Pulisic McKennie Aaronson
الأمريكيون في الخارج: كريستيان بوليسيتش يحظى بفرصة جديدة لإنهاء فترة الجفاف التهديفي، في الوقت الذي يواجه فيه نجوم المنتخب الأمريكي اختبارات صعبة أمام أرسنال ومانشستر يونايتد

تستعرض مجلة «GOAL» أبرز الأحداث في عالم اللاعبين الأمريكيين في الخارج، بما في ذلك المباريات الكبرى في الدوري الإيطالي والدوري الإنجليزي الممتاز


لم تكن هذه أسبوعًا جيدًا بالنسبة للمنتخب الأمريكي لكرة القدم. فقد كان أسبوعًا تذكّرنا بحقيقة مؤلمة مفادها أنه حتى مع اقتراب كأس العالم، يمكن للأمور أن تتغير في غمضة عين. وبسبب إصابة غير متوقعة، انتهى حلم باتريك أجيمانغ بالمشاركة في كأس العالم، ومن المرجح أن يسبب هذا الأمر بعض التوتر للاعبين الرئيسيين في جميع أنحاء العالم مع اقتراب الأسابيع الأخيرة من الموسم.

ومع ذلك، فإن العرض مستمر، خاصة بالنسبة للأمريكيين في الخارج. حتى مع اقتراب كأس العالم، لا تزال هناك منافسات أوروبية كبرى يجب حسمها قبل انتهاء الموسم. ويوجد العديد من اللاعبين الأمريكيين البارزين في مواقع تمكنهم من المساهمة في تحديد نتائج تلك المنافسات، خاصة في نهاية هذا الأسبوع، حيث لا يوجد نقص في المباريات المهمة عبر الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.

ومن هذا المنطلق، تقدم GOAL لمحة عن أبرز الأحداث التي ستشهدها مسيرة اللاعبين الأمريكيين في الخارج خلال عطلة نهاية الأسبوع.

  Bournemouth v Wolverhampton Wanderers - Premier League

    اختبارات الدوري الإنجليزي الممتاز

    إذا كنت لاعباً أمريكياً في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الأسبوع، فنتمنى لك التوفيق لأنك ستواجه الفرق الكبرى.

    من المقرر أن يعود تايلر آدامز إلى بورنموث، ومكافأته هي المباراة المبكرة يوم السبت ضد متصدر الدوري أرسنال. يحتاج الغانرز إلى الفوز في محاولة لتثبيت أقدامهم وإبعاد مانشستر سيتي عن صدارة الترتيب.

    في الوقت نفسه، يواجه أنطوني روبنسون وفولهام فريق ليفربول، الذي هو أيضاً في حاجة ماسة للفوز، بينما يستعد كريس ريتشاردز وكريستال بالاس لمواجهة فريق نيوكاسل الذي لا يزال يحدوه الأمل في الصعود في الترتيب. ثم هناك فريق ليدز، حيث يبدو أن بريندن آرونسون سيخوض المباراة الأخيرة في نهاية الأسبوع يوم الاثنين. من هو الخصم؟ مانشستر يونايتد في أولد ترافورد.

    لا توجد مباريات سهلة في جدول مباريات نهاية الأسبوع، لكن هذه هي حياة الدوري الإنجليزي الممتاز، أليس كذلك؟

    • إعلان
    الفرصة التالية لبوليسيتش

    أسبوع جديد، فرصة جديدة. هكذا ينبغي أن يشعر كريستيان بوليسيتش مع استمرار جفافه التهديفي.

    المباراة التالية لميلان هي مباراة على أرضه ضد أودينيزي. بالنسبة لميلان، هذه المباراة تقريبًا لا بد من الفوز بها. بعد خسارتين في آخر ثلاث مباريات، يتراجع النادي نحو وسط الترتيب ويقترب من صراع حقيقي على مكان في دوري أبطال أوروبا. هذا الصراع ليس حقيقيًا بشكل خاص بعد، لكنه سيبدو كذلك إذا خسروا نقاطًا مرة أخرى في نهاية هذا الأسبوع. هناك سبب يدعو للقلق.

