم استقرار فني، في ظل مطالب جماهيره وبعض إعلامييه بإقالة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، وسط تضارب الأنباء بشأن موقف الإدارة منه ما بين مؤيد لرحيله ومعارض.

لكن يبقى الغضب الأكبر من تحركات هذا الرباعي في الميركاتو الصيفي الجاري، حتى وإن بدى أن الهلال أكثر هم نجاحًا في هذا الجانب.



