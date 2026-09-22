AFP
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"لسوء الحظ لم استطع أخذ بيدري لباريس".. فيران توريس يؤكد: هذا أصعب ما في الرحيل عن برشلونة والكرة الذهبية إسبانية!
تحول مفاجئ إلى العاصمة الفرنسية
شكّل رحيله عن كتالونيا خلال فترة الانتقالات الصيفية عقبة كبيرة خارج الملعب بالنسبة لصاحب الـ26 عاماً. فبينما جاء انتقاله داخل الملعب سلساً، كان التأقلم مع روتين يومي جديد، والتعامل مع لغة جديدة، والاستقرار في بلد غير مألوف أموراً أكثر صعوبة بكثير.
ولحسن حظ المهاجم، فقد سهّلت عدة وجوه مألوفة انتقاله إلى حديقة الأمراء. فبعد أن التأم شمله من جديد مع المدرب لويس إنريكي، الذي يعتبره بمثابة الأب في عالم كرة القدم، انضم الدولي الإسباني أيضاً إلى مواطنَيه فابيان رويس وخريج أكاديمية برشلونة السابق درو فيرنانديز في غرفة ملابس بطل أوروبا في نسختين متتاليتين.
- Getty Images Sport
«يومًا ما تكون هنا، وفي اليوم التالي تحزم أمتعتك»
لقد فاجأت السرعة الكبيرة التي تمّت بها الصفقة الصيفية المهاجم بعض الشيء. وبينما كان يستعيد شريط انتقاله المفاجئ، سلّط الضوء على الطبيعة الفوضوية وغير المتوقعة لعالم كرة القدم الحديث.
وأوضح قائلاً: "الأمر صعب: تكون هنا في يوم، وفي اليوم التالي تحزم حقائبك". ورغم هذا الاضطراب المفاجئ، حافظ النجم الإسباني على روح الدعابة لديه تجاه من اضطر إلى تركهم خلفه في الليغا، حيث مازح قائلاً: "الوحيد الذي لا أستطيع أن آخذه معي هو بيدري".
الأداء المتألق والتتويج بالجوائز
من الواضح أن أي معاناة خارج الملعب لم تنعكس على مستوياته بشكل سلبي. فقد رسّخ هذا المهاجم مكانته كسلاح حيوي في المنظومة التكتيكية لإنريكي بفضل سلسلة رائعة من سبعة أهداف سجلها في مبارياته الست الأولى.
ويأتي هذا الأداء الرائع مع النادي عقب صيف تاريخي عاشه المهاجم، الذي سجّل الهدف الحاسم في فوز إسبانيا على الأرجنتين بنتيجة 1-0 في نهائي كأس العالم. وقد نالت بطولاته على الساحة العالمية وثباته على الصعيد المحلي مكانًا مستحقًا له ضمن القائمة المختصرة المكوّنة من 30 لاعبًا المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، إلى جانب مواطنيه لامين يامال، وباو كوبارسي، ومارك كوكوريلا، ورودري، وزميله في باريس سان جيرمان رويز.
وعندما سُئل عن هذه الجائزة المرموقة، رفض المهاجم أن يروّج لنفسه أو أن يختار فائزًا بعينه، مؤكدًا أن القرار النهائي يعود إلى الناخبين وحدهم. وقال: "من يستحق الفوز بها سيفوز بها، والأمر ليس بيدي"، قبل أن يضيف: "وإذا فاز بها إسباني، فذلك أفضل بكثير".
- AFP
الحفاظ على الزخم المبكر
بعدما فرض نفسه بهذه السرعة كخيار هجومي مهم في العاصمة الفرنسية، سيكون الهدف الأساسي للاعب برشلونة السابق هو الحفاظ على معدله التهديفي الغزير. وسيكون الاستمرار في هذا الأداء الحاسم أمرًا ضروريًا للحفاظ على مكانه في التشكيلة الأساسية لإنريكي، إضافة إلى تعزيز مكانته الفردية وتغذية طموحات باريس سان جيرمان في المسابقتين المحلية والأوروبية.
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