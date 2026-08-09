في ظل حالة عدم التفاؤل المسيطرة على الغالبية في الوسط الرياضي السعودي قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن (2026/27)، هناك أنباء عن تغييرات كبرى على المستوى الإداري، قد تسعد جماهير بعض الأندية على رأسها الأهلي، في ظل الغضب من مجلس الرئيس التنفيذي الفرنسي فابريس بوكيه.
تغييرات كبرى قد تسعد جمهور الأهلي قريبًا .. وأندية تقود "مقاطعة" الاجتماعات بعد ممارسات غير احترافية في الدوري السعودي
ماذا حدث؟
خمسة أيام تقريبًا متبقة على انطلاق موسم 2026/2027 من دوري روشن السعودي، لكن الرباعي الكبير يعاني من عدم استقرار، خاصةً فنيًا، في ظل تعثر إبرام عديد الصفقات المهمة.
الثلاثي النصر، الاتحاد والأهلي قام مؤخرًا بتغيير أجهزته الفنية، لكنه يعاني من عوائق مالية تحول بينه وبين إبرام بعض الصفقات.
في المقابل، يعاني الهلال من عدم استقرار فني، في ظل مطالب جماهيره وبعض إعلامييه بإقالة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، وسط تضارب الأنباء بشأن موقف الإدارة منه ما بين مؤيد لرحيله ومعارض.
لكن يبقى الغضب الأكبر من تحركات هذا الرباعي في الميركاتو الصيفي الجاري، حتى وإن بدى أن الهلال أكثر هم نجاحًا في هذا الجانب.
تغييرات كبرى منتظرة
وسط تلك المعاناة في الميركاتو الصيفي 2026، يؤكد الخبير القانوني السعودي أحمد الشيخي أن هناك تغييرات كبرى تُجرى داخل جهة رياضية، تشمل تغيير عدد من الأجانب، بعد وقوع العديد من الأخطاء التي تهدد نجاح الموسم المقبل.
الشيخي لم يوضح الكثير من التفاصيل في هذا الجانب، لكنه كتب نصًا عبر حسابه على منصة "إكس": "بعد المعاناة التي طالت الأندية الجماهيرية، ولم تقتصر فقط على الأندية المتوسطة كما في المواسم السابقة... تغييرات كبرى غير معلنة داخل جهة رياضية، وتحركات قانونية مرتقبة".
وأضاف: "يتوقع أن تشمل التغييرات عددًا من الأجانب الذين أتينا بهم كخبراء وكان عملهم مليئًا بالأخطاء التي لم أتخيل يومًا أن أشاهدها في دوري للمحترفين، والتي قد تجعل هذا الموسم الأقل نجاحًا".
الخبير القانوني اختتم: "الخطوات جيدة ولكنها متأخرة جدًا، وأخشى أنها تتخذ بعد خراب مالطا".
تحقيق مطلب جمهور الأهلي يقترب
كما ذكرنا سلفًا، أحمد الشيخي لم يذكر بالأسماء من ستشملهم التغييرات من خبراء أجانب، لكن الإعلامي الرياضي سعود الرمان كان أكثر وضوحًا..
الرمان أوضح أن صندوق الاستثمارات العامة؛ المالك لـ75% من ملكية النصر، الاتحاد والأهلي، و30% من الهلال، يدرس تغيير الرؤساء التنفيذيين الأجانب بالأندية التابعة له.
وأشار سعود الرمان إلى أن الصندوق سيستبدل الرؤساء الأجانب بأبناء المملكة السعودية خلال الفترة المقبلة.
تلك الأنباء ستسعد جماهير الأهلي أكثر من غيرهم، كونهم يطالبون بالفعل برحيل الفرنسي فابريس بوكيه؛ الرئيس التنفيذي لقلعة الكؤوس، على خلفية الرحيل المفاجئ للمدرب الألماني ماتياس يايسله، بجانب سوء إدارة الميركاتو الحالي.
وإن كان لم يسلم من مزاعم الرمان كذلك الثنائي البرتغالي جوسيه سيميدو ودومينجوس سواريز؛ الرئيسان التنفيذيان للنصر والاتحاد، على الترتيب.
أندية تقود مقاطعة الاجتماعات
على جانب آخر، كشف الخبير القانوني أحمد الشيخي مفاجأة بشأن قرار عدد من الأندية مقاطعة اجتماعات جهة رياضية مهمة، اعتراضًا على الهدر المالي في السوق الجاري.
الشيخي بشّر الجماهير بأن الأيام المقبلة ستشهد عديد القرارات لصالح الكرة السعودية، على خلفية غضب تلك الأندية، التي لم يكشف عن أسمائها.
وكتب الشيخي عبر حسابه على "إكس": "أندية جماهيرية ذات ثقل تقرر مقاطعة اجتماعات جهة رياضية مهمة، وعدم حضورها، وذلك احتجاجًا على ممارساتها غير الاحترافية، وفشلها في التواصل الفعال مع الأندية، وجهلها بطبيعة كرة القدم، وتسببها بهدر مالي".
واختتم: "جهات رياضية مرجعية ضاقت ذرعًا هي الأخرى، وأتوقع إصلاحات جذرية في الأيام القادمة بإذن الله، لصالح الكرة السعودية".
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