AFP
ترجمه
"الأمر لا ينتهي بي" - رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم المستقيل يصدر بيانًا من 11 صفحة ينتقد فيه الإخفاقات "الهيكلية" التي تعاني منها كرة القدم الإيطالية في أعقاب فشل كأس العالم
نظام في حالة شلل
على الرغم من استقالته عقب الفشل الذريع في التأهل إلى كأس العالم عبر مباريات الملحق، يظل جرافينا مسؤولاً عن الإدارة العادية حتى يتم انتخاب خليفته في 22 يونيو. وفي خطوة أحدثت صدمة في أوساط كرة القدم الإيطالية، نشر التقرير الذي كان من المقرر أصلاً أن يقدمه إلى البرلمان الإيطالي، مدعياً أن مشاكل كرة القدم في البلاد تعود إلى عيوب عميقة الجذور وليس إلى أخطاء فردية.
وقال جرافينا: "إن القضايا الحرجة التي تواجه كرة القدم الإيطالية معروفة منذ سنوات وتم تسليط الضوء عليها في العديد من الوثائق الرسمية، ولا تختلف إلا في البيانات الإحصائية التي تستمر في التدهور، مما يؤكد أن هذه القضايا هي في الغالب عيوب هيكلية". وواصل جرافينا تسليط الضوء على الانفصال بين الهيئات الإدارية، مضيفاً: "إذا كنا نريد حقاً ما هو أفضل لكرة القدم الإيطالية كحركة رياضية شاملة، فمن الضروري توضيح المسؤوليات الفعلية للاتحاد والبطولات والمؤسسات العامة. فالكثير من عدم الدقة، وأحيانًا الأكاذيب الصريحة، تغذي البحث عن المذنب، ولكن قبل كل شيء، تنشر المفاهيم الخاطئة".
- Getty Images Sport
بيانات مقلقة وإهمال الشباب
يرسم التقرير صورة مقلقة للمستوى الفني في الدوري الإيطالي مقارنة بالدوريات الأوروبية الكبرى الأخرى. وأشار جرافينا إلى أن إيطاليا تحتل حالياً المرتبة 49 من بين 50 دورياً تم رصدها من حيث النسبة المئوية للدقائق التي لعبها اللاعبون دون سن 21 عاماً المؤهلون للمنتخب الوطني، والتي تبلغ 1.9٪ فقط. وتشير البيانات أيضاً إلى أن الدوري الإيطالي يتخلف من الناحية البدنية، حيث أشار التقرير إلى أن "الدوري الإيطالي ليس من بين الدوريات العشرة الأولى من حيث عدد الأمتار المقطوعة في سباق السرعة".
تظل سرعة اللعب مصدر قلق رئيسي للرئيس المنتهية ولايته، الذي أكد أن "متوسط سرعة الكرة (7.6 م/ث) أقل بكثير من متوسط دوري أبطال أوروبا (10.4) ومتوسط الدوريات الأوروبية الكبرى الأخرى (9.2)". بينما دعا العديد من المشجعين إلى فرض حصص على اللاعبين الأجانب، وصف جرافينا ذلك بأنه "مستحيل" لأنه "ينتهك مبادئ حرية تنقل العمال، التي تنطبق على كرة القدم كرياضة احترافية".
الاحتكاكات المؤسسية وفجوات التمويل
كما انتقد بيان غرافينا قلة الدعم المقدم من الحكومة الإيطالية، مقارناً معاملة كرة القدم بالمشاريع الرياضية الأخرى. واشتكى من أنه في حين أن أحداثًا مثل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو وكورتينا ودورة الألعاب المتوسطية في تارانتو "تلقت تمويلًا بمليارات اليورو"، فإن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لم يتلق مخصصات مالية مماثلة، ولا حتى من أجل بطولة يورو 2032. ويقول إن هذه العقبات المالية حالت دون انطلاق مشاريع البنية التحتية الضرورية.
في رأيه، لم يتحقق النجاح إلا في المجالات التي يمارس فيها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) سيطرة كاملة. "في رأيي، ليس من قبيل المصادفة أن يتم تحقيق نتائج مهمة في المجالات التي تقع ضمن المسؤولية الاتحادية المباشرة والحصرية (الاستدامة الاجتماعية والبيئية، ومشاريع الشباب والمدارس، وبرامج التطوير والتدريب للمنتخبات الوطنية للشباب، على سبيل المثال لا الحصر). على عكس المجالات التي تتداخل فيها مصالح مختلف الأطراف المعنية، واستقلالياتها، إلى درجة أنها تشل النظام فعلياً"، كما أوضح في الوثيقة.
- Getty Images Sport
خارطة طريق للمستقبل
يستعرض القسم الأخير من التقرير سلسلة من المقترحات الجذرية التي يرى جرافينا أنها ضرورية لإنقاذ كرة القدم الإيطالية. وتشمل هذه المقترحات إعادة تطبيق النظام الضريبي المعروف بـ«مرسوم النمو» على اللاعبين المحترفين الأجانب، وتخصيص نسبة مئوية من عائدات المراهنات لتنمية المواهب الشابة والبنية التحتية. كما دعا إلى رفع الحظر المفروض على إعلانات المراهنات وإجراء إصلاح شامل لهياكل الدوريات في كل من الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
وفي النهاية، حذر جرافينا من أن رحيله وحده لن يحل المشاكل الأساسية. واختتم قائلاً: "بدون هذه الإرادة القوية والإجماعية لإعطاء الأولوية للصالح العام على حساب الدفاع عن المواقف الفردية، ومع قيام السياسة بتهيئة الظروف وتوفير الأدوات اللازمة للعمل، لا يمكن لأي فرد بمفرده تحقيق إحياء حقيقي وكامل لكرة القدم الإيطالية." والكرة الآن في ملعب السلطات الإيطالية بشكل قاطع، بينما يستمر البحث عن بديل له.