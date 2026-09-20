اعترف هانز فليك بأن إدارة تشكيلة برشلونة المدججة بالنجوم باتت تشكل تحديًا عاطفيًا، على الرغم من البداية المثالية للنادي في حملته بالدوري الإسباني. شاهد المدير الفني الألماني فريقه وهو يجتاز مواجهة صعبة ليقتنص ثلاث نقاط جديدة، لكنه أقر بأن إبقاء الأسماء البارزة على مقاعد البدلاء هو الجزء الأكثر إرهاقًا في وظيفته بملعب كامب نو.
"هذا أصعب ما أواجهه".. فليك يكشف عن معاناته في برشلونة رغم البداية المثالية وتوهج رافينيا
ثلاثية رافينيا تقود برشلونة لتجاوز إشبيلية
حافظ برشلونة على سجله المثالي في الدوري الإسباني بفوز مثير (ريمونتادا) بنتيجة 3-1 على إشبيلية في ملعب رامون سانشيز بيزخوان، رغم أن فريق فليك اضطر لبذل مجهود شاق لانتزاع النقاط الثلاث. تقدم أصحاب الأرض مبكرًا عن طريق يوسف فوفانا في الدقيقة 19، لكن رافينيا أدرك التعادل بعد ثلاث دقائق فقط إثر تمريرة دقيقة من أندرياس كريستنسن.
ونجح الجناح البرازيلي -الذي يتألق في مركزه الجديد كمهاجم صريح (رقم 9) بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس في الصيف- في تسجيل هدفين إضافيين بعد الاستراحة ليُكمل ثاني ثلاثية (هاتريك) له خلال 72 ساعة. وبفضل تمريرتين حاسمتين من لامين يامال، رفع رافينيا رصيده إلى 14 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم، لينتفض برشلونة بعد شوط أول متواضع.
وقدم حارس المرمى الوافد الجديد دومينيك ليفاكوفيتش أداءً واثقًا بين الخشبات الثلاث في ظهوره الأول، بينما حد الثنائي باو كوبارسي وإريك جارسيا من خطورة فرص إشبيلية، ليحسم الفريق انتصاره السابع على التوالي في الدوري.
- ZUMA Press Wire
فليك يشرح أسباب الدفع بليفاكوفيتش على حساب تشيزني
أحدث فليك مفاجأة قبل انطلاق المباراة باختياره ليفاكوفيتش بدلًا من فويتشيك تشيزني، رغم تلميحاته السابقة بأن الحارس البولندي هو الخيار الثاني. وكشف مدرب برشلونة أن هذا الاختيار اعتمد على إحساسه الداخلي أكثر من كونه مبنيًا على تحليل الأداء.
وقال فليك بعد المباراة في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "كما تعلمون، أحيانًا لا يتعلق الأمر فقط بتحليل كل شيء. أحيانًا يتعلق الأمر بالشعور، وأعتقد أن إحساسي اليوم كان يميل لذلك؛ لذا تحدثت مع الجهاز المعاون واتخذنا هذا القرار. الأمر يتعلق بالحدس، وهذا لا يعني أننا قمنا بتحليل الوضع وقررنا عدم ثقتنا في تشيزني أو أي شيء من هذا القبيل، ولكن بالنسبة لي اليوم، أعتقد أن هذا كان القرار الصحيح".
وأوضح فليك أن التسلسل الهرمي للحراس لا يزال مرنًا، مضيفًا: "لقد كان جيدًا، لكن في النهاية، هذا قرار اتخذته أنا، كما تعلمون. لقد قلت ذلك من قبل بالطبع. أحيانًا ترى لاعبًا وتشعر أنه ربما يكون الخيار الأول في هذا المركز، فتتخذ قرارًا مختلفًا. هذا ما حدث، والأمر ليس بتلك الأهمية الكبرى؛ فهذا القرار خاص بهذه المباراة فقط".
إدارة عمق تشكيلة برشلونة تبقى الصعوبة الأكبر أمام فليك
ورغم تربع برشلونة على صدارة الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة من سبع مباريات، أقر فليك بأن التعامل مع لاعبين من العيار الثقيل على مقاعد البدلاء يمثل أصعب مهامه على الإطلاق.
وأردف فليك: "في النهاية، ولكي أكون صادقًا معكم، هذا هو أصعب شيء بالنسبة لي في الوقت الحالي. أعلم أن الجميع قد يكونون سعداء لأننا نمتلك جودة هائلة في الفريق، لكن بالنسبة لي الأمر ليس سهلًا. عندما أنظر إلى مقاعد البدلاء وأرى أن جافي لن يلعب، وتشافي إسبارت لا يمكنه اللعب، وجول كوندي لا يمكنه اللعب، وتشيزني لا يمكنه اللعب، فالأمر حقًا ليس سهلًا".
وتابع: "ليس سهلًا عليّ أيضًا لأنني قريب من الجميع وأقف معهم، ومع ذلك يجب عليّ اتخاذ هذه القرارات. في النهاية، هكذا تسير الأمور. أنا دائمًا أفكر في مصلحة الفريق، ولا يوجد أي شيء شخصي، الأمر كله يتعلق بالفريق، ولهذا السبب اتخذنا هذا القرار. في النهاية، نعم، هذه هي وظيفتي، لكنها ليست سهلة في الوقت الحالي".
- AFP
التوقف الدولي يسبق اختبار خيتافي ومواجهات دوري أبطال أوروبا
ويدخل برشلونة الآن فترة توقف دولي تمتد لثلاثة أسابيع وهو يحتفظ بفارق ثلاث نقاط في الصدارة. ومن المقرر أن تستأنف المنافسات المحلية بمواجهة خيتافي في 10 أكتوبر، قبل أن يحول فريق فليك تركيزه نحو صدام حاسم في دوري أبطال أوروبا ضد جلطة سراي في 13 أكتوبر.
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