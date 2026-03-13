لقد كان موسمًا غريبًا بالنسبة للاعبين الأمريكيين في الخارج. فما بدأ بوعد كبير لم يسر على نحو سلس تمامًا. كان كريستيان بوليسيتش في قمة مستواه في البداية، لكن أداءه تراجع منذ ذلك الحين. أظهر مالك تيلمان لمحات من براعته، لكنه عانى مؤخرًا. ومع ذلك، كانت هناك بعض قصص النجاح. فقد عاد يونس موسى إلى الصورة، في حين يمكن القول إن ويستون ماكيني يقدم أفضل أداء في مسيرته الكروية — مما أدى إلى حصوله على عقد جديد مع يوفنتوس.

باختصار، تبدو الأمور متباينة بعض الشيء في الوقت الحالي. لكن هذه أيضًا مرحلة حاسمة. تنطلق بطولة كأس العالم بعد ثلاثة أشهر، وهناك شعور بأن الفرصة الآن أو أبدًا بالنسبة لأولئك الذين يأملون في الانضمام إلى تشكيلة ماوريسيو بوكيتينو. الأخبار السارة؟ الجميع يخوض مباريات مهمة. لا أحد يستطيع أن يتراخى في المباريات القليلة القادمة. ستكون المرحلة الأخيرة من الموسم بالغة الأهمية لأولئك الذين يأملون في التأهل.

وهذا يجعل عطلة نهاية الأسبوع هذه مهمة أكثر من أي وقت مضى بالنسبة للأمريكيين في الخارج. تسلط GOAL الضوء على المباريات الرئيسية مع عودة الأسماء الكبيرة إلى الملاعب...