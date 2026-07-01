اتهام الأهلي بـ"الغدر" بنجم الجزائر .. مفاجأة في الكواليس قبل قرار فسخ عقد رياض محرز

صاحب الـ35 عامًا مرتبط بعقد مع الراقي يمتد حتى نهاية يونيو 2027، لكن مسؤولو الأهلي يبحثون عن خليفة له في الميركاتو الصيفي 2026، نظرًا لراتبه المرتفع.

فيما فجرت صحيفة "الشرق الأوسط" قبل أيام قليلة مفاجأة بالتأكيد على أن شركة الراقي تدرس جديًا فسخ عقد محارب الصحراء في الصيف الجاري.

ويمتلك الأهلي الحق في فسخ عقد محرز قبل يوم 30 يونيو الجاري، بحسب البند الموضوع في عقده عند التعاقد معه في صيف 2023.



