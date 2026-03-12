"الأمر كله يستمر منذ سنوات عديدة!" أوليفر كان يشكك في وعد أولي هونيس في نادي بايرن ميونيخ

في قناة Sky، أشار الحارس السابق للمنتخب الوطني إلى تصريحات متكررة من محيط النادي. "نسمع دائمًا: 'سنتقاعد في وقت ما، عندما نجد الأشخاص المناسبين'. الأمر مستمر منذ سنوات عديدة"، قال كان. وأضاف بتهكم: "ويبدو أنه لم يتم العثور على أحد حتى الآن".

يؤثر هونيس وكارل-هاينز رومينيغه على النادي منذ عقود وما زالا عضوين في مجلس الإشراف القوي. هونيس، الذي هو أيضًا الرئيس الفخري، صرح عدة مرات أنه لا ينوي الانسحاب تمامًا إلا بعد أن يصبح النادي في وضع تنظيمي مثالي. ورفض هونيس مؤخرًا الانتقادات التي تقول إنه ورومينيغه ما زالا يتدخلان بشكل كبير. وقال في خريف العام الماضي خلال فعالية في ميونيخ: "هذا غير صحيح على الإطلاق".

ومع ذلك، يرى كان أن إعادة الهيكلة التنظيمية في بايرن ميونيخ عملية بطيئة. صحيح أن النادي عين روفن كاسبر مديرًا جديدًا للتسويق، لكن إعادة الهيكلة بشكل عام "لا تزال تسير بخطى بطيئة".