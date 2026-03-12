أدلى أوليفر كان بتصريحات واضحة حول هيكل السلطة في نادي بايرن ميونيخ، وانتقد بشكل خاص دور أولي هونيس. يشك الرئيس السابق لمجلس إدارة النادي الألماني الحائز على أرقام قياسية في أن يتحقق قريبًا الانسحاب الذي أعلن عنه منذ سنوات من قبل رؤساء بايرن ميونيخ الذين شغلوا هذا المنصب لفترة طويلة.
ترجمه
"الأمر كله يستمر منذ سنوات عديدة!" أوليفر كان يشكك في وعد أولي هونيس في نادي بايرن ميونيخ
في قناة Sky، أشار الحارس السابق للمنتخب الوطني إلى تصريحات متكررة من محيط النادي. "نسمع دائمًا: 'سنتقاعد في وقت ما، عندما نجد الأشخاص المناسبين'. الأمر مستمر منذ سنوات عديدة"، قال كان. وأضاف بتهكم: "ويبدو أنه لم يتم العثور على أحد حتى الآن".
يؤثر هونيس وكارل-هاينز رومينيغه على النادي منذ عقود وما زالا عضوين في مجلس الإشراف القوي. هونيس، الذي هو أيضًا الرئيس الفخري، صرح عدة مرات أنه لا ينوي الانسحاب تمامًا إلا بعد أن يصبح النادي في وضع تنظيمي مثالي. ورفض هونيس مؤخرًا الانتقادات التي تقول إنه ورومينيغه ما زالا يتدخلان بشكل كبير. وقال في خريف العام الماضي خلال فعالية في ميونيخ: "هذا غير صحيح على الإطلاق".
ومع ذلك، يرى كان أن إعادة الهيكلة التنظيمية في بايرن ميونيخ عملية بطيئة. صحيح أن النادي عين روفن كاسبر مديرًا جديدًا للتسويق، لكن إعادة الهيكلة بشكل عام "لا تزال تسير بخطى بطيئة".
كان يشيد ببايرن بعد الفوز 6-1 على أتالانتا بيرغامو
الرجل البالغ من العمر 56 عامًا يعرف الإجراءات الداخلية من تجربته الخاصة. بين يناير 2020 ويونيو 2021، كان عضوًا في مجلس الإدارة، ثم أصبح رئيسًا لمجلس الإدارة. على الرغم من الفوز بالبطولة الألمانية للمرة الحادية عشرة على التوالي، انفصل نادي ميونيخ عن كاهن والمدير الرياضي حسن ساليميدزيتش في مايو 2023.
من الناحية الرياضية، يرى الحارس العالمي السابق أن النادي قوي حاليًا. بعد الفوز الكبير 6-1 في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا بيرغامو، أشاد بجودة الفريق: "يمكنك في الأساس أن تشرك من تريد في الملعب، ولن تنخفض الجودة إلا قليلاً أو لن تنخفض على الإطلاق".
بالنسبة لكان، يلعب بايرن ميونيخ حاليًا "بشكل شبه متناسق". ومع ذلك، يظل حذرًا، فالفوز السلس المفرط قد ينطوي على مخاطر.
بايرن ميونيخ - جدول المباريات: المباريات القادمة لبايرن ميونيخ
التاريخ الساعة اللقاء السبت، 14 مارس 15:30 باير ليفركوزن - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني) الأربعاء، 18 مارس 21 بايرن ميونيخ - أتالانتا (دوري أبطال أوروبا) السبت، 21 مارس الساعة 3:30 بايرن ميونيخ - يونيون برلين (الدوري الألماني) السبت، 4 أبريل 15:30 SC فرايبورغ - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني)