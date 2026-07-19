والده يحسمها رسميًا.. حقيقة انتقال نجم الأهلي إلى الاتحاد

خلال الساعات القليلة الماضية؛ ارتبطت أسماء عديد اللاعبين بالانتقال إلى عملاق جدة الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
الاتحاد يعمل على تدعيم صفوفه بقوة، في صيف العام الحالي؛ وذلك بعد "الموسم الصفري" المخيب، في 2025-2026.
خلال الساعات القليلة الماضية؛ ارتبطت أسماء عديد اللاعبين بالانتقال إلى عملاق جدة الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
الاتحاد يعمل على تدعيم صفوفه بقوة، في صيف العام الحالي؛ وذلك بعد "الموسم الصفري" المخيب، في 2025-2026.
في هذا السياق.. ارتبط اسم النجم الدولي المصري إمام عاشور، متوسط ميدان العملاق القاهري الأهلي؛ بالانتقال إلى النادي الجدّاوي الكبير الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
ارتباط اسم عاشور بالانتقال إلى الاتحاد؛ جاء بعد تألُقه في بطولة كأس العالم 2026، وقيادته المنتخب المصري إلى دور ثمن النهائي.
وسجل عاشور هدفين، خلال بطولة كأس العالم 2026؛ حيث كانا ضد منتخب بلجيكا في "المجموعات"، وأمام أستراليا في دور الـ32.
ووسط ارتباط اسم نجله بالانتقال إلى عملاق جدة الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ خرج عاشور متولي والد النجم المصري إمام عاشور، لكشف الحقائق.
متولي نفى في تصريحات مع "كورة بريك"، وجود عرض من الاتحاد أو أي فريق خليجي؛ للتعاقد مع نجله، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وقال متولي عن ذلك: "اللاعب وأسرته لم يتلقيا أي عرض من أندية الخليج، بما في ذلك الاتحاد.. الأخبار المنتشرة في وسائل الإعلام؛ مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة".
واستكمالًا لتصريحاته.. أكد عاشور متولي، والد النجم الدولي المصري إمام عاشور، أن نجله يقضي إجازته الآن؛ وذلك بعد انتهاء موسم شاق، ختمه بالمشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم 2026.
وشدد متولي على أن إمام، ملتزم بعقده مع العملاق القاهري الأهلي؛ حيث سينضم إلى معسكر الفريق الإعدادي، بمجرد انتهاء إجازته.
ويرتبط إمام بعقدٍ مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو 2028؛ أي إلى نهاية الموسم الرياضي ما بعد القادم.
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النجم الدولي المصري إمام عاشور، البالغ من العمر 28 سنة؛ بدأ مسيرته الكروية في النادي المحلي غزل المحلة، مع خوض تجربة بقميص حرس الحدود - على سبيل الإعارة -.
وفي صيف 2019.. انتقل إمام من المحلة إلى العملاق المصري الزمالك؛ الذي مثّله على مدار 3 سنوات ونصف، قبل الذهاب إلى ميتيلاند الدنماركي.
ولم يلعب إمام، سوى 6 أشهر فقط مع ميتيلاند؛ حتى عاد إلى مصر مجددًا صيف عام 2023، من بوابة النادي الأهلي.
ومع الأهلي.. لعب النجم الدولي المصري 105 مباريات، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا خلالها 32 هدفًا، مع صناعة 25 آخرين إلى زملائه.