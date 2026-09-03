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Rui Pedro Al AhliSocial gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

"تجول في مقر الأهلي وهو يبكي".. كواليس إقالة روي بيدرو باراز وتهمة فساد خطيرة تطارده

الأهلي
أرتيم بوندارينكو
إيفان توني
ميريح ديميرال
إدوارد ميندي
دوري روشن السعودي

ماذا حدث؟!..

يبدو أن قرار "إقالة" عملاق جدة الأهلي، لمديره الرياضي البرتغالي روي بيدرو باراز؛ سيُصاحبه الكثير من الكواليس والأسرار الخطيرة، المتعلقة بهذا المسؤول.

وأساسًا.. روي بيدرو واجه انتقادات جماهيرية عنيفة للغاية، طوال الفترة الماضية؛ وذلك بسبب قرار الاستغناء عن بعض نجوم الأهلي الكبار، والتعاقد مع أسماء أجنبية أخرى "غير مُرضية".

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  • "بكاء" روي بيدرو بعد قرار إقالته من منصبه في الأهلي!

    وفي هذا السياق.. كشف الصحفي الرياضي خالد الزهراني مساء يوم الخميس، عن أول رد فعل من المدير الرياضي البرتغالي روي بيدرو باراز؛ وذلك بعد قرار "إقالته" من منصبه في عملاق جدة الأهلي، بشكلٍ رسمي.

    الزهراني أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن روي بيدرو كان يُمارس عمله بشكلٍ طبيعي، داخل مقر النادي الأهلي؛ عندما تم إخباره بقرار "إقالته" من منصبه، مساء يوم الخميس.

    وأضاف الزهراني؛ بخصوص ذلك: "القرار كان مفاجئًا ونافذًا، في حينه".

    وأكد الصحفي الرياضي أن روي بيدرو، أخذ يتجوّل في أروقة النادي الأهلي؛ وهو يبكي من شدة الصدمة.

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  • Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    نجوم الأهلي الكبار ضغطوا لـ"إقالة" روي بيدرو باراز

    ومن ناحيته.. فجّر الصحفي الرياضي الآخر ساشا تافوليري مفاجآت صادمة، مساء يوم الخميس؛ فيما يتعلق بقرار "إقالة" المدير الرياضي البرتغالي روي بيدرو باراز، من منصبه في عملاق جدة الأهلي.

    تافوليري قال عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ عن ذلك: "تشير التقارير إلى اكتشاف عدة قضايا فساد؛ مُرتبطة بعمل روي بيدرو داخل النادي الأهلي، خلال الفترة الماضية".

    وأشار تافوليري إلى أن هذه القضايا، دفعت كبار النجوم في الفريق، أمثال "الإنجليزي إيفان توني، السنغالي إدوارد ميندي والتركي ميريح ديميرال"؛ للضغط على مجلس إدارة الأهلي، من أجل إقالة المدير الرياضي البرتغالي.

  • تهمة فساد خطيرة تطارد روي بيدرو باراز

    واستكمالًا لخبره.. تطرق الصحفي الرياضي ساشا تافوليري مساء يوم الخميس، إلى إحدى قضايا الفساد المزعومة؛ والتي يُقال إن المدير الرياضي البرتغالي روي بيدرو باراز تورط فيها، خلال فترة عمله في عملاق جدة الأهلي.

    هذه القضية؛ هي صفقة التعاقد مع النجم الأوكراني أرتيم بوندارينكو في الميركاتو الصيفي الحالي، قادمًا من النادي المحلي شاختار دونتسيك.

    وحسب تافوليري، طلب بوندارينكو ووكيله الحصول على راتب 1.3 مليون يورو سنويًا، للانضمام إلى الأهلي في الصيف الحالي؛ إلا أن روي بيدرو قدّم 2.5 مليون يورو، للاعب.

    واختتم الصحفي الرياضي خبره؛ بالقول: "لم يُقدّم المدير الرياضي البرتغالي أي تفسير، لهذا التفاوت بين العرض والطلب".

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  • Artem Bondarenko Ahlisocial gfx

    مسيرة أرتيم بوندارينكو مع عالم الساحرة المستديرة

    النجم الأوكراني أرتيم بوندارينكو البالغ من العمر 26 سنة، والذي يجيد في وسط الميدان وصناعة اللعب؛ تدرج في مختلف الفئات السنية للعملاق المحلي شاختار دونتسيك، قبل الصعود إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في فبراير 2020.

    وبعدها بـ6 أشهر؛ انتقل بوندارينكو إلى نادي ماريوبول الأوكراني، لمدة موسم رياضي واحد فقط على سبيل الإعارة.

    ومن ثم.. عاد اللاعب إلى فريق شاختار دونتسيك الأول؛ حيث سجل 34 هدفًا وصنع 29 آخرين، خلال 169 مباراة رسمية.

    وفي الميركاتو الصيفي الحالي؛ جاءت الفرصة إلى بوندارينكو للانضمام إلى عملاق جدة الأهلي، ولمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة.

    ومع الأهلي.. شارك أرتيم بوندارينكو في 87 دقيقة، خلال الخسارة (1-3) ضد نادي الخلود؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

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