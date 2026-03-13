"الأمور تسير على ما يرام!" - بايرن ميونيخ يُشاد به باعتباره "أفضل فريق في أوروبا" بينما يتحدث أسطورة النادي عن آمال هاري كين وزملائه في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا

في حديثه مع قناة Sky Sport، أكد كان على العمق المخيف للتشكيلة الحالية. "هناك مؤشر في نادي بايرن ميونيخ يدل على الكثير. يمكنك بشكل أساسي أن تشرك أي لاعب تريده من التشكيلة دون أن تنخفض الجودة، أو في بعض الأحيان لا تنخفض على الإطلاق. في الماضي، كان ذلك دائمًا علامة على أن الموسم سيكون ناجحًا للغاية"، قال اللاعب البالغ من العمر 56 عامًا. وأضاف: "نادرًا ما رأيت بايرن ميونيخ يلعب بقوة كما هو الحال في الوقت الحالي، ليس فقط في الدوري الألماني ولكن أيضًا على الصعيد الدولي. الفريق يلعب بشكل شبه متناسق".