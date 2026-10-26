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Harry Kane Ballon d'Or GFXGetty/GOAL
علي رفعت

الأمير الإنجليزي يتربع على عرش البالون دور: هاري كين.. الفائز المحبوب الذي لن يغضب منه أحد!

فقرات ومقالات
الكرة الذهبية
هاري كين
بايرن ميونخ
الدوري الألماني

من سنوات المعاناة في توتنهام إلى قمة العالم.. هاري كين يحصد الكرة الذهبية بإجماع الجماهير

في ليلة استثنائية شهدت استمرار كسر الاحتكار التقليدي لقطبي الكرة الإسبانية، تُوّج المهاجم الإنجليزي المخضرم هاري كين، نجم نادي بايرن ميونخ الألماني، بجائزة الكرة الذهبية بالون دور لأفضل لاعب في العالم خلال الحفل السنوي لمجلة فرانس فوتبو.

تتويج كين لم يقتصر على الجائزة الكبرى فحسب، بل اقترن بحصده جائزة جيرد مولر لأفضل هداف، ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه في مشهد قوبل بارتياح جماهيري وإعلامي واسع ربما ليس في إسبانيا، لكن في بقية العالم، باعتباره التتويج الأكثر منطقية والأقل إثارة للانقسام في واحدة من أكثر نسخ الجائزة تقاربًا وغموضًا.

  • imago-sport-1085106897.jpgUlmer/Teamfoto

    المرشح الذي لا يغضب منه أحد.. إنصاف مسيرة وخروج من صراع القطبين

    إذا كان تتويج أي نجم من ريال مدريد أو برشلونة يشعل حتمًا حربًا إعلامية وجماهيرية بين المعسكرين حول الاستحقاقية، فإن فوز هاري كين بالكرة الذهبية يمثل حالة فريدة في كرة القدم الحديثة؛ فهو المرشح الذي لن يحزن أو يغضب أحد لتتويجه.

    كين نجح طوال مسيرته في الحفاظ على صورة اللاعب المحبوب والملتزم، البعيد تمامًا عن التصريحات العدائية أو الاستفزازات الإعلامية، مما جعل فوزه يبدو وكأنه توافق جماهيري عالمي على إنصاف مهاجم من طراز رفيع عانى طويلاً في سنواته مع توتنهام قبل أن تبتسم له الكرة أخيرًا.

    فوز كين لا يُقرأ فقط في إطار أرقامه التهديفية المرعبة وبطولاته في الموسم المنصرم، بل يُعد تتويجًا لمسيرة كاملة للاعب حمل فريقه ومنتخبه على أكتافه حتى الرمق الأخير. 

    فالمهاجم الإنجليزي فعل كل شيء ممكن مع بايرن ميونخ ومع منتخب إنجلترا؛ وحتى في البطولات الكبرى التي غادرها من الدور نصف النهائي مثل دوري أبطال أوروبا وكأس العالم، لم يقصّر كين على الإطلاق وكان الحاضر الأبرز تهديفيًا وفنيًا، ليكون فوزه بالبالون دور بمثابة رد اعتبار تاريخي لمهاجم متكامل لم يتخلَّ يومًا عن دوره القيادي.


  • Harry KaneGetty Images

    ثنائية جيرد مولر التاريخية وانتصار للدوريات خارج إسبانيا

    من الناحية التاريخية والإحصائية، يحمل تتويج هاري كين بُعدًا غير مسبوق عبر جمعه بين جائزة جيرد مولر لأفضل هداف في العام وجائزة الكرة الذهبية في ليلة واحدة، فجائزة جيرد مولر التي استُحدثت في الأصل بعد عام 2021 كنوع من الترضية المعنوية لروبرت ليفاندوفسكي، لم يسبق أن توج صاحبها بالبالون دور في العام ذاته، لينجح كين في فك هذا الارتباط وتحقيق الثنائية الصعبة.

    وعلى المستوى القاري، يوجه فوز نجم بايرن ميونخ رسالة قوية في وجه محاولات استعادة الدوري الإسباني لاحتكار الجائزة عقب زخم الكلاسيكو الأخير؛ فبعد أن ذهبت الجائزة في السنوات الماضية لنجوم من الدوري الإنجليزي والفرنسي والأمريكي، يأتي تتويج لاعب من الدوري الألماني ليمثل انتصارًا كبيرًا لتنافسية الدوريات الأوروبية الأخرى، وإثباتًا عمليًا على أن العطاء البدني والرقمي في موسم يتجاوز 60 مباراة خارج أسوار ريال مدريد وبرشلونة لا يزال قادرًا على انتزاع التقدير الأسمى في عالم الساحرة المستديرة.


  • Harry Kane 2026/27getty

    بيت القصيد

    تتويج هاري كين بالكرة الذهبية إلى جانب جائزة جيرد مولر هو انتصار لأخلاقيات المهنة والاستمرارية الرقمية بعيدًا عن ضجيج الحملات التسويقية وصراعات ريال مدريد وبرشلونة.

    إنها الليلة التي قررت فيها كرة القدم أن تبتسم أخيرًا لأحد أكثر مهاجمي العصر الحديث إخلاصًا وإجماعًا بين الجماهير، في قرار لن تجد من يجادل في عدالته واستحقاقه.


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