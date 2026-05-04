"الأمر بيد الجهاز الطبي" .. أربيلوا يعلق على صور مبابي وإسبوزيتو في إيطاليا

يأتي هذا الجدل في فترة صعبة يمر بها اللاعب الدولي الفرنسي، الذي تعرض لإصابة خلال المباراة الأخيرة التي انتهت بالتعادل 1-1 أمام ريال بيتيس.

وبعد أن طلب استبداله في ملعب بينيتو فيامارين، أكدت الفحوصات الطبية وجود إصابة في العضلة نصف الوترية في ساقه اليسرى، مما يضع مشاركته في المباريات المتبقية من الموسم موضع شك.

ويحرص ريال مدريد بشدة على مشاركة نجمه في مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة نهاية الأسبوع المقبل، حيث يتعين عليه الفوز لمنع غريمه اللدود من حسم لقب الدوري الإسباني.