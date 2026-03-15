"الأمر لم ينتهِ بعد" - بيب جوارديولا يوجه رسالة بشأن لقب الدوري الإنجليزي إلى أرسنال بعد تعثر مانشستر سيتي مرة أخرى
فشل مانشستر سيتي في الحفاظ على تقدمه
أحرز برناردو سيلفا هدف التقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة الثلاثين بضربة رأسية رائعة، رغم أن البعض شكك في أنه فعل ذلك عن قصد. لكن سرعان ما خسر الفريق التقدم الذي حققه. حدث ذلك عندما سجل كونستانتينوس مافروبانوس هدف التعادل بضربة رأس من ركلة ركنية تركت جانلويجي دوناروما عاجزاً عن التصدي لها. سيطر مانشستر سيتي على الكرة طوال معظم المباراة، لكنه عانى في صنع الفرص، بينما بدا وست هام مرتاحاً في إبعاد فريق غوارديولا عن مرماه. لم تكن هذه النتيجة بالتأكيد ما أراده الضيوف، حيث تراجعوا أكثر في سباق اللقب.
يظل جوارديولا متفائلاً رغم فارق النقاط
على الرغم من الوضع الحرج، كان غوارديولا حازماً عندما سُئل عما إذا كان السباق قد انتهى. وقال: "لم ينتهِ الأمر. من قال ذلك؟ نحن لم نخسر. سنواصل". "تسع نقاط فارق كبير أمام أرسنال، لكن هذا ما حدث. لدينا مباراة على أرضنا، لذا علينا أن نحاول حتى النهاية. وعندما يتعذر ذلك، سنهنئ البطل، لكن علينا أن نحاول". سارع المدرب إلى الدفاع عن روح الفريق خلال هذه الفترة الصعبة. "لدينا فريق رائع وروح رائعة. بذلنا جهداً هائلاً في مدريد. في آخر مباراتين، لعبنا بشكل أفضل بكثير"، قال غوارديولا. "نحن فريق رائع. نلعب بشكل جيد جداً. اللاعبون يواصلون اللعب حتى لا نستطيع الاستمرار. لكننا لم نسجل أهدافاً كافية رغم أننا كنا نمتلك الجودة، وقد عاقبونا على ذلك".
المخاوف بشأن الميزة السريرية
كان نقص الأهداف أحد الأسباب الرئيسية لمعاناة مانشستر سيتي، حيث لم يسجل إرلينغ هالاند سوى ثلاثة أهداف في آخر 12 مباراة له بالدوري. واعتبر جوارديولا أن هذا الافتقار إلى الحيوية في الثلث الأخير من الملعب هو السبب الرئيسي وراء خسارة سيتي لنقاط حاسمة أمام فرق أقل منه في الترتيب.
"لم نسجل أهدافاً كافية. لقد حدث هذا ملايين المرات مع هذا الفريق خلال العقد الماضي، لكننا عانينا هذا الموسم"، اعترف جوارديولا. "لم نكن نشكل تهديداً كبيراً، وأنا لا أحب ذلك. تحتاج إلى الحيوية في الثلث الأخير من الملعب من لاعبيك. للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، عليك أن تكون أكثر ثباتاً. في الماضي، كان لدينا الثبات للفوز والفوز والفوز، ولإيجاد طريقة دائماً. هذا الموسم، لم نسجل أهدافاً مقابل عدد الفرص التي صنعناها، وقد عوقبنا على ذلك".
التحدي الذي ينتظر أرسنال
احتل أرسنال المركز الثاني في المواسم الثلاثة الماضية، لكنه يبدو أكثر ثباتًا هذه المرة. واعترف جوارديولا بأنه على الرغم من أنه لم يتابع كل لحظة من مسيرتهم، إلا أنه يدرك الجودة التي يتمتعون بها في سعيهم لإنهاء انتظارهم الطويل للفوز بلقب الدوري.
"الأمر صعب للغاية، لكن لدينا مباراة مؤجلة، وهي هذه المباراة على أرضنا ضد أرسنال. لا أقول إن هزيمتهم ستكون سهلة، لكن هناك أمل. عليك أن تكون حاضراً دائماً"، أوضح مدرب مانشستر سيتي. "لا أعرف كيف يلعبون لأنني لم أشاهد المباريات الأخيرة، لكن هناك بعض الأمور التي تعجبني. يمكن أن يكون الوضع أفضل، لكنه كما هو".
