AFP
"الأمر وصل لرباط الحذاء والشراب" .. ديمبيلي يرد بقوة على منتقدي مبابي!
ديمبيلي يدافع عن مبابي في مواجهة الانتقادات المتزايدة
ظل كيليان مبابي أحد أكثر الشخصيات إثارة للجدل في عالم كرة القدم خلال العام الماضي، حيث تركز الاهتمام على أدائه وحياته خارج الملعب على حد سواء.
ومع ذلك، يعتقد زميله في المنتخب الفرنسي عثمان ديمبيلي أن مستوى التدقيق الموجه نحو المهاجم أصبح مفرطًا. كما شدد الجناح على أن الاهتمام الذي يحيط بمبابي أصبح شخصيًا بشكل متزايد، على الرغم من مكانته كأحد أبرز اللاعبين في العالم وسجله المثير للإعجاب على مستوى النادي والمنتخب الوطني.
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ديمبيلي يصف الانتقادات الموجهة إلى مبابي بأنها مبالغ فيها
وفي حديثه إلى صحيفة «ماركا»، أكد ديمبيلي أن مبابي يُحكم عليه بمعايير مختلفة عن بقية اللاعبين. وأشار إلى أن الانتقادات غالبًا ما تتجاوز حدود كرة القدم، وأن الجوانب البسيطة في سلوك المهاجم غالبًا ما تُحول إلى مواضيع للنقاش.
وقال ديمبيلي: "لقد كانوا غير عادلين معه للغاية. "إنهم يبالغون قليلاً في انتقاد كيليان لأنه لاعب رائع. إنه شخص رائع خارج الملعب، لأنني أعرفه منذ وقت طويل. أحياناً يذهبون بعيداً في انتقاداتهم لمجرد أنه كيليان مبابي. لا ينبغي أن يكونوا قاسيين عليه إلى هذا الحد. سواء ربط أربطة حذائه أم لم يربطها، وسواء رفع جواربه أم لم يرتديها... هذا مبالغ فيه. لأنه لا يزال إنساناً ولاعباً ذو جودة استثنائية".
يظل مبابي عنصراً أساسياً في خطط المنتخب الفرنسي
في حين أن الجدل الخارجي الدائر حول المهاجم يسيطر بانتظام على عناوين الأخبار، يبدو أن مكانته داخل غرفة الملابس لم تتغير. وأبرز الجناح أهمية تأثير مبابي داخل الملعب وخارجه، مؤكدًا على دوره كأحد الشخصيات الرئيسية في الفريق.
واختتم ديمبيلي قائلاً: "على أي حال، هنا في المنتخب الفرنسي، يتوافق معنا بشكل جيد للغاية. إنه قائد، وقائد فريقنا، ولاعب مهم للغاية".
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سيواصل مبابي قيادة المنتخب الفرنسي
ستواصل فرنسا الاعتماد على قيادة قائدها ومهاراته في سعيها لتحقيق النجاح في كأس العالم 2026. وسيواجه «البلوز» السنغال في مباراتهم الافتتاحية بالمجموعة الأولى يوم 16 يونيو. ثم يلتقون العراق يوم 22 يونيو، ويختتمون مرحلة المجموعات بمواجهة النرويج في وقت لاحق من هذا الشهر.