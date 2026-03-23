أعلن توماس مولر، اللاعب السابق في المنتخب الألماني والذي يلعب حاليًا مع فريق فانكوفر وايتكابس في دوري MLS، أن إسبانيا هي المرشح المفضل لديه للفوز بكأس العالم المقرر إقامتها هذا الصيف في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ترجمه
"الأمر منطقي تمامًا": نجم الاتحاد الألماني السابق توماس مولر يحدد المرشح المفضل لديه للفوز بكأس العالم
"دائمًا ما يكون المعتادون هم المرشحون الأوفر حظًا. وإذا اضطررت إلى اختيار فريق واحد، فسيكون ذلك، بناءً على حدسي، هو المنتخب الإسباني، لأنهم كفريق ينجحون دائمًا بطريقة ما في تنظيم لاعبيهم المتميزين بشكل فردي ليشكلوا فريقًا يتسم بالسلاسة والانسجام"، قال ذلك خلال فعالية نظمتها "ماجنتا" في ميونيخ.
"لديهم نفس الفلسفة في اللعب. كما ترى، كل شيء متناسق ومترابط"، أضاف.
- AFP
توماس مولر يذكر خمسة مرشحين للفوز بكأس العالم
إلى جانب الإسبان، أشار مولر أيضًا إلى فرنسا التي تتمتع بـ«كثافة هائلة من المواهب»، على حد تعبيره: «يمكنهم أيضًا إرسال ثلاثة منتخبات إلى كأس العالم تجعلنا نقول: "يا للروعة!"»، كما قال مولر.
وذكر مولر فرقًا أخرى واعدة، قائلاً: "البرتغال، الأرجنتين، ألمانيا. وأريد أن أضمناً إلى هذه القائمة"، قال.
توماس مولر: "من الطبيعي أن ينحاز قلب المشجع لألمانيا"
وفيما يتعلق بمنتخب ألمانيا بقيادة المدرب يوليان ناجلسمان، قال مولر: "ليس الأمر وكأننا يجب أن نكون الفريق الأقل حظًا. أفتقد في فريقنا الاستمرارية التي كانت موجودة خلال السنوات الماضية، تلك الانتصارات المتواصلة، وتلك الأداءات المهيمنة المستمرة. لكننا نرى بين الحين والآخر ما نستطيع فعله".
وفي ختام حديثه، أوضح مولر: "هناك دول أخرى تهمني أكثر. لكن قلب المشجع ينبض بطبيعة الحال لألمانيا".
خاض مولر 131 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا، سجل خلالها 45 هدفاً وصنع 41 تمريرة حاسمة. كانت آخر مشاركة له بقميص المنتخب الألماني في عام 2024 في مباراة ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية التي خسرها المنتخب أمام إسبانيا.
جدول مباريات المنتخب الألماني:
27 مارس، الساعة 20:45 سويسرا - ألمانيا 30 مارس، الساعة 20:45 ألمانيا - غانا 31 مايو، الساعة 20:45 ألمانيا - فنلندا 6 يونيو، الساعة 20:30 الولايات المتحدة الأمريكية - ألمانيا