"مدلل ويضيع ثنائي الأهلي معه" .. انتقادات لاذعة للاعب الراقي بعد تصرفاته الساذجة أمام الخلود

تعثر الأهلي أمس السبت، بالهزيمة أمام الخلود بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2026-27.

وشهدت تلك المباراة مشاركة لاعب الوسط الأوكراني أرتيم بوندارينكو لأول مرة مع الراقي، بعد التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الجاري قادمًا من شاختار على على سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد، مقابل ثمانية مليون يورو، وسط اعتراضات كبيرة من جمهور الأهلي بداعي عدم جودته.

وأمام الخلود – وإن كان الحكم لا يزال مبكرًا – ظهر أرتيم بصورة متواضعة للغاية، حتى أهدر عدة فرص أمام المرمى بالإطاحة بالكرة في السماء.







