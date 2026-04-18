فيديو | "شركات تحمل الاتحاد الآسيوي" .. تحذير خطير للأهلي بعد "نحر" الاتحاد أمام ماتشيدا الياباني!

الإعلامي السعودي أبدى غضبه مما تعرض له الاتحاد على الجانب الآخر أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني في ربع النهائي، وهو اللقاء الذي خسره العميد بهدف دون رد، ليصبح الأخير منافسًا محتملًا للأهلي في حالة وصول الراقي للنهائي وتغلبه على خصم آخر من نفس البلد وهو فيسيل كوبي.

وقال فلاته عبر برنامج "أكشن مع وليد":أخشى على الأهلي حاجة وحيدة، شركات الدعاية اليابانية التي تحمل الاتحاد الآسيوي اقتصاديًا".

وأضاف:"الاتحاد اليوم تم نحره، انظروا إلى لقطة دانيلو والهدف، إن لم تكن هذه لقطة ركلة جزاء فماذا تكون؟".

وأما محمد الشيخ فقد قال:"مبروك للأهلي وحظ أوفر للاتحاد، هذا ليس الفريق الذي نحبه ونعشقه، النادي لا يستحق ما يحدث له".







