"تجول في مقر الأهلي وهو يبكي".. كواليس إقالة روي بيدرو باراز وتهمة فساد خطيرة تطارده

النجم الأوكراني أرتيم بوندارينكو البالغ من العمر 26 سنة، والذي يجيد في وسط الميدان وصناعة اللعب؛ تدرج في مختلف الفئات السنية للعملاق المحلي شاختار دونتسيك، قبل الصعود إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في فبراير 2020.
وبعدها بـ6 أشهر؛ انتقل بوندارينكو إلى نادي ماريوبول الأوكراني، لمدة موسم رياضي واحد فقط على سبيل الإعارة.
ومن ثم.. عاد اللاعب إلى فريق شاختار دونتسيك الأول؛ حيث سجل 34 هدفًا وصنع 29 آخرين، خلال 169 مباراة رسمية.
وفي الميركاتو الصيفي الحالي؛ جاءت الفرصة إلى بوندارينكو للانضمام إلى عملاق جدة الأهلي، ولمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة.
ومع الأهلي.. شارك أرتيم بوندارينكو في 87 دقيقة، خلال الخسارة (1-3) ضد نادي الخلود؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.