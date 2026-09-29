يشتد السباق على استضافة نهائي كأس العالم 2030، مع بروز إسبانيا والمغرب كأبرز المرشحين. وفي حين طالما اعتُبر ملعب سانتياجو برنابيو الخيار الأول لإسبانيا، فإن مشروع المغرب الطموح الملعب الكبير الحسن الثاني قد غيّر الصورة. كما يدفع مسؤولو برشلونة باتجاه ملعب سبوتيفاي كامب نو بعد تجديده، والذي من المقرر أن يتميز بسعة أكبر ومرافق مطوّرة لكبار الشخصيات كجزء من مشروع "إسباي بارسا".

وقد تقدّم أنطونيو إسكوديرو، نائب رئيس برشلونة للشؤون الاجتماعية، ليعبّر عن طموحات النادي. وفي حديثه لبرنامج "أكي جيرونا" عبر إذاعة كادينا سير، أوضح إسكوديرو أن البلاوجرانا ليسوا مجرد مشاركين في النقاش، بل يعتقدون أنهم الخيار المنطقي لفيفا. ويرى النادي أن الاستثمار الذي ضُخّ في بنيته التحتية يستحق أعلى تقدير على الساحة الدولية.