الأمر وصل إلى الضرب .. نيمار يعتدي على نجل روبينيو بسبب مراوغة!
اشتباك في ملعب التدريب بنادي سانتوس
وفقًا لموقع «جلوبو إسبورت»، فقد غضب نيمار خلال حصة تدريبية يوم الأحد في مجمع «ري بيليه» بعد أن قام روبينيو جونيور بمراوغته.
وقع الحادث خلال تمرين مخصص للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الدوري البرازيلي ضد بالميراس يوم السبت. طلب نيمار من اللاعب الشاب أن «يخفف من حدة اللعب» قبل أن يرد عليه، حسبما يُزعم، بضربة أوقعته أرضًا. وأدى ذلك إلى نشوب مشادة كلامية وشجار جسدي بين الاثنين بلغت حدته تبادل اللكمات والجذب.
الاضطرابات وراء الكواليس
ورفض نادي سانتوس التعليق على الموضوع حتى الآن، في حين ادعى فريق العلاقات الإعلامية الخاص بنيمار أنه «ليس لديه أي علم بهذا الأمر» بعد أن اتصلت به قناة «جلوبو إسبورتي».
ويُقال إن هذه الحالة أثارت ضجة كبيرة وراء الكواليس، مما أدى إلى تقديم شكاوى من ممثلي روبينيو جونيور إلى إدارة النادي.
الاعتذار وإصلاح العلاقة
على الرغم من حدة الخلاف، أفادت قناة «جلوبو إسبورتي» أيضًا أن نيمار توجه إلى اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، وهو نجل جناح ريال مدريد السابق روبينيو، أثناء وجوده في مركز التدريب ليعتذر عن تصرفه المتهور. وأشير إلى أن العلاقة بينهما، التي وُصفت بأنها أشبه بعلاقة «العراب وابن العراب»، سرعان ما تم إصلاحها. وكان اللاعبان قد غابا عن مباراة الديربي التي أقيمت في عطلة نهاية الأسبوع، وكانا يتدربان مع فريق الاحتياطيين وأعضاء الفريق غير المختارين.
ماذا ينتظر نيمار بعد ذلك؟
وبالنظر إلى المستقبل، يستعد فريق سانتوس لمباراته في كأس أمريكا الجنوبية ضد ريكوليتا يوم الثلاثاء.
وقد أكد المدرب كوكا بشكل قاطع أن نيمار سيكون ضمن التشكيلة التي ستسافر للمباراة. ويأمل الفريق البرازيلي أن يتمكن المهاجم المخضرم من ترجمة حماسه إلى أداء إيجابي على أرض الملعب.