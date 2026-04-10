الأمريكيون في الخارج: كريستيان بوليسيتش يحظى بفرصة جديدة لإنهاء فترة الجفاف التهديفي، في الوقت الذي يواجه فيه نجوم المنتخب الأمريكي اختبارات صعبة أمام أرسنال ومانشستر يونايتد





لم تكن هذه أسبوعًا جيدًا بالنسبة للمنتخب الأمريكي لكرة القدم. فقد كان أسبوعًا تذكّرنا بحقيقة مؤلمة مفادها أنه حتى مع اقتراب كأس العالم، يمكن للأمور أن تتغير في غمضة عين. وبسبب إصابة غير متوقعة، انتهى حلم باتريك أجيمانغ بالمشاركة في كأس العالم، ومن المرجح أن يسبب هذا الأمر بعض التوتر للاعبين الرئيسيين في جميع أنحاء العالم مع اقتراب الأسابيع الأخيرة من الموسم.

ومع ذلك، فإن العرض مستمر، خاصة بالنسبة للأمريكيين في الخارج. حتى مع اقتراب كأس العالم، لا تزال هناك منافسات أوروبية كبرى يجب حسمها قبل انتهاء الموسم. ويوجد العديد من اللاعبين الأمريكيين البارزين في مواقع تمكنهم من المساهمة في تحديد نتائج تلك المنافسات، خاصة في نهاية هذا الأسبوع، حيث لا يوجد نقص في المباريات المهمة عبر الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.

ومن هذا المنطلق، تقدم GOAL لمحة عن أبرز الأحداث التي ستشهدها مسيرة اللاعبين الأمريكيين في الخارج خلال عطلة نهاية الأسبوع.