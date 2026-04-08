وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «سبورت بيلد»، يُعد توريه أحد أبرز المرشحين لدى بطل الدوري الإنجليزي، الذي يبحث عن بديل للنجم محمد صلاح الذي سيغادر النادي في الصيف.
ترجمه
الأمر لا يتعلق بـ يان ديوماندي! يبدو أن نادي ليفربول يستهدف نجمًا صاعدًا من الدوري الألماني بسعر أقل بكثير ليحل محل محمد صلاح
يُقال إن كشافي ليفربول كانوا حاضرين في الملعب في أواخر مارس، عندما خاض توري مع منتخب كوت ديفوار مباراة ودية ضد اسكتلندا (1-0) على ملعب إيفرتون، المنافس المحلي للريدز. وقد نجح اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا في إقناع الكشافين بشكل خاص بقدرته على فرض نفسه وقوته البدنية.
أكبر نقاط قوة لاعب هوفنهايم هي بالتأكيد سرعته الفائقة، والتي يبدو أن ليفربول قد اقتنع بها عدة مرات أثناء مشاهدته مباشرة في الملعب. وفقًا لمجلة Sport Bild، يحضر كشافو الريدز حاليًا مباريات توري بشكل أسبوعي تقريبًا لتقييمه عن كثب.
توري، الذي انتقل في فبراير 2025 من نادي هاماربي السويدي إلى هوفنهايم، هو أحد النجوم الصاعدة في الدوري الألماني هذا الموسم مع فريق TSG. في 26 مباراة خاضها حتى الآن في جميع المسابقات، نجح الجناح السريع في تقديم 11 تمريرة حاسمة، كما سجل هدفين بنفسه. يمتد عقده مع نادي كرايخغاو حتى عام 2029، وفي حالة انتقاله في الصيف، سيتعين على ليفربول دفع حوالي 40 مليون يورو كرسوم انتقال، وفقاً للتقارير.
- Getty Images Sport
من المرجح أن يكون بازومانا توري أرخص بكثير لليفربول مقارنة بـ يان ديوماندي
وبذلك سيكون توري أرخص بكثير من مواطنه الإيفواري يان ديوماندي لاعب فريق آر بي لايبزيغ. وقد أعرب اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا علنًا عن حلمه بالانتقال إلى أنفيلد رود، ويُقال إن الاهتمام متبادل. ومع ذلك، لن يكون لايبزيغ مستعدًا لبيع ديوماندي إلا مقابل عروض تصل قيمتها إلى حوالي 100 مليون يورو، وهو الذي اضطر إلى الانسحاب من المباراة الودية بين كوت ديفوار واسكتلندا بسبب إصابة في الكتف.
بالإضافة إلى ذلك، فإن توري، بصفته لاعبًا أعسرًا قادرًا على الانطلاق من الجانب الأيمن والانطلاق إلى الداخل بسرعته الهائلة وتهديد المرمى، سيتناسب بشكل أفضل مع صورة خليفة صلاح. ومع ذلك، فإن استعداد هوفنهايم للبيع في الصيف يعتمد أيضًا على ما إذا كان النادي سيتمكن من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. إذا لم ينجح الفريق، الذي يحتل حاليًا المركز الخامس في الترتيب، في ذلك، فمن المرجح أن يكون أكثر رغبة في بيع نجومه مثل توري أو المهاجم فيسنيك أسلاني مقابل مبالغ مجزية.
ويمكن لتوري أن يرفع قيمته السوقية أكثر خلال كأس العالم هذا الصيف. حيث ستواجه كوت ديفوار في دور المجموعات ألمانيا، بالإضافة إلى إكوادور وكوراكاو. حتى الآن، خاض لاعب هوفنهايم، الذي ارتبط اسمه قبل بضعة أسابيع بنادي بايرن ميونيخ، ويقال إنه يثير اهتمام أرسنال ومانشستر يونايتد أيضًا، خمس مباريات دولية (سجل فيها هدفين). لم يكن لاعبًا أساسيًا في كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مطلع العام، لكنه تمكن من إقناع الجميع في ثلاث مشاركات قصيرة كلاعب بديل وسجل هدفين.
سيغادر محمد صلاح نادي ليفربول في الصيف
في ليفربول، أصبح من الواضح منذ نهاية مارس أن النادي بحاجة إلى بديل لصلاح في الصيف. "للأسف، حان اليوم. هذا هو الجزء الأول من وداعي. سأغادر ليفربول في نهاية الموسم"، هكذا أعلن اللاعب المصري البالغ من العمر 33 عامًا مؤخرًا عن رحيله الوشيك.
في الواقع، كان صلاح قد مدد عقده في أبريل من العام الماضي لمدة عامين إضافيين حتى عام 2027. لكن بعد بعض الخلافات في الموسم الحالي، والتي تم تسويتها الآن، سيغادر المهاجم فريق الريدز قبل عام من الموعد المحدد.
كحل مثالي لخلافة صلاح، يقال إن ليفربول يضع نصب عينيه مايكل أوليسي لاعب بايرن ميونيخ، الذي أوصى به مؤخرًا أسطورة النادي ستيفن جيرارد لنادي قلبه. ويُزعم أن الإنجليز مستعدون لتقديم 200 مليون يورو كرسوم انتقال لأوليسي - لكن بايرن لن يسمح بأي حال من الأحوال برحيل أحد أهم لاعبيه، كما أكد مؤخرًا المدير الرياضي ماكس إيبرل.
- AFP
بازومانا توري: مبارياته الدولية مع منتخب كوت ديفوار حتى الآن
التاريخ
المسابقة
المباراة
وقت المشاركة
10 أكتوبر 2025
تصفيات كأس العالم
سيشيل ضد كوت ديفوار 0:7 (1 تمريرة حاسمة)
89 دقيقة
31 ديسمبر 2025
كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار ضد الغابون 3:2 (هدف واحد)
22 دقيقة
6 يناير 2026
كأس أفريقيا
كوت ديفوار ضد بوركينا فاسو 3:0 (هدف واحد)
15 دقيقة
10 يناير 2026
كأس أفريقيا
كوت ديفوار ضد مصر 2:3
1 دقيقة
31 مارس 2026
مباراة ودية
اسكتلندا ضد كوت ديفوار 0:1
90 دقيقة