"الأمر بيد الجهاز الطبي" .. أربيلوا يعلق على صور مبابي وإسبوزيتو في إيطاليا
مبابي غائب للإصابة قبل الكلاسيكو
يأتي هذا الجدل في فترة صعبة يمر بها اللاعب الدولي الفرنسي، الذي تعرض لإصابة خلال المباراة الأخيرة التي انتهت بالتعادل 1-1 أمام ريال بيتيس.
وبعد أن طلب استبداله في ملعب بينيتو فيامارين، أكدت الفحوصات الطبية وجود إصابة في العضلة نصف الوترية في ساقه اليسرى، مما يضع مشاركته في المباريات المتبقية من الموسم موضع شك.
ويحرص ريال مدريد بشدة على مشاركة نجمه في مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة نهاية الأسبوع المقبل، حيث يتعين عليه الفوز لمنع غريمه اللدود من حسم لقب الدوري الإسباني.
الدفاع عن حرية مبابي في قضاء عطلته
بعد فوز ريال مدريد 2-0 على إسبانيول في ملعبه يوم الأحد دون مشاركة مبابي، طُلب من ألفارو أربيلوا توضيح موقف النادي بشأن الإجازة الأخيرة للمهاجم. وعلى الرغم من وجوده على قائمة المصابين، أمضى المهاجم بعض الوقت في سردينيا برفقة صديقته إيستر إسبوزيتو، وهي خطوة أثارت بعض التساؤلات. لكن أربيلوا أبدى تأييدًا قويًا لحق اللاعب في الحصول على وقت خاص به.
وقال أربيلوا للصحفيين: "يتم الإشراف على جميع الترتيبات المتعلقة باللاعبين المصابين دائمًا من قبل الطاقم الطبي لريال مدريد، الذي يحدد متى يحتاجون للذهاب إلى فالديبيباس ومتى لا يحتاجون لذلك. في أوقات فراغه، يمكن لمبابي أن يفعل ما يراه مناسبًا، مثل أي لاعب آخر".
فينيسيوس جونيور يتألق
في الوقت الذي يواصل فيه مبابي تعافيه، برز فينيسيوس جونيور كبطل رئيسي للـ«البلانكوس». فقد ضمن الهدفان اللذان سجلهما الجناح البرازيلي في مرمى إسبانيول حصول الفريق على النقاط الثلاث، ما دفع مدربه إلى الإشادة به بشدة. وسلط أربيلوا الضوء على التأثير المتزايد للمهاجم على الفريق في ظل استعداداته لخوض المرحلة الأخيرة من الموسم.
وقال أربيلوا خلال تحليله بعد المباراة: "لقد كان مذهلاً مرة أخرى. كان يشكل تهديداً مستمراً وخطراً حقيقياً". وأضاف لاحقاً في مؤتمر صحفي: "قدم مباراة رائعة أخرى وسجل هدفين. كان قائد الفريق. إنه لاعب رائع وقائد بالفطرة. أنا محظوظ جداً بوجوده معنا".
آخر أخبار الإصابات وتوقعات مباراة الكلاسيكو
مع اقتراب المواجهة الحاسمة ضد برشلونة في ملعب "سبوتيفاي كامب نو" يوم 10 مايو، تظل لياقة النجوم الرئيسيين هي الشاغل الأساسي للجهاز الفني. وقدم أربيلوا تحديثًا موجزًا حول جاهزية كل من مبابي والمدافع المخضرم داني كارفاخال، معربًا عن أمله في أن يتمكن كلاهما من المشاركة قبل انتهاء الموسم.
واختتم المدير الفني قائلاً: "سنرى كيف سيكون حال مبابي هذا الأسبوع؛ يبدو أن تعافيه سيستغرق وقتاً أطول قليلاً. وينطبق الأمر نفسه على كارفاخال؛ آمل أن يتمكن من إنهاء الموسم وهو يلعب على أرض الملعب"
. وفيما يتعلق بمباراة برشلونة، أشار قائلاً: "ستكون مباراة رائعة أخرى ضد خصم قوي للغاية يقدم أداءً جيداً".