    كما أن نجم النادي الأمريكي لديه أسباب تدعوه للشعور ببعض التوتر. لم يسجل بوليسيتش أي هدف هذا العام، مما يغذي انتقادات وسائل التواصل الاجتماعي. كما أنه يمنح مشجعي المنتخب الأمريكي سبباً للقلق، حيث يتطلع الجميع إلى كأس العالم. ومع ذلك، فإن كل أسبوع يمثل فرصة جديدة لإسكات الشكوك، وقد يكون القليل من الحظ هو كل ما يحتاجه بوليسيتش للعودة إلى المسار الصحيح.

    المزيد من ماكيني؟

    في حين أن معاناة بوليسيتش قد تم توثيقها جيدًا، فإن نجاحات ويستون ماكيني قد حظيت بنفس القدر من التغطية. فهل هناك المزيد في الطريق؟

    يأمل أتالانتا ألا يكون الأمر كذلك، لا سيما بالنظر إلى الوضع الحالي في سباق الدوري الإيطالي. قبل المباراة، يحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 57 نقطة. أما أتالانتا فيحتل المركز السابع برصيد 53 نقطة. هذه مباراة قد تقلب كل شيء، وهي من النوع الذي يعتمد فيه الفريق على أفضل لاعبيه. وماكيني هو بلا شك ذلك اللاعب بالنسبة ليوفنتوس، بعد أن سجل هدفاً مبكراً في فوز يوم الاثنين على جنوة ليحافظ على استمرار النتائج الإيجابية في تورينو.

    هناك قصة أمريكية مثيرة للاهتمام في صفوف أتالانتا أيضًا. لم يكن يونس موسى ضمن معسكر المنتخب الأمريكي في مارس، لكن الباب لم يُغلق تمامًا أمام حلمه بالمشاركة في كأس العالم. هل يمكنه أن يتنافس وجهاً لوجه مع ماكيني، الذي يشكل ثلث خط وسط فريق MMA، في عرض لمواهبه الخاصة؟ سواء شارك موسى أم لا، فهذه مباراة يجب على الأمريكيين مشاهدتها لمجرد المستوى الرائع الذي يقدمه ماكيني.

    أمريكيون يساعدون أمريكيين في الدوري الفرنسي؟

    السباق على مقاعد دوري أبطال أوروبا محتدم في صدارة الدوري الفرنسي. خلف باريس سان جيرمان ولينس، توجد ستة فرق تفصل بينها سبع نقاط، منها خمس فرق تفصل بينها ثلاث نقاط فقط. ومن بين هذه الفرق الخمس، تضم ثلاث منها لاعبين أمريكيين. سيكون الوضع فوضوياً، لكن هل يمكن للاعب أمريكي آخر أن يساهم في تغيير مجرى الأمور؟

    يوم الأحد، سيواجه مارك ماكنزي وتولوز فريق ليل، أحد الفرق القليلة في تلك المجموعة التي لا تضم نجماً من المنتخب الأمريكي. في الوضع الحالي، يحتل ليل المركز الثالث في الدوري برصيد 50 نقطة. ويأتي فريق مرسيليا الذي يلعب فيه تيم ويه وفريق موناكو الذي يلعب فيه فولارين بالوغون في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة برصيد 49 نقطة، بينما يحتل فريق ليون الذي يلعب فيه تانر تيسمان المركز الخامس برصيد 48 نقطة. وعلى الرغم من بعض التعثر مؤخرًا، إلا أن ماكنزي وتولوز كانا قويين دفاعيًا بشكل عام. فهل يمكنهما تقديم خدمة لبعض الفرق الأخرى المذكورة بحصد نقاط من ليل؟

    سيتعين على الفرق الأخرى القيام بواجبها، بالطبع. سيكون تيسمان الوحيد الذي سيستفيد من معرفة النتيجة، حيث يلعب ليون بعد مواجهة تولوز مع ليل يوم الأحد. في كل الأحوال، يبدو أن هذا سيكون أسبوعًا مهمًا، حيث يمكن لعدد من نجوم المنتخب الأمريكي أن يحاولوا التميز عن البقية.