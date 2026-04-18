Al Ahli v Johor Darul Ta'zim: AFC Champions Elite
فيديو | "شركات تحمل الاتحاد الآسيوي" .. تحذير خطير للأهلي بعد "نحر" الاتحاد أمام ماتشيدا الياباني!

الراقي يعبر إلى نصف النهائي وخروج مثير للجدل للعميد

قام الإعلامي عبدالله فلاته، بتحذير الأهلي السعودي من إمكانية تعرضه لظلم تحكيمي، بعد تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

الأهلي وصل إلى هذه المرحلة بصعوبة بالغة، عقب انتصاره الدراماتيكي على جوهور دار التعظيم الماليزي، أمس، الجمعة، بهدفين مقابل هدف، في ربع نهائي المسابقة.


    ريمونتادا أهلاوية ضد جوهور

    جوهور تقدم أولًا بهدف أحرزه علي مجرشي بالخطأ في مرماه، بالدقيقة 19، بينما رد الأهلي بثنائية فرانك كيسييه وويندرسون جالينو، في الدقيقتين 45+3 و54.

    مباراة أكملها الأهلي منقوصًا بعشرة لاعبين، بعد طرد علي مجرشي في الدقيقة 37، إلا أنه قطع تذكرة العبور إلى نصف نهائي دوري النخبة الآسيوية، ليضرب موعدًا مع فيسيل كوبي الياباني الذي تأهل على حساب السد القطري.

  • تحذير من فلاته

    الإعلامي السعودي أبدى غضبه مما تعرض له الاتحاد على الجانب الآخر أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني في ربع النهائي، وهو اللقاء الذي خسره العميد بهدف دون رد، ليصبح الأخير منافسًا محتملًا للأهلي في حالة وصول الراقي للنهائي وتغلبه على خصم آخر من نفس البلد وهو فيسيل كوبي.

    وقال فلاته عبر برنامج "أكشن مع وليد":أخشى على الأهلي حاجة وحيدة، شركات الدعاية اليابانية التي تحمل الاتحاد الآسيوي اقتصاديًا".

    وأضاف:"الاتحاد اليوم تم نحره، انظروا إلى لقطة دانيلو والهدف، إن لم تكن هذه لقطة ركلة جزاء فماذا تكون؟".

    وأما محمد الشيخ فقد قال:"مبروك للأهلي وحظ أوفر للاتحاد، هذا ليس الفريق الذي نحبه ونعشقه، النادي لا يستحق ما يحدث له".



  • جدل تحكيمي في مباراة الاتحاد وماتشيدا

    وفي هذا السياق.. أثارت لقطتان الجدل، في مباراة عملاق جدة الاتحاد ضد نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني؛ وذلك على النحو التالي:

    * الدقيقة 61: ضرب نجم ماتشيدا كوتارو هاياشي، لوجه الحارس الصربي للاتحاد بريدراج رايكوفيتش؛ حيث سالت الدماء من أعلى عينه، مع تورم.

    * الدقيقة 88: إلغاء هدف تعادُل الاتحاد (1-1)، الذي سجله المدافع البرتغالي دانيلو بيريرا؛ بحجة لمس الأخير للكرة بـ"يده".

    وبالطبع.. اللقطتان أثرتا بشكلٍ مباشر على النتيجة النهائية للمباراة؛ والتي خسرها العميد الاتحادي بهدف نظيف، ليودع دوري أبطال آسيا "النخبة" من دور ربع النهائي.

    اتهامات خطيرة من سيرجيو كونسيساو

    ومن ناحيته.. فتح البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد، النار على الحكم الصيني ما نينج؛ الذي أدار قمة فريقه ضد ماتشيدا زيلفيا الياباني، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.

    كونسيساو اعتبر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أن نجوم الاتحاد قدّموا كل شيء؛ ولكنهم لم يلعبوا أمام ماتشيدا، وإنما الحكم.

    وعن ذلك يقول المدير الفني البرتغالي: "في أكثر من لقطة كُنا نتفوق، والحكم يعيقنا.. بالنسبة لي الهدف الذي سجلناه وتم إلغاؤه (صحيح)؛ نحن فرضنا أنفسنا، لكن الحكم أراد ذلك".


    مسيرة الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 20 مباراة مقابل 6 تعادلات وهزيمتين، في 28 لقاءً.

    وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد فوزه على نادي الدحيل القطري ثم جوهور دار التعظيم الماليزي، في الأدوار الإقصائية.

    وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".