على الرغم من استقالته عقب الفشل الذريع في التأهل إلى كأس العالم عبر مباريات الملحق، يظل جرافينا مسؤولاً عن الإدارة العادية حتى يتم انتخاب خليفته في 22 يونيو. وفي خطوة أحدثت صدمة في أوساط كرة القدم الإيطالية، نشر التقرير الذي كان من المقرر أصلاً أن يقدمه إلى البرلمان الإيطالي، مدعياً أن مشاكل كرة القدم في البلاد تعود إلى عيوب عميقة الجذور وليس إلى أخطاء فردية.

وقال جرافينا: "إن القضايا الحرجة التي تواجه كرة القدم الإيطالية معروفة منذ سنوات وتم تسليط الضوء عليها في العديد من الوثائق الرسمية، ولا تختلف إلا في البيانات الإحصائية التي تستمر في التدهور، مما يؤكد أن هذه القضايا هي في الغالب عيوب هيكلية". وواصل جرافينا تسليط الضوء على الانفصال بين الهيئات الإدارية، مضيفاً: "إذا كنا نريد حقاً ما هو أفضل لكرة القدم الإيطالية كحركة رياضية شاملة، فمن الضروري توضيح المسؤوليات الفعلية للاتحاد والبطولات والمؤسسات العامة. فالكثير من عدم الدقة، وأحيانًا الأكاذيب الصريحة، تغذي البحث عن المذنب، ولكن قبل كل شيء، تنشر المفاهيم الخاطئة".