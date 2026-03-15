كان نقص الأهداف أحد الأسباب الرئيسية لمعاناة مانشستر سيتي، حيث لم يسجل إرلينغ هالاند سوى ثلاثة أهداف في آخر 12 مباراة له بالدوري. واعتبر جوارديولا أن هذا الافتقار إلى الحيوية في الثلث الأخير من الملعب هو السبب الرئيسي وراء خسارة سيتي لنقاط حاسمة أمام فرق أقل منه في الترتيب.

"لم نسجل أهدافاً كافية. لقد حدث هذا ملايين المرات مع هذا الفريق خلال العقد الماضي، لكننا عانينا هذا الموسم"، اعترف جوارديولا. "لم نكن نشكل تهديداً كبيراً، وأنا لا أحب ذلك. تحتاج إلى الحيوية في الثلث الأخير من الملعب من لاعبيك. للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، عليك أن تكون أكثر ثباتاً. في الماضي، كان لدينا الثبات للفوز والفوز والفوز، ولإيجاد طريقة دائماً. هذا الموسم، لم نسجل أهدافاً مقابل عدد الفرص التي صنعناها، وقد عوقبنا على ذلك".