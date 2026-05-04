الأمر وصل إلى الضرب .. نيمار يعتدي على نجل روبينيو بسبب مراوغة!

وفقًا لموقع «جلوبو إسبورت»، فقد غضب نيمار خلال حصة تدريبية يوم الأحد في مجمع «ري بيليه» بعد أن قام روبينيو جونيور بمراوغته.

وقع الحادث خلال تمرين مخصص للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الدوري البرازيلي ضد بالميراس يوم السبت. طلب نيمار من اللاعب الشاب أن «يخفف من حدة اللعب» قبل أن يرد عليه، حسبما يُزعم، بضربة أوقعته أرضًا. وأدى ذلك إلى نشوب مشادة كلامية وشجار جسدي بين الاثنين بلغت حدته تبادل اللكمات والجذب